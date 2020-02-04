Прокуратура Словаччини вимагає 25 років в'язниці для убивць журналіста Куціяка

Прокуратура Словаччини вимагає 25 років позбавлення волі для трьох фігурантів резонансної справи про вбивство журналіста-розслідувача Яна Куціяка і його нареченої Мартіни Кушнірової в лютому 2018 року. Їхня провина в злочині "доведена без сумнівів", заявив представник сторони обвинувачення в четвер, 23 липня.

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Йдеться про ймовірного замовника, словацькою мультимільйонера Маріана Кочнера, а також звинувачену в організації злочину Алену Ж. Разом з ними на лаві підсудних перебуває колишній поліцейський Томаш С.

Наприкінці 2019 року судом у Словаччині був засуджений до 15 років позбавлення волі Золтан Андруско, який, за версією сторони звинувачення, отримав пропозицію знайти найманого вбивцю від перекладачки Кочнера. У квітні колишній військовий Мирослав Марчек, який зізнався у вбивстві журналіста-розслідувача і його нареченої, був засуджений до 23 років позбавлення волі.

27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена Мартіна Кушнірова були застрелені в лютому 2018 року в себе вдома за 65 кілометрів від Братислави. Куціяк проводив журналістське розслідування та намагався виявити зв'язки оточення тодішнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які були пов'язані з мафією. Стаття була опублікована вже після його загибелі.

Вбивство журналіста спричинило хвилю протестів у Словаччині, внаслідок чого у відставку пішли глава уряду країни, двоє його помічників, очільник МВС, шеф поліції, а також міністр культури Марек Мадарич, який формально був куратором журналістів в країні.

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