 Прокуратура Ізраїлю висунула Нетаньяху звинувачення в корупції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2019

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Прокуратура Ізраїлю висунула Нетаньяху звинувачення в корупції

Чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху звинувачують в корупції, він має постати перед судом. Оголошенні генпрокурором Ізраїлю звинувачення поглиблять політичну кризу в країні.

Біньямін Нетаньяху

Біньямін Нетаньяху став першим чинним прем'єром Ізраїлю, проти якого висунули звинувачення в протизаконних діях

Генпрокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт в четвер, 21 листопада, висунув звинувачення в корупції проти нинішнього прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху.

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Ім'я затриманого екс-міністра Ізраїлю не називається. Також у справі про закупівлю країною підводних човнів було затримано екс-командувача військово-морським флотом Ізраїлю і адвоката прем'єра Біньяміна Нетаньяху. (04.09.2017)

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху звинувачують у хабарництві та намаганні здобути неправомірний вплив на медіа. (04.08.2017)

Вперше в історії держави Ізраїль мандат на формування урядової коаліції опинився в руках Кнесету. Президент Ізраїлю Реувен Рівлін дав законодавцям три тижні часу, щоб визначитися з майбутнім урядом. (21.11.2019)

Сара Нетаньяху, за версією обвинувачення, витратила 100 тисяч доларів державних коштів на розкішні страви та напої. Вона була невдоволена їжею, яку готував кухар у резиденції прем'єра Ізраїлю. (07.10.2018)

Зокрема проти Нетаньяху розслідують три окремі справи, в рамках яких йому закидають такі протиправні дії, як шахрайство, зловживання довірою і хабарництво. Так, у першій справі його звинувачують у отриманні дорогих подарунків від багатіїв у обмін на поблажливе ставлення та підтримку, передає агенція новин Reuters. Слідчі вважають, що Нетаньяху та його дружина отримали таких подарунків на суму близько одного мільйона шекелів. У другій справі ізраїльському прем'єр-міністру закидають змову з власником критичної до його політсили газети Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом. Слідство вважає, що в обмін на обіцянку Нетаньяху нашкодити конкуруючому виданню, що було, власне, прихильним до лінії прем'єра, газета Yedioth Ahronoth друкувала матеріали про Нетаньяху позитивної тональності.

Третя справа проти Нетаньяху вважається найсерйознішою. Його підозрюють в тому, що він ішов на поступки власнику контрольного пакета акцій телекомунікаційної компанії Bezeq Шаулю Еловічу в обмін на позитивне висвітлення інформації про Нетаньяху на новинному сайті Walla, що так само належав Еловічу. У ще одній справі, що розслідує можливу корупцію під час поставок німецьких підводних човнів та інших бойових суден для потреб Ізраїлю, Нетаньяху проходить не як підозрюваний, нагадує агенція новин dpa.

Нетаньяху вважає все заколотом

Натомість сам Біньямін Нетаньяху різко розкритикував звинувачення в корупції в його бік. Він вважає ці закиди "спробою перевороту", спрямованого проти керівника уряду. Він поважає судові органи, але впевнений, що метою розслідування про нього було повалення його правого уряду, додав Нетаньяху.

Крім того, Нетаньяху запевнив, що має намір і далі перебувати на посту прем'єр-міністра. Він звинуватив правоохоронні органи в упередженості в розслідуванні та зажадав незалежного розслідування роботи слідчих.

Поки що законних підстав для відсторонення Нетаньяху від прем'єрської посади через висунуті проти нього звинувачення немає. Утім, ці звинувачення в бік Нетаньяху лише поглиблять політичну кризу, яку нині переживає Ізраїль.

Згідно з твердженням видання Times of Israel, нинішні звинувачення в бік чинного керівника ізраїльського уряду - перший такий випадок в історії держави Ізраїль.

Як повідомлялося, раніше цього дня президент країни вперше за всю її історію уповноважив Кнесет визначитися з кандидатурою прем'єр-міністра та сформувати уряд.

  • Проголошення Держави Ізраїль у 1948 році

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Тріумф надії

    Це сталося. 14 травня 1948 року, останнього дня дії Британського мандату щодо Палестини, уродженець польського Плонська Давид Бен-Гуріон оголосив про заснування Держави Ізраїль. "Ніколи не припинялися молитва та надія про повернення на свою землю та відновлення державної свободи", - проголосив Бен-Гуріон у Тель-Авівському музеї.

  • Прапор Ізраїлю біля будівлі ООН

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    У Новому Світі

    Дипломатичний тріумф: прапор нової держави одразу замайорів перед будівлею Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Для ізраїльтян це був ще один крок на шляху до безпеки та свободи: нарешті вони отримали власну державу, що має міжнародне визнання.

  • В'язні звільненого радянськими військами концентраційного табору Освенцім.

