Прокуратура АРК порушила справу через запуск Росією потягів до Криму

У зв'язку із початком залізничного сполучення із анексованим півостровом прокуратура Автономної республіки Крим (АРК) порушила у середу, 25 грудня, кримінальне провадження, повідомили у пресслужбі прокуратури.

Згідно із повідомленням, відомство відкрило справу за фактом "незаконного переправлення осіб через державний кордон України компанією "Гранд-Експрес", яка організувала перевезення пасажирським потягом Санкт-Петербург - Сімферополь".

"Під час досудового розслідування буде надано правову оцінку незаконним діям посадових осіб компанії перевізника, а також незаконному запуску залізничного сполучення між РФ і Кримським півостровом ", - зазначається в повідомленні.

Перший рейсовий потяг, що проїде по мосту, збудованому між РФ та анексованим Кримом, вирушив з Санкт-Петербурга у понеділок, 23 грудня. Під час офіційної церемонії відкриття залізничного сполучення через міст президент РФ Володимир Путін проїхався по ньому в потягу.

Представництво президента України в Криму назвало запуск залізничного сполучення між Росією та анексованим півостровом протиправним. На цю подію відреагували і в ЄС, назвавши завершення будівництва залізничної ділянки Керченського мосту та відкриття сполучення Керченським мостом без згоди Києва порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Про це у понеділок, 23 грудня, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.