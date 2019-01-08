Прокурори в США перевіряють українців, що завітали на інавгурацію Трампа - NYT

Спецпрокурор США Роберт Мюллер зацікавився українськими політиками і бізнесменами, котрі були присутні на інавгурації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це йдеться в статті американського видання The New York Times, опублікованій у четвер, 10 січня. Зокрема, федеральні прокурори опитали свідків, щоб дізнатися, яким чином українці отримали доступ до інавгураційних заходів, з ким громадяни України зустрічалися в США і що вони обговорювали. У статті згадуються, зокрема, прізвища Сергія Ківалова, Павла Фукса, Андрія Артеменка, Віталія Хомутинніка, Сергія Льовочкіна.

Прокурори вважають, що окремі присутні на інавгурації українці представляли плани, що співпадали з інтересами Москви - включно зі скасуванням санкцій, які були запроваджені щодо Росії після анексії Москвою Криму і дестабілізації на Сході України.

У грудні видання The Wall Street Journal повідомило, що прокуратура Манхеттена розпочала кримінальне розслідування, пов'язане з інавгурацією Трампа, на яку було витрачено 107 мільйонів доларів США. Зокрема, слідчі перевіряють, чи не пішов Білий дім на поступки спонсорам в обмін на фінансування цього заходу.

Нагадаємо, що команда під керівництвом спецпрокурора США Роберта Мюллера упродовж 18 місяців розслідує ймовірне втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів у 2016 році. 4 січня суд у Вашингтоні продовжив термін розслідування, в ході якого команда спецпрокурора Мюллера вже висунула звинувачення 33 особам. Серед них троє колишніх помічників президента Дональда Трампа. Російська сторона відкидає звинувачення у втручанні в вибори.

Інавгурації президентів США: як це було "Найгірший президент" Капітолій добудовується, а напруга між Північчю та Півднем зростає. Ця світлина - з церемонії складання присяги президентом Джеймсом Б’юкененом у 1857 році, першої зафіксованої на фото. Саме Б’юкенена вважають найгіршим президентом за всю історію США, адже він не зміг запобігти Громадянській війні.

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