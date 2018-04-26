Продюсер серіалу "Чорнобиль" просить проявити повагу до місця катастрофи

Сценарист та головний продюсер популярного телесеріалу "Чорнобиль" Крейг Мезін попросив туристів, які відвідують українське місто Прип'ять та його околиці, ставитися з "повагою до всіх, хто постраждав і пожертвував собою" там. Так він відреагував на деякі фотографії з Чорнобильської зони відчуження, які туристи викладають у соціальних мережах та які були розкритиковані як недоречні. Зокрема, одна молода жінка запостила в Instagram своє фото у нижній білизні. "Якщо ви відвідуєте, будь ласка, пам'ятайте, що там сталась страшна трагедія", - сказав Мезін.

Особливо популярним серед користувачів Instagram є покинутий парк розваг у Прип'яті та велика купа противогазів, які були залишені у місті ліквідаторами аварії.

Місто Прип'ять

Попри те, що на 2,6 тисячі квадратних кілометрів у зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС заборонено жити, туристам дозволено відвідувати Чорнобиль та Прип'ять. За даними туристичних агентств, після прем'єри серіалу "Чорнобиль" кількість запитів на відвідування зони відчуження зросла на 40 відсотків, повідомила агенція Reuters.

Як відомо, аварія на Чорнобильській АЕС сталась 26 квітня 1986 року. Внаслідок вибуху одразу загинули двоє людей, пізніше від опіків та радіаційного випромінювання померли ще 30 працівників станції та перших ліквідаторів аварії. Точно невідомо, скільки людей померли надалі від раку, що був викликаний радіацією. За різними даними, кількість жертв складає від чотирьох до 200 тисяч.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталась 26 квітня 1986 року

П'ятисерійний мінісеріал "Чорнобиль" створений американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky. Він розповідає про аварію на Чорнобильській АЕС, її причину та ліквідацію. На найбільшому кінопорталі imdb.com "Чорнобиль" зараз є найрейтинговішим серіалом в історії.

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