Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення у справі про теракт в Галле

Через півроку після нападу на синагогу в місті Галле Федеральна прокуратура Німеччини висунула офіційне обвинувачення Штефану Б. (Stephan B.), котрий раніше визнав свою провину в скоєнні цього злочину. Його обвинувачують у вбивстві двох людей та замаху на вбивство в 68 випадках, повідомило відомство в Карлсруе у вівторок, 21 квітня.

Як зазначається у повідомленні, 28-річний Штефан Б. спланував і скоїв напад на синагогу, виходячи з "антисемітських, расистських і ксенофобських переконань". Крім того, його звинувачують у вимаганні із застосуванням насильства й розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

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Процес буде розглядатися у Вищому земельному суді в Наумбурзі.

Нападник визнав свою провину

Раніше повідомлялося, що Штефан Б. повністю визнав свою провину в нападі на синагогу в Галле. Водночас під час допитів він висловив жаль, що йому не вдалося вбити ще більше людей, особливо мігрантів і євреїв. Підозрюваний у скоєнні злочину також повідомив, що для своїх расистських і правоекстремістських переконань він шукав підтримку в інтернеті, налагодивши контакт із однодумцями, в основному з США. За даними слідства, з ними він обмінювався ненависницькими коментарями про євреїв і жінок.

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Нагадаємо, 9 жовтня 2019 року Штефан Б. спробував зі зброєю в руках увірватися в синагогу в Галле під час єврейського свята Йом-Кіпур і вбити вірян, котрі там перебували. Коли йому це не вдалося, він застрілив на вулиці жінку, а потім чоловіка в закладі турецької кухні. Під час спроби втекти зловмисник тяжко поранив ще двох людей. Того ж дня його затримали, відтоді він перебуває в попередньому ув'язненні.

За висновком Федеральної прокуратури ФРН, Штефан Б. своїми діями намагався заподіяти шкоду репутації Німеччини на світовій арені. Судячи з усього, він діяв сам. За повідомленнями ЗМІ, підозрюваний розповів слідству, як він самостійно виготовив зброю з металевих трубок і за допомогою 3D-принтера. Без сторонньої допомоги він також змайстрував "коктейлі Молотова" і бомби, а патрони придбав через інтернет.