 Прокуратура Швейцарії обвинуватила в шахрайстві колишніх футбольних функціонерів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2019

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Новини

Прокуратура Швейцарії обвинуватила в шахрайстві колишніх футбольних функціонерів

Колишніх футбольних функціонерів з ФРН обвинуватили у шахрайстві при транзакції на суму в майже сім мільйонів євро. Розслідування щодо Франца Бекенбауера вивели в окреме провадження через його стан здоров'я.

Горст Шмідт, Тео Цванціґер та Вольфґанґ Нірсбах (архівне фото)

Горст Шмідт, Тео Цванціґер та Вольфґанґ Нірсбах (архівне фото)

Федеральна прокуратура Швейцарії повідомила у вівторок, 6 серпня, що висунула обвинувачення колишнім футбольним функціонерам з Німеччини та Швейцарії. Йдеться про колишніх членів президії оргкомітету з проведення Чемпіонату світу з футболу 2006 року (ЧС-2006) у Німеччині Горста Шмідта (Horst Schmidt), Тео Цванціґера (Theo Zwanziger) та Вольфґанґа Нірсбаха (Wolfgang Niersbach), а також про швейцарця, колишнього генерального секретаря ФІФА Урса Лінзі (Urs Linsi). Їм закидають шахрайство при здійсненні в 2005 році транзакції на суму 6,7 мільйона євро. Ці кошти переказували ФІФА нібито на фінансування урочистого заходу в рамках ЧС-2006 в Німеччині, утім захід не був проведений.

Тодішнього віцепрезидента Німецького футбольного союзу (НФС) Тео Цванціґера, заступника голови оргкомітету ЧС-2006 Горста Шмідта та Урса Лінзі звинувачують у "співучасті в шахрайстві", а виконавчого віцепрезидента оргкомітету ЧС-2006 Вольфґанґа Нірсбаха - у "пособництві шахрайству", йдеться в повідомленні на сайті прокуратури. 

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Легенда німецького футболу, голова оргкомітету Чемпіонату світу-2006 Франц Бекенбауер дав свідчення у прокуратурі Швейцарії. Прокуратура розслідує можливі порушення з боку колишніх німецьких футбольних функціонерів. (23.03.2017)

Футбольні функціонери в квітні 2005 року ввели в оману членів наглядового органу оргкомітету ЧС-2006 щодо призначення платежу на 6,7 мільйона євро. Швейцарські правоохоронці стверджують, що ця сума була призначена не для фінансування церемонії відкриття, як запевняли обвинувачені, а для покриття боргу перед тодішнім очільником компанії Adidas Робером Луї-Дрейфусом, який у 2002 році надав позику голові заявочного комітету ЧС-2006 Францу Бекенбауеру (Franz Beckenbauer). Після отримання цих коштів ФІФА одразу переказала їх на швейцарські рахунки Луї-Дрейфуса. 

Рослідування щодо Франца Бекенбауера виведене в окреме провадження через стан його здоров'я, зазначили в швейцарській прокуратурі. Водночас справу через підозри у відмиванні цих коштів минулого місяця закрили.

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