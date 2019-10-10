 Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення у справі про теракт в Галле | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2020

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Новини

Прокуратура Німеччини висунула обвинувачення у справі про теракт в Галле

Федеральна прокуратура Німеччини обвинувачує Штефана Б. у вбивстві двох людей, замаху на вбивство 68 осіб, вимаганні із застосуванням насильства і розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Напад у Галле

На місці нападу в Галле (архівне фото)

Через півроку після нападу на синагогу в місті Галле Федеральна прокуратура Німеччини висунула офіційне обвинувачення Штефану Б. (Stephan B.), котрий раніше визнав свою провину в скоєнні цього злочину. Його обвинувачують у вбивстві двох людей та замаху на вбивство в 68 випадках, повідомило відомство в Карлсруе у вівторок, 21 квітня.

Як зазначається у повідомленні, 28-річний Штефан Б. спланував і скоїв напад на синагогу, виходячи з "антисемітських, расистських і ксенофобських переконань". Крім того, його звинувачують у вимаганні із застосуванням насильства й розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

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Процес буде розглядатися у Вищому земельному суді в Наумбурзі.

Нападник визнав свою провину

Раніше повідомлялося, що Штефан Б. повністю визнав свою провину в нападі на синагогу в Галле. Водночас під час допитів він висловив жаль, що йому не вдалося вбити ще більше людей, особливо мігрантів і євреїв. Підозрюваний у скоєнні злочину також повідомив, що для своїх расистських і правоекстремістських переконань він шукав підтримку в інтернеті, налагодивши контакт із однодумцями, в основному з США. За даними слідства, з ними він обмінювався ненависницькими коментарями про євреїв і жінок.

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Нагадаємо, 9 жовтня 2019 року Штефан Б. спробував зі зброєю в руках увірватися в синагогу в Галле під час єврейського свята Йом-Кіпур і вбити вірян, котрі там перебували. Коли йому це не вдалося, він застрілив на вулиці жінку, а потім чоловіка в закладі турецької кухні. Під час спроби втекти зловмисник тяжко поранив ще двох людей. Того ж дня його затримали, відтоді він перебуває в попередньому ув'язненні.

За висновком Федеральної прокуратури ФРН, Штефан Б. своїми діями намагався заподіяти шкоду репутації Німеччини на світовій арені. Судячи з усього, він діяв сам. За повідомленнями ЗМІ, підозрюваний розповів слідству, як він самостійно виготовив зброю з металевих трубок і за допомогою 3D-принтера. Без сторонньої допомоги він також змайстрував "коктейлі Молотова" і бомби, а патрони придбав через інтернет.

  • Напад у Галле

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад у Галле

    У Синагозі, до якої 9 жовтня намагався вдертися озброєний терорист, перебували близько 80 людей. За даними поліції, нападник застрелив двох перехожих і невдовзі був затриманий. Чимало людей дістали поранення. Нападником називають 27-річного німця з кіл правих екстремістів. Це вже далеко не перший антисемітський напад після 1945 року.

  • Хвиля антисемітських написів

    Напади на синагоги у Німеччині

    Хвиля антисемітських акцій

    У грудні 1959 року синагога Кельна зазнала нападу з боку членів праворадикальної партії DRP. Двоє радикалів намалювали на будівлі свастики й антисемітські гасла. За цим слідує ціла хвиля антисемітських написів по всій країні. Злочинців заарештували і засудили. Під враженням від цих інцидентів Бундестаг ухвалює закон про протидію розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

  • Синагогуа у Любеку

    Напади на синагоги у Німеччині

    Перша жертва підпалу за десятиліття

    Напад на синагогу в Любеку у березні 1994 року викликала шок по всьому світу. Вперше за кілька десятиліть у Німеччині знову палає синагога. Злочинцями виявилися четверо чоловіків з праворадикальних кіл. Учасників нападу засудили до позбавлення волі. Наступного дня після підпалу тисячі жителів Любека вийшли на демонстрацію під гаслом "Любек затамував подих". За рік напад на синагогу повторюється.

  • Стара синагога Ессена

    Напади на синагоги у Німеччині

    Каміння летить в ессенську синагогу

    Більше ста ліванців палестинського походження, що проживають у Німеччині, закидали бруківкою Стару синагогу в Ессені. Інцидент стався після демонстрації проти "насильства на Близькому Сході". Постраждав один поліцейський. Заступник генерального делегата Палестини у Німеччині, Махмуд Алаеддін, чітко відмежувався від нападників.

  • Синагога у Дюссельдорфі

    Напади на синагоги у Німеччині

    Після нападу: "Постання порядних"

    У жовтні 2000 року озброєні коктейлями молотова й камінням 19-річний палестинець і 20-річний марокканець атакують нову дюссельдорфську синагогу. Мовляв, напад є помстою євреям і державі Ізраїль. Канцлер Шредер каже: "Нам потрібне повстання порядних людей". Після цих слів по всій країні відбулися заходи на знак протесту проти екстремізму, ініційовані як владою, так і громадськими організаціями.

  • Синагога у Майнці

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад на синагогу у Майнці

    Невдовзі після урочистого відкриття у ніч на 31 жовтня 2010 року був здійснений підпал нової синагоги у Майнці. Ця синагога є відомою через проєкт будівлі, створений в архітектурному стилі деконструктивізму архітектором Менуелем Херцом (Manuel Herz). Ця синагога розташована у місці, де раніше була головна синагога Майнца, яка була спалена у 1938 під час "кришталевої ночі".

  • Синагога у Вупперталі

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад на синагогу не з антисемітських мотивів?

    Троє молодих палестинців у липні 2014 року кинули запальну суміш у вхід до синагоги у місті Вупперталь. Утім, суд постановив, що не було "жодних підстав" вважати, що молоді люди керувалися антисемітськими мотивами. Євреї у Німеччині та іноземні ЗМІ обурені таким вердиктом. Голова єврейської громади Вупперталя заявив, що це є нічим іншим, як "заохоченням скоювати подальші злочини".

  • Синагога на Оранієнбургер штрассе у Берліні

    Напади на синагоги у Німеччині

    Напад у Берліні вдалося зупинити

    4 жовтня цього року чоловік переліз через паркан синагоги на Оранієнбургер штрассе у Берліні та дістав ножа. Охоронці змогли знешкодити нападника. Його мотив залишається незрозумілим. У 1943 році ця берлінська синагога була зруйнована бомбардуваннями. Залишки будівлі були розібрані у 1970 році, а головна будівля заново побудована у 1990-х роках.

    Автор: Беттіна Бауманн


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