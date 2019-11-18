Пропозиція "Газпрому" неприйнятна для України - Оржель

Пропозиція "Газпрому" НАК "Нафтогаз України" про продовження терміну дії чинного або укладання нового договору про транзит газу строком на один рік з відмовою обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі є неприйнятною. Про це у понеділок, 19 листопада, заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Пропозиція від Росії є неприйнятною - відмовитися від арбітражів і підписати договір користування українською ГТС лише на один рік", - повідомив Оржель.

Водночас, він додав, що сподівається на те, що "ми знайдемо можливість конструктивного діалогу з російською стороною".

Також міністр наголосив на "логічному зв'язку" щодо російських пропозицій. "Ми робимо, у нас щось не виходить - з'являються заяви, але якщо у нас виходить - у нас з'являються ще більш жорсткі заяви з російської сторони", - зауважив Оржель.

У свою чергу, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко переконаний, що подальші переговори щодо транзиту газу повинні здійснюватися в тристоронньому форматі за участі Єврокомісії.

"Ми сподіваємося, що робота продовжиться в тристоронньому форматі, і навіть останню пропозицію "Газпрому" ми теж будемо обговорювати в прозорий спосіб у тристоронньому форматі з нашими європейськими партнерами, щоб забезпечити справедливі, а це в нашому випадку європейські умови, продовження транзиту", - зазначив Вітренко в ефірі телеканалу ICTV.

Нагадаємо, напередодні "Газпром" направив листа українській стороні. У ньому "Газпром" запропонував "Нафтогазу України" продовжити термін дії наявного контракту або укласти новий договір про транзит газу територією України терміном на один рік.

Раніше Вітренко повідомив, що українська сторона надіслала до Стокгольмського арбітражу нові позовні вимоги проти "Газпрому". "Нафтогаз" вимагає через арбітраж "компенсувати збитки, завдані діями Газпрому", а фінансовий ефект становить понад 12 мільярдів доларів США.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" виграв суперечку з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі 28 лютого 2018 року після багаторічної судової боротьби. Арбітраж зобов'язав "Газпром" сплатити "Нафтогазу" компенсацію обсягом 4,63 мільярда доларів США за недопоставку погоджених обсягів газу для транзиту. З урахуванням боргу української компанії перед російською за постачання газу у два мільярди "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" близько 2,6 мільярда доларів.