 Прокуратура Словаччини вимагає 25 років в′язниці для убивць журналіста Куціяка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2020

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Новини

Прокуратура Словаччини вимагає 25 років в'язниці для убивць журналіста Куціяка

Провину мультимільйонера Маріана Кочнера і ще двох осіб у гучному вбивстві словацького журналіста Яна Куціяка доведено, вважає сторона звинувачення.

Вбитий журналіст Ян Куціяк та його наречена Мартіна Кушнірова

Вбитий журналіст Ян Куціяк та його наречена Мартіна Кушнірова

Прокуратура Словаччини вимагає 25 років позбавлення волі для трьох фігурантів резонансної справи про вбивство журналіста-розслідувача Яна Куціяка і його нареченої Мартіни Кушнірової в лютому 2018 року. Їхня провина в злочині "доведена без сумнівів", заявив представник сторони обвинувачення в четвер, 23 липня.

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Йдеться про ймовірного замовника, словацькою мультимільйонера Маріана Кочнера, а також звинувачену в організації злочину Алену Ж. Разом з ними на лаві підсудних перебуває колишній поліцейський Томаш С.

Наприкінці  2019 року судом у Словаччині був засуджений до 15 років позбавлення волі Золтан Андруско, який, за версією сторони звинувачення, отримав пропозицію знайти найманого вбивцю від перекладачки Кочнера. У квітні колишній військовий Мирослав Марчек, який зізнався у вбивстві журналіста-розслідувача і його нареченої, був засуджений до 23 років позбавлення волі.

27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена Мартіна Кушнірова були застрелені в лютому 2018 року в себе вдома за 65 кілометрів від Братислави. Куціяк проводив журналістське розслідування та намагався виявити зв'язки оточення тодішнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які були пов'язані з мафією. Стаття була опублікована вже після його загибелі.

Вбивство журналіста спричинило хвилю протестів у Словаччині, внаслідок чого у відставку пішли глава уряду країни, двоє його помічників, очільник МВС, шеф поліції, а також міністр культури Марек Мадарич, який формально був куратором журналістів в країні.

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Що розслідував убитий словацький журналіст Ян Куціяк? (28.03.2018)

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Вбивство журналіста у Словаччині потягло за собою гучні відставки в уряді (13.03.2018)

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