Проданий за 1,4 мільйона доларів шедевр Бенксі самознищився після аукціону

Роботу відомого вуличного художника Бенксі "Дівчинка з повітряною кулькою" придбали в п'ятницю, 5 жовтня, на аукціоні Sotheby's в Лондоні за 1,04 мільйона фунтів (близько 1,4 мільйона доларів США). Одразу після купівлі в рамі спрацював шредер, який знищив картину, розрізавши її на купу малих фрагментів.

Дівчинка з повітряною кулькою

Організатори аукціону Sotheby's перед початком торгів оголосили, що товста позолочена рама була вибрана особисто самим Бенксі та є невід'ємною частиною картини. Керівник відділу сучасного європейського мистецтва аукціонного дому Алекс Бранжик заявив, що Sotheby's розбирається з тим, що робити із лотом, а також обговорює подальші кроки із покупцем. "У нас іще не було такої ситуації, щоб картина була раптом порізана (одразу після того, як була продана - Ред.)", - зазначив Бранжик, цитує агентство AP.

Хоча Бенксі вже давно став міжнародно відомим митцем, його особа й досі оповита таємницею. Існують різні версії - навіть така, що за гучним ім'ям криється цілий мистецький колектив. Сам митець у 2010 році навіть потрапив до сотні найвпливовіших людей світу, перелік яких публікує журнал Time. У 2015 році як проект Бенксі у Великобританії було відкрито Dismaland - похмуру пародію на "Діснейленд".

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