 Прокуратура висунула обвинувачення ймовірному замовнику вбивства Куціяка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

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Новини

Прокуратура висунула обвинувачення ймовірному замовнику вбивства Куціяка

Прокуратура Словаччини висунула обвинувачення бізнесмену Маріану Кочнеру у замовленні вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої. Підприємець погрожував Куціяку, повідомляють ЗМІ.

Акція пам'яті в Братиславі в річницю вбивства журналіста та його нареченої

Акція пам'яті в Братиславі в річницю вбивства журналіста та його нареченої

Словацькі прокурори висунули обвинувачення бізнесмену Маріану Кочнеру у замовленні вбивств журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої, скоєних в лютому 2018 року. "8 березня прокуратура обвинуватила Маріана К. в наказі вбити журналіста Яна Куціяка", - заявив журналістам у четвер, 14 березня, спеціальний прокурор у Братиславі, ім'я якого не називається, передає агенція AFP.

За даними видання aktuality.sk, в якому працював Куціяк, журналіст вів розслідування діяльності Кочнера. Повідомляється, що бізнесмен дзвонив Куціаку і погрожував йому. Кореспондент подав скаргу у поліцію, але правоохоронці закрили справу, навіть не допитавши Кочнера.

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Учасники акцій у десятках словацьких міст вимагають результатів розслідування вбивства Яна Куціяка. Журналіст розслідував зв'язки влади Словаччини з італійськими підприємцями, пов'язаними з мафією. (22.02.2019)

"Репортери без кордонів" закликали словацьку владу до незалежного розслідування вбивства журналіста Яна Куціяка, що сталось рік тому. (21.02.2019)

У вересні минулого року поліція також затримала чотирьох інших людей, у тому числі одну жінку, за звинуваченням в організації вбивства журналіста. 

27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена були застрелені 21 лютого 2018 року у власному будинку в 65-ти кілометрах на схід від Братислави. В останньому матеріалі, над яким Куціяк працював перед смертю, він досліджував зв'язки наближених прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які, своєю чергою, були пов'язані з мафією. Стаття була опублікована вже після його загибелі.

Вбивство журналіста викликало хвилю протестів в Словаччині, внаслідок чого у відставку пішли глава уряду країни, два його помічники, очільники МВС та поліції, а також міністр культури Марек Мадаріч, який формально курирував журналістів в країні.

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Що розслідував убитий словацький журналіст Ян Куціяк? (28.03.2018)

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Що розслідував убитий словацький журналіст Ян Куціяк? (28.03.2018)  

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Учасники акцій у десятках словацьких міст вимагають результатів розслідування вбивства Яна Куціяка. Журналіст розслідував зв'язки влади Словаччини з італійськими підприємцями, пов'язаними з мафією.

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Правоохоронці Словаччини заявляють, що встановили ймовірного свідка вбивства журналіста Яна Куціяка. Слідство також скоротило кількість мотивів убивства, які розглядають, до двох.

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Люди в Словаччині не задоволені лише відставкою голови уряду. Вбивство журналіста оголило корупційні проблеми в цій країні ЄС.

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