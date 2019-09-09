 Прокуратура Криму викличе звільнених Сенцова й Кольченка для свідчень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2019

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Прокуратура Криму викличе звільнених Сенцова й Кольченка для свідчень

Прокурорів цікавитимуть свідчення Сенцова й Кольченка в справі про їхнє викрадення в анексованому Криму весною 2014 року. Вони матимуть статус потерпілих, запевнили в прокуратурі Криму.

Ukraine Russland Krim Konflikt (picture-alliance/Sputnik/A. Polegenko)

Прокуратура Автономної Республіки Крим викликатиме звільнених з ув'язнення в Росії українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка для надання свідчень. Про це в понеділок, 9 вересня, повідомила журналістам агентства "Інтерфакс-Україна" прес-секретарка прокуратури Катерина Діденко.

"Звільнених із полону Олега Сенцова та Олександра Кольченка прокуратура Криму викликатиме для надання свідчень у справі про їхнє викрадення в окупованому Криму навесні 2014 року. У цій справі у них буде статус потерпілих", - сказала Діденко.

За її словами, процесуальні дії проводитимуться після того, як звільнених українців цілком оглянуть лікарі.

Як повідомлялося, Олег Сенцов та Олександр Кольченко прибули з Росії в Україну разом з 33 іншими утримуваними в РФ українськими громадянами в рамках обміну утримуваними між Україною та Росією.

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  • Пункт збору - Лефортово

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    Автор: Данило Білик


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