Продукти в Україні маркуватимуть по-новому

Верховна Рада в четвер, 6 грудня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект "Про інформацію для споживачів про харчові продукти". За відповідне рішення проголосував 231 народний депутат.

За словами заступника голови комітету парламенту з питань аграрної політики та земельних відносин Олександра Бакуменка, головною метою документа є забезпечення належної поінформованості споживачів про харчові продукти. "Проект закону забороняє використання інформації, яка може ввести споживача в оману. Зазначена заборона поширюється також на рекламування та представлення харчових продуктів", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Документ передбачає, що на упаковці продуктів має бути розміщена інформація про харчові домішки, допоміжні речовини, а також продукти, які можуть спричиняти алергічні реакції. Також має бути надана інформація, чи піддавався продукт розморожуванню.

Окрім того, інформація про продукт на упаковці має бути читабельною, не повинна ховатися або спотворюватися іншими текстами або малюнками. Інформація про алергени має бути виділена шрифтом, стилем або кольором у переліку інгредієнтів. Інформація про продукти та їхній склад має бути вказана державною мовою. Продуктам заборонено приписувати лікувальні властивості.

Також мають бути запроваджені однакові вимоги інформування про продукти, які продають дистанційно. Окрім того, на упаковці продуктів має бути зазначена інформація про використані рафінованої олії або жирів рослинного походження. Законопроект був розроблений для приведення українського законодавства у відповідність до положень регламенту Євросоюзу про надання споживачам інформації про харчові продукти.

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