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Найтемніша доба

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  • Палестинські біженці

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    "День катастрофи" - палестинський погляд

    Палестинці називають заснування Ізраїлю "Накбою", тобто "днем катастрофи". Близько 700 тисяч осіб були вимушені залишити свої домівки з появою нової держави. Таким чином, заснування Ізраїлю стало також початком близькосхідного конфлікту, який і через 70 років залишається невирішеним, незважаючи на численні мирні ініціативи.

  • Голда Меїр на відкритті шосе номер 2 Тель-Авів - Нетанья

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Із поглядом у майбутнє

    Шосе № 2 не тільки з'єднує міста Тель-Авів та Нетанью, а і демонструє наполегливість розвитку молодої держави. Дорога була відкрита в 1950 році уродженкою українського Києва, прем'єр-міністеркою Ізраїлю Голдою Меїр. Вона проводила чіткий курс економічної та соціальної модернізації.

  • Кібуц - рай для дітей

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Кібуц - "рай для дітей"

    Кібуци - сільські колективні господарства, трохи схожі на радянські колгсопи, розташовані по всьому Ізраїлю. Побудовані переважно в перші роки після заснування держави. Тут світські або соціалістично орієнтовані громади реалізовували свої ідеї про спільне общинне життя та господарство.

  • Шестиденна війна

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Країна готова до оборони

    Напруження з арабськими сусідами зберігається. У 1967 році воно переростає у "Шестиденну війну", під час якої Ізраїль розгромив нападників із Єгипту, Йорданії та Сирії. Одночасно Ізраїль бере під свій контроль Східний Єрусалим і Західний берег ріки Йордан, що стає початком подальшого напруження у регіоні.

  • Ізраїльські поселення

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Поселення на ворожій території

    Ізраїльська поселенська політика веде до нового напруження із палестинцями. Палестинська національна адміністрація закидає Ізраїлю те, що будівництво поселень унеможливлює створення майбутньої Палестинської держави. Організація Об'єднаних Націй також засуджує будівництво поселень. Втім, Ізраїль лишається непохитним.

  • Інтифада 1987 року

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Гнів, ненависть, каміння

    Узимку 1987 року палестинці розпочали насильницьке повстання проти ізраїльського панування на окупованих територіях. Протест, відомий як перша Інтифада, розпочався в місті Газа і швидко поширився на Східний Єрусалим та Західний берег ріки Йордан. Повстання тривало багато років і закінчилося підписанням угоди в Осло 1993 року.

  • Підписання мирних угод в Осло

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Нарешті мир?

    За посередництва колишнього президента США Білла Клінтона прем'єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабин, батьки якого походять з Київщини, та лідер Організації визволення Палестини Ясір Арафат в 1993 році провели мирні переговори. Вони завершились угодою в Осло, в якій обидві сторони офіційно визнали одне одного. Вбивство Іцхака Рабина за два роки після укладання угод практично паралізувало їх дію.

  • Шимон Перес

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Порожнє крісло

    Вбивство прем'єра Іцхака Рабина наочно засвідчило політичний розкол ізраїльського суспільства. Помірковані і радикали, світські та ультраортодоксальні знаходили дедалі менше точок дотику. 4 листопада 1995 року Рабина застрелив радикально налаштований студент-юрист. На знімку - прем'єр-міністр, уродженець села Вішнево, Мінської області, Шимон Перес біля порожнього крісла свого попередника.

  • Йоганнес Рау в Кнесеті

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Спроба сказати несказане

    Голокост накладає свій відбиток на німецько-ізраїльські відносини і сьогодні. У лютому 2000 року тодішній президент ФРН Йоганнес Рау (Johannes Rau) виступив у Кнесеті німецькою мовою. Мова колишніх кривдників у ізраїльському парламенті - величезний виклик для обох сторін, перш за все для нащадків жертв. Але це ще один крок до зближення.

  • Мур безпеки

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Ізраїльська стіна

    У 2002 році Ізраїль звів мур завдовжки 107 кілометрів на кордоні з палестинськими теренами. Його спорудження дозволило приборкати хвилю страшних терактів, але не вирішити політичні проблеми палестино-ізраїльського конфлікту, який триває вже 70 років.

  • Гайко Маас у єрусалимському комплексі Яд Вашем

    Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

    Вшановуючи пам'ять загиблих

    Новий керівник МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) продовжив тривалу традицію німецько-ізраїльського діалогу та зближення. Свій перший закордонний візит він здійснив до Ізраїлю. На фото - покладання вінків у меморіальному комплексі пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі

    Автор: Керстен Кніпп, Дмитро Каневський


DW.COM

Земля Обітована, територія ворожнечі: Ізраїлю 70 років

Тріумф чи катастрофа? 70 років тому засновано Ізраїль. Після Голокосту проголошення державності стало для євреїв переломним моментом, який дозволив поглянути у багатообіцяюче майбутнє. (18.04.2018)  

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Попри те, що в резиденції ізраїльського прем'єра працював особистий кухар, Сара Нетаньяху назамовляла в дорогих ресторанах страв та напоїв на 43 тисячі євро державних коштів.

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