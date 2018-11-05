 Проміжні вибори в США: республіканці зберегли контроль над Сенатом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.11.2018

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Новини

Проміжні вибори в США: республіканці зберегли контроль над Сенатом

На проміжних виборах у США республіканцям вдалося зберегти більшість у Сенаті. А от вибори конгресменів є серйозним випробуванням для партії президента Дональда Трампа.

Демократи мають шанси здобути більшість у Палаті представників

Демократи мають шанси здобути більшість у Палаті представників

На проміжних виборах до Конгресу США республіканцям вдалося зберегти за собою більшість у Сенаті. Такі попередні дані наводить у вівторок, 6 листопада, інформагенція AP. На ситуацію вплинуло, зокрема, те, що член Республіканської партії Кевін Крамер узяв гору над чинним сенатором-демократом Хайді Хайткемп в Північній Дакоті, а бізнесмен-республіканець Майк Браун захопив крісло демократа Джо Доннеллі в "хиткому" штаті Індіана. У той же час республіканець Тед Круз у напруженій боротьбі переміг Бето О'Рурк в Техасі, а член Республіканської партії Марша Блекберн тріумфально обійшла демократа Філа Бредис в Теннессі.

При цьому очікується, що республіканці втратять контроль над Палатою представників. 

Голосування на дільниці в Лос-Анджелесі

Голосування на дільниці в Лос-Анджелесі

Активність виборців і технічні труднощі

За прогнозами експертів, у виборах могли взяти участь близько 100 мільйонів осіб. У низці штатів спостерігалися технічні проблеми. Зокрема, в Джорджії на південному сході США на кількох дільницях виникли збої в роботі електронних урн для голосування, в зв'язку з чим багатьом виборцям довелося прочекати в черзі кілька годин, повідомляє кореспондент DW.

У Північній Дакоті (в центральній частині США) зі складнощами зіткнулися представники місцевих корінних народів. Зміни в законодавстві штату зобов'язують всіх виборців для отримання бюлетеня надати адресу фактичного проживання. У той же час багато хто з членів племінних громад зареєстровані в резерваціях і звикли вказувати лише свою поштову адресу.

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У США відкрилися виборчі дільниці. На цих проміжних виборах республіканці мають високі шанси зберегти контроль на Сенатом, однак їхні позиції у палаті представників, найімовірніше, похитнуться. (06.11.2018)

Близько 18 000 громадян повідомили на єдину гарячу лінію, створену для забезпечення безпеки виборів, про технічні проблеми з комп'ютерами при електронній подачі голосів.

Дезінформація "в мінімальному обсязі"

Говорячи про хід виборів, міністерка внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен висловила думку, що вони претендують на звання "найбезпечніших в новітній епосі" з погляду захищеності від втручання зовнішніх агентів впливу.

У той же час в міністерстві визнали, що в соціальних мережах фіксувалися спроби дезінформації, проте "в мінімальному обсязі". Хто стояв за ними, встановити поки не вдалося. Міністерство активно взаємодіє з правоохоронними структурами і компаніями, що відповідають за роботу соцмереж, підкреслила Нільсен.

Напередодні 6 листопада Facebook заблокував 115 акаунтів, запідозривши їх у зв'язку з іноземними групами, які прагнуть вплинути на результат виборів.

Значення проміжних виборів для Трампа

З листопада 2016 року Республіканська партія має перевагу як в Сенаті, так і в Палаті представників. Із 100 членів Сенату переобирають цього року 35, з яких 26 крісел досі обіймали демократи. Із 435 членів Палати представників переобирають усіх. Окрім цього, у низці штатів проходять голосування щодо інших питань, які не стосуються Конгресу.

Якщо демократи отримають більшість в Палаті представників, можуть початися комплексні розслідування комітетів щодо дій Білого дому, включаючи адміністративні перестановки та імміграційну політику. Крім того, можливо, буде запущена нова перевірка зв'язків президента Дональда Трампа з Росією.

Попередні результати виборів до Сенату:

Infografik US Midterms Senat 2018 UK

Попередні результати виборів до Палати представників:

Infografik US Midterms House 2018 UK (Infografik, USA, Midterms, House, 2018, UK)
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