 Прорив греблі в Бразилії: підтверджено вже 99 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2019

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Новини

Прорив греблі в Бразилії: підтверджено вже 99 загиблих

Рятувальники виявили вже 99 тіл жертв унаслідок прориву греблі у Бразилії. Зниклими безвісти досі вважаються 259 осіб, тож кількість загиблих зростатиме, прогнозує місцева влада.

Прорив греблі в Бразилії

Рятувальники намагаються виявити з-під мулу тіла загиблих

Прорив греблі на південному сході Бразилії забрав життя як мінімум 99 осіб. Таку оновлену кількість загиблих оприлюднила влада штату Мінас-Жерайс у ніч на четвер, 31 січня. Крім того, ще 259 людей вважаються зниклими безвісти, повідомили рятувальники, тож кількість жертв зростатиме.

Напередодні представники рятувальних служб визнали, що шансів знайти тих, хто вижив, "украй низькі". Останніх живих потерпілих унаслідок катастрофи виявили зранку 26 січня.

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Рятувальники виявили вже 84 тіла жертв катастрофи у Бразилії. Зниклими безвісти досі вважаються 276 осіб, кажуть представники місцевої влади. (30.01.2019)

Рятувальники виявили вже 58 тіл загиблих унаслідок прориву греблі в Бразилії. Й досі зниклими безвісти вважаються 305 осіб. Тривають пошуково-рятувальні роботи. (28.01.2019)

У результаті прориву греблі на південному сході Бразилії безвісти зникли 200 осіб. Підтверджених даних про жертви поки немає, проводиться евакуація. (25.01.2019)

Офіційно підтверджених смертей унаслідок прориву греблі в Бразилії вже 65. Зниклими безвісти вважаються 279 осіб, тож число загиблих може зрости, кажуть рятувальники. (29.01.2019)

Тим часом керівництво бразильської гірничодобувної компанії Vale SA, якій належав об'єкт, де сталася катастрофа, пообіцяло виплатити по 100 тисяч бразильських реалів (близько 27 тисяч доларів. - Ред.) родинам кожного загиблого, передає інформагенція dpa. Це - добровільний крок, не пов'язаний з будь-якими штрафними санкціями та зобов'язаннями, наголошують у компанії.

Вже майже тиждень рятувальники за допомогою спеціальної техніки намагаються виявити тіла загиблих, у  тому числі й завдяки функції геолокації в мобільних телефонах. Раніше місцева влада повідомляла, що в пошуково-рятувальних роботах беруть участь близько 200 рятувальників. До робіт залучено спецтехніку, в тому числі й 13 гелікоптерів.

Органам влади вдалося евакуювати з зони лиха близько 24 тисяч людей. Також повідомлялося, що Ізраїль надіслав 130 військовослужбовців та 16 тонн спеціального оснащення на допомогу місцевим рятувальникам.

У компанії Vale SA стверджують, що внаслідок прориву греблі розлилося близько 12 мільйонів кубометрів мулу, котрі поховали під собою як будівлі компанії, так і сусідні населені пункти. Натомість місцеві ЗМІ наводять іншу цифру - 13 мільйонів кубометрів.

Раніше суд заморозив понад три мільярди доларів США на рахунках Vale SA, які планується спрямувати на компенсацію завданої шкоди. Тим часом міністерство охорони довкілля наклало на Vale SA штраф у розмірі 250 мільйонів реалів (58 мільйонів євро. - Ред.).

Як повідомлялося, інцидент трапився 25 січня.

  • Унаслідок прориву греблі на шахті з видобутку руди в місті Брумадіньо, що на південному сході Бразилії, загинуло щонайменше 58 осіб. Про це в ніч на понеділок, 28 січня, повідомила влада штату Мінас-Жерайс. Крім того, ще 305 людей вважаються зниклими безвісти. Прорив греблі, яка стримувала відходи гірничих робіт, стався в п'ятницю 25 січня.

