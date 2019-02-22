Прокуратура висунула обвинувачення ймовірному замовнику вбивства Куціяка

Словацькі прокурори висунули обвинувачення бізнесмену Маріану Кочнеру у замовленні вбивств журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої, скоєних в лютому 2018 року. "8 березня прокуратура обвинуватила Маріана К. в наказі вбити журналіста Яна Куціяка", - заявив журналістам у четвер, 14 березня, спеціальний прокурор у Братиславі, ім'я якого не називається, передає агенція AFP.

За даними видання aktuality.sk, в якому працював Куціяк, журналіст вів розслідування діяльності Кочнера. Повідомляється, що бізнесмен дзвонив Куціаку і погрожував йому. Кореспондент подав скаргу у поліцію, але правоохоронці закрили справу, навіть не допитавши Кочнера.

У вересні минулого року поліція також затримала чотирьох інших людей, у тому числі одну жінку, за звинуваченням в організації вбивства журналіста.

27-річний журналіст Ян Куціяк і його наречена були застрелені 21 лютого 2018 року у власному будинку в 65-ти кілометрах на схід від Братислави. В останньому матеріалі, над яким Куціяк працював перед смертю, він досліджував зв'язки наближених прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими підприємцями, які, своєю чергою, були пов'язані з мафією. Стаття була опублікована вже після його загибелі.

Вбивство журналіста викликало хвилю протестів в Словаччині, внаслідок чого у відставку пішли глава уряду країни, два його помічники, очільники МВС та поліції, а також міністр культури Марек Мадаріч, який формально курирував журналістів в країні.