Прокуратура Ізраїлю висунула Нетаньяху звинувачення в корупції

Генпрокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт в четвер, 21 листопада, висунув звинувачення в корупції проти нинішнього прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху.

Зокрема проти Нетаньяху розслідують три окремі справи, в рамках яких йому закидають такі протиправні дії, як шахрайство, зловживання довірою і хабарництво. Так, у першій справі його звинувачують у отриманні дорогих подарунків від багатіїв у обмін на поблажливе ставлення та підтримку, передає агенція новин Reuters. Слідчі вважають, що Нетаньяху та його дружина отримали таких подарунків на суму близько одного мільйона шекелів. У другій справі ізраїльському прем'єр-міністру закидають змову з власником критичної до його політсили газети Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом. Слідство вважає, що в обмін на обіцянку Нетаньяху нашкодити конкуруючому виданню, що було, власне, прихильним до лінії прем'єра, газета Yedioth Ahronoth друкувала матеріали про Нетаньяху позитивної тональності.

Третя справа проти Нетаньяху вважається найсерйознішою. Його підозрюють в тому, що він ішов на поступки власнику контрольного пакета акцій телекомунікаційної компанії Bezeq Шаулю Еловічу в обмін на позитивне висвітлення інформації про Нетаньяху на новинному сайті Walla, що так само належав Еловічу. У ще одній справі, що розслідує можливу корупцію під час поставок німецьких підводних човнів та інших бойових суден для потреб Ізраїлю, Нетаньяху проходить не як підозрюваний, нагадує агенція новин dpa.

Нетаньяху вважає все заколотом

Натомість сам Біньямін Нетаньяху різко розкритикував звинувачення в корупції в його бік. Він вважає ці закиди "спробою перевороту", спрямованого проти керівника уряду. Він поважає судові органи, але впевнений, що метою розслідування про нього було повалення його правого уряду, додав Нетаньяху.

Крім того, Нетаньяху запевнив, що має намір і далі перебувати на посту прем'єр-міністра. Він звинуватив правоохоронні органи в упередженості в розслідуванні та зажадав незалежного розслідування роботи слідчих.

Поки що законних підстав для відсторонення Нетаньяху від прем'єрської посади через висунуті проти нього звинувачення немає. Утім, ці звинувачення в бік Нетаньяху лише поглиблять політичну кризу, яку нині переживає Ізраїль.

Згідно з твердженням видання Times of Israel, нинішні звинувачення в бік чинного керівника ізраїльського уряду - перший такий випадок в історії держави Ізраїль.

Як повідомлялося, раніше цього дня президент країни вперше за всю її історію уповноважив Кнесет визначитися з кандидатурою прем'єр-міністра та сформувати уряд.