Прорив греблі в Бразилії: підтверджено вже 99 загиблих

Прорив греблі на південному сході Бразилії забрав життя як мінімум 99 осіб. Таку оновлену кількість загиблих оприлюднила влада штату Мінас-Жерайс у ніч на четвер, 31 січня. Крім того, ще 259 людей вважаються зниклими безвісти, повідомили рятувальники, тож кількість жертв зростатиме.

Напередодні представники рятувальних служб визнали, що шансів знайти тих, хто вижив, "украй низькі". Останніх живих потерпілих унаслідок катастрофи виявили зранку 26 січня.

Тим часом керівництво бразильської гірничодобувної компанії Vale SA, якій належав об'єкт, де сталася катастрофа, пообіцяло виплатити по 100 тисяч бразильських реалів (близько 27 тисяч доларів. - Ред.) родинам кожного загиблого, передає інформагенція dpa. Це - добровільний крок, не пов'язаний з будь-якими штрафними санкціями та зобов'язаннями, наголошують у компанії.

Вже майже тиждень рятувальники за допомогою спеціальної техніки намагаються виявити тіла загиблих, у тому числі й завдяки функції геолокації в мобільних телефонах. Раніше місцева влада повідомляла, що в пошуково-рятувальних роботах беруть участь близько 200 рятувальників. До робіт залучено спецтехніку, в тому числі й 13 гелікоптерів.

Органам влади вдалося евакуювати з зони лиха близько 24 тисяч людей. Також повідомлялося, що Ізраїль надіслав 130 військовослужбовців та 16 тонн спеціального оснащення на допомогу місцевим рятувальникам.

У компанії Vale SA стверджують, що внаслідок прориву греблі розлилося близько 12 мільйонів кубометрів мулу, котрі поховали під собою як будівлі компанії, так і сусідні населені пункти. Натомість місцеві ЗМІ наводять іншу цифру - 13 мільйонів кубометрів.

Раніше суд заморозив понад три мільярди доларів США на рахунках Vale SA, які планується спрямувати на компенсацію завданої шкоди. Тим часом міністерство охорони довкілля наклало на Vale SA штраф у розмірі 250 мільйонів реалів (58 мільйонів євро. - Ред.).

Як повідомлялося, інцидент трапився 25 січня.