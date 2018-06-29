Промисловий гігант Thyssenenkrupp погодив злиття з Tata Steel

Наглядова рада німецького промислового концерну Thyssenkrupp під час засідання у п'ятницю, 29 червня, погодила заплановане злиття металургійних активів у Європі з індійською групою Tata Steel, наблизивши угоду ще на один крок до завершення, повідомляє агенція dpa. Thyssenenkrupp заявив, що офіційні контракти будуть підписані найближчим часом.

Об'єднання після понад двох років переговорів дозволить металургійним велтням посісти друге місце на європейському ринку виробників сталі після компанії ArcelorMittal. У штаті компанії буде загалом 48 тисяч працівників.

"Це гарна новина для галузі сталі та просування для нашого майбутнього", - сказав у листі до співробітників директор Thyssenkrupp Steel Europe Андреас Ґосс (Andreas Goss), якого цитує, зокрема, газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung. За словами Госса, злиття дозволить отримати кращий доступ до клієнтів та регіонів.

Спочатку співробітники Thyssenkrupp виступали проти злиття, але погодилися на це після того, як компанія дала їм гарантію зайнятості та збереження робочих місць. Тим не менше, близько чотирьох тисяч працівників, швидше за все, звільнять - майже половину з них у Німеччині.

Штаб-квартира нового концерну, у якому німецькій компанії належатиме 50 відсотків акцій, розташується у Нідерландах та матиме підприємства в Німеччині, Великобританії та Нідерландах. Нагадаємо, про злиття Thyssenkrupp та Tata Steel оголосили у вересні минулого року.