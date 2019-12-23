 Прокуратура АРК порушила справу через запуск Росією потягів до Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2019

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Новини

Прокуратура АРК порушила справу через запуск Росією потягів до Криму

У прокуратурі Криму порушили кримінальне провадження через старт залізничного сполучення РФ із півостровом.

Потяг, що їде Керченським мостом під час офіційної церемонії відкриття залізничного сполучення з анексованим Кримом

Потяг, що їде Керченським мостом під час офіційної церемонії відкриття залізничного сполучення з анексованим Кримом

У зв'язку із початком залізничного сполучення із анексованим півостровом прокуратура Автономної республіки Крим (АРК) порушила у середу, 25 грудня, кримінальне провадження, повідомили у пресслужбі прокуратури.

DW.COM

Залізничне сполучення між Росією та анексованим Кримом є незаконним, а візит Володимира Путіна на півострів порушує суверенітет України, заявили в представництві українського президента в АРК. (23.12.2019)

Залізниця на Керченському мосту є примусовою інтеграцією Криму з Росією та його ізоляцією від України, наголосили в Європейській зовнішньополітичній службі. (23.12.2019)

Згідно із повідомленням, відомство відкрило справу за фактом "незаконного переправлення осіб через державний кордон України компанією "Гранд-Експрес", яка організувала перевезення пасажирським потягом Санкт-Петербург - Сімферополь".

"Під час досудового розслідування буде надано правову оцінку незаконним діям посадових осіб компанії перевізника, а також незаконному запуску залізничного сполучення між РФ і Кримським півостровом ", - зазначається в повідомленні.

Перший рейсовий потяг, що проїде по мосту, збудованому між РФ та анексованим Кримом, вирушив з Санкт-Петербурга у понеділок, 23 грудня. Під час офіційної церемонії відкриття залізничного сполучення через міст президент РФ Володимир Путін проїхався по ньому в потягу.

Представництво президента України в Криму назвало запуск залізничного сполучення між Росією та анексованим півостровом протиправним. На цю подію відреагували і в ЄС, назвавши завершення будівництва залізничної ділянки Керченського мосту та відкриття сполучення Керченським мостом без згоди Києва порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Про це у понеділок, 23 грудня, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

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Після "КамАЗу" Путін проїхався по "Кримському мосту" ще й потягом (23.12.2019)

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