 Прокурори в США перевіряють українців, що завітали на інавгурацію Трампа - NYT | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2019

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Новини

Прокурори в США перевіряють українців, що завітали на інавгурацію Трампа - NYT

Низка українців, які були присутні на інавгурації чинного президента США, могли позиціонувати себе в якості посередників для налагодження відносин з РФ, пише видання The New York Times.

Бал на честь інавгурації Трампа (20 січня 2017 року)

Бал на честь інавгурації Трампа (20 січня 2017 року)

Спецпрокурор США Роберт Мюллер зацікавився українськими політиками і бізнесменами, котрі були присутні на інавгурації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це йдеться в статті американського видання The New York Times, опублікованій у четвер, 10 січня. Зокрема, федеральні прокурори опитали свідків, щоб дізнатися, яким чином українці отримали доступ до інавгураційних заходів, з ким громадяни України зустрічалися в США і що вони обговорювали. У статті згадуються, зокрема, прізвища Сергія Ківалова, Павла Фукса, Андрія Артеменка, Віталія Хомутинніка, Сергія Льовочкіна.

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Російську юристку Наталію Весельницьку обвинувачують у наданні неправдивих свідчень у суді у справі про відмивання грошей російською компанією Prevezon Holdings. Своїми діями вона перешкодила слідству. (08.01.2019)

Колишній політтехнолог Трампа Пол Манафорт передавав ймовірному агенту російської розвідки дані соцопитувань у США та обговорював з ним плани щодо України, йдеться у документах розслідування спецпрокурора Мюллера. (09.01.2019)

Прес-служби Ріната Ахметова й Сергія Льовочкіна стверджують, що українські бізнесмени не отримували інформації щодо президентської кампанії 2016 року у США від Пола Манафорта. (10.01.2019)

Прокурори вважають, що окремі присутні на інавгурації українці представляли плани, що співпадали з інтересами Москви - включно зі скасуванням санкцій, які були запроваджені щодо Росії після анексії Москвою Криму і дестабілізації на Сході України.

У грудні видання The Wall Street Journal повідомило, що прокуратура Манхеттена розпочала кримінальне розслідування, пов'язане з інавгурацією Трампа, на яку було витрачено 107 мільйонів доларів США. Зокрема, слідчі перевіряють, чи не пішов Білий дім на поступки спонсорам в обмін на фінансування цього заходу.

Нагадаємо, що команда під керівництвом спецпрокурора США Роберта Мюллера упродовж 18 місяців розслідує ймовірне втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів у 2016 році. 4 січня суд у Вашингтоні продовжив термін розслідування, в ході якого команда спецпрокурора Мюллера вже висунула звинувачення 33 особам. Серед них троє колишніх помічників президента Дональда Трампа. Російська сторона відкидає звинувачення у втручанні в вибори. 

  • Найгірший президент

    Інавгурації президентів США: як це було

    "Найгірший президент"

    Капітолій добудовується, а напруга між Північчю та Півднем зростає. Ця світлина - з церемонії складання присяги президентом Джеймсом Б’юкененом у 1857 році, першої зафіксованої на фото. Саме Б’юкенена вважають найгіршим президентом за всю історію США, адже він не зміг запобігти Громадянській війні.

  • Безстрашний у складні часи

    Інавгурації президентів США: як це було

    Безстрашний у складні часи

    Геть інша спадщина лишилася після Франкліна Рузвельта. Йому вдалося досягнути успіху завдяки так званому Новому курсу та рішучій зовнішній політиці, попри те, що його президентство співпало у часі з Великої депресією та Другою світовою війною. Слова Рузвельта, виголошені у промові під час першої інавгурації у 1933 році "Єдине, чого нам слід боятися, це сам страх", стали крилатими.

  • Ковбої та індіанці

    Інавгурації президентів США: як це було

    Ковбої та індіанці

    1905 рік. Президент Tеодор Рузвельт вдруге складає присягу. В "Інагураційному параді" перед Капітолієм дозволено брати участь ковбоям, індіанцям та шахтарям. А от жінок до участі у ньому допустили лише у 1917 році.

  • Taнці у буремні двадцяті

    Інавгурації президентів США: як це було

    Taнці у буремні двадцяті

    Традиція інавгураційних балів бере свій початок у 19 столітті. На цій світлині - урочистості на честь президента Герберта Гувера у готелі Mayflower у Вашингтоні у 1929 році.

  • Гламурні президенти

    Інавгурації президентів США: як це було

    Гламурні президенти

    Не всі президенти США були гламурними. Але це не про Джеккі та Джона Кеннеді. На цій світлині вони входять до бальної зали після інавгурації у 1961 році. У період воєн або економічних криз президенти зазвичай відмовлялися від розкішних церемоній та балів. Чого не скажеш про Білла Клінтона: на своїй другій інавгурації у 1997 році він влаштував 14 балів - це найбільша кількість за всю історію США.

  • US Präsidenten Amtseinführungen Lyndon B. Johnson and Lady Bird Johnson (Reuters/White House Photo/LBJ Library/Yoichi Okamoto)

    Інавгурації президентів США: як це було

    Схвильований Джонсон

    Тепер він головний: Ліндон Джонсон вступив на посаду президента США після вбивства Джона Кеннеді у 1963 році. Присягу він склав поспіхом, на борту літака у Далласі перед відльотом до Вашингтона. Два роки потому Джонсона обрали президентом. Цього разу він присягав вже на очах у понад мільйона глядачів, які зібралися на Національній алеї у столиці США.

  • Приводи для радості

    Інавгурації президентів США: як це було

    Приводи для радості

    На цій світлині - Ненсі та Рональд Рейган на "Інавгураційному параді" на початку першого терміну Рейгана, у 1981 році. Невдовзі 52 американських заручника, які були у полоні в Тегерані 444 дні, залишать іранський повітряний простір. Ясна річ, Рейган з цього приводу на святкуваннях сказав тост.

  • Подвійна присяга

    Інавгурації президентів США: як це було

    "Подвійна" присяга

    У Конституції США не прописано, якою має бути церемонія інавгурації, лише слова присяги. Новообраний президент обіцяє, що буде "сумлінно працювати та докладе усіх зусиль задля підтримки, охорони і захисту Конституції США". Під час складання присяги 2009 року Барак Обама переплутав кілька слів. Тому прсягу наступного дня він промовив повторно.

  • Бейонсе співає для Обами

    Інавгурації президентів США: як це було

    Бейонсе співає для Обами

    Бейонсе виконала національний гімн під час інавгурації Барака Обами. Господар Білого Дому запросив її виступити особисто. У церемонії у січні 2013 року взяли участь чимало зірок музики та кіно.

  • Вільна сцена для Трампа

    Інавгурації президентів США: як це було

    Вільна сцена для Трампа

    А хто ж виступить для Дональда Трампа у холодний січневий день? Не лише потенційний виконавець гімну, але й понад 40 конгресменів вже відмовилися від участі у заході. Попри це день інавгурації 45-го президента США, за його ж словами, буде "чудовим", "приголомшливим" та "фантастичним".

    Автор: Петер Гілле, Ольга Войтович


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Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)

DW.COM

Інавгурації президентів США: як це було

Під час інавгурації Джорджа Вашингтона усе обмежувалося присягою, промовою та гарматними пострілами. Однак з часом додалися нові традиції. 240-річна історія інавгурацій президентів США - у фотогалереї DW. (20.01.2017)  

Аудіо й відео до теми

Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)  

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