    Прорив греблі в Бразилії: товщина грязьової суміші сягає 15 метрів

    Кількість загиблих зростає

    Унаслідок прориву греблі на шахті з видобутку руди в місті Брумадіньо, що на південному сході Бразилії, загинуло щонайменше 58 осіб. Про це в ніч на понеділок, 28 січня, повідомила влада штату Мінас-Жерайс. Крім того, ще 305 людей вважаються зниклими безвісти. Прорив греблі, яка стримувала відходи гірничих робіт, стався в п'ятницю 25 січня. Шахта належить бразильській компанії Vale SA.

  • За даними місцевої влади, у пошуково-рятувальних роботах беруть участь близько 200 рятувальників. До робіт залучено спецтехніку, в тому числі й 13 гелікоптерів. Органам влади вдалося евакуювати з зони лиха близько 24 тисяч людей. Ізраїль надіслав 130 військовослужбовців та 16 тонн спеціального оснащення на допомогу місцевим рятувальникам.

    Прорив греблі в Бразилії: товщина грязьової суміші сягає 15 метрів

    Рятувальники

    У пошуково-рятувальних роботах беруть участь близько 200 рятувальників, залучено спецтехніку, в тому числі й 13 гелікоптерів. Ізраїль надіслав 130 військовослужбовців та 16 тонн спеціального оснащення на допомогу місцевим рятувальникам. Через загрозу прориву іншої греблі в неділю рятувальні роботи були призупинені, але згодом поновлені. Із зони лиха довелось евакуювати близько 24 тисяч людей.

  • Багато людей опинилися в пастці, відрізаними від зовнішнього світу потоками води й мулу. Зокрема, було затоплено частину муніципалітету Віла Фортеко. Чимало людей перебувало в адміністративних будівлях на греблі, які теж опинились під лавиною. За словами рятувальників, товщина грязьового шару сягає в окремих місцях 15 метрів. Крім того, ця маса почала висихати, що ускладнює рятувальні роботи.

    Прорив греблі в Бразилії: товщина грязьової суміші сягає 15 метрів

    У пастці

    Багато людей опинилися в пастці, відрізаними від зовнішнього світу потоками води й мулу. Чимало людей перебувало в адміністративних будівлях шахти та їдальні, які теж опинились під лавиною. За словами рятувальників, товщина грязьового шару сягає в окремих місцях 15 метрів. Крім того, ця маса почала висихати, що ускладнює рятувальні роботи.

  • Про причини трагедії офіційних повідомлень ще нема. Бразильські ЗМІ пишуть про халатність під час видачі ліцензії на відновлення гірничих робіт на шахті. Як повідомляється, гребля, де сталась трагедія, мала бути знесена ще 1976 року. Внаслідок прориву розлилося близько 13 мільйонів кубометрів грязі, котрі поховали під собою як будівлі компанії Vale, так і сусідні населені пункти.

    Прорив греблі в Бразилії: товщина грязьової суміші сягає 15 метрів

    Мільйони кубометрів мулу

    Про причини трагедії офіційних повідомлень ще нема. Бразильські ЗМІ пишуть про халатність під час видачі ліцензії на відновлення гірничих робіт на шахті. Як повідомляється, гребля, де сталась трагедія, мала бути знесена ще 1976 року. Внаслідок прориву розлилося близько 13 мільйонів кубометрів грязі, котрі поховали під собою як будівлі компанії Vale, так і чимало будинків містечка Брумадіньо.

  • Тим часом суд заморозив понад три мільярди доларів США на рахунках компанії Vale, які планується спрямувати на компенсацію завданої шкоди. Міністерство охорони довкілля Бразилії наклало на Vale штраф у розмірі 250 мільйонів реалів (58 мільйонів євро).

    Прорив греблі в Бразилії: товщина грязьової суміші сягає 15 метрів

    3 мільярди на компенсацію

    Тим часом суд заморозив понад три мільярди доларів США на рахунках компанії Vale, які планується спрямувати на компенсацію завданої шкоди. Міністерство охорони довкілля Бразилії наклало на Vale штраф у розмірі 250 мільйонів реалів (58 мільйонів євро).

    Автор: Азад Сафаров


DW.COM

Прорив греблі в Бразилії: товщина грязьової суміші сягає 15 метрів

Після прориву греблі на шахті на південному сході Бразилії у рятувальників майже не залишилось надії ще знайти когось живим. Сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. Трагедія сталася в п'ятницю, 25 січня. (28.01.2019)  

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