Прокуратура: На Донбасі заарештували одного з командирів "міноборони" "ДНР"

У Донецькій області за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях (НЗФ) заарештували жителя Горлівки з правом внесення застави. Про це у понеділок, 10 травня, повідомила Донецька обласна прокуратура а своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року він "перебував у складі НЗФ РФ на посадах "розвідника" і "старшого розвідника", зазначає прокуратура. З 2019 року, "зайнявши пост "стрільця-помічника гранатометника" та так званого командира 3 відділення 1 механізованого взводу механізованої роти "міністерства оборони" "ДНР", підозрюваний "здійснював наглядову діяльність на лінії розмежування, а також брав участь у веденні збройного опору, незаконної протидії та перешкоджанні виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями ЗСУ",- йдеться в повідомленні.

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До обов'язків підозрюваного, за інформацією слідства, входило захоплення населених пунктів, будівель та інших об'єктів на території Донецької області, спорудження, зміцнення та охорона блок-постів, обладнання вогневих позицій, а також здійснення виїздів у складі так званих "груп швидкого реагування" з метою перевірки інформації про переміщення українських військових формувань.

Арешт з правом на заставу

Чоловіка було затримано військовими Збройних сил України (ЗСУ) 9 травня під час проведення контртерористичних заходів поблизу Торецька. "У нього вилучено військовий квиток НЗФ так званої "ДНР", посвідчення учасника громадської організації "Ветерани Новоросії" і військову форму", - зазначають у прокуратурі.

Згідно з повідомленням, йому повідомлено про підозру в участі в терористичній організації та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром у 681 тисячу гривень. Досудове розслідування триває, додали у прокуратурі.