 Проданий за 1,4 мільйона доларів шедевр Бенксі самознищився після аукціону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2018

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Новини

Проданий за 1,4 мільйона доларів шедевр Бенксі самознищився після аукціону

Відома картина "Дівчинка з повітряною кулькою" була порізана шредером, встановленим у товсту позолочену раму. Аукціонний дім Sotheby's тепер обговорює подальші кроки із покупцем картини.

Шредер розрізав картину Бенксі

Шредер розрізав картину Бенксі

Роботу відомого вуличного художника Бенксі "Дівчинка з повітряною кулькою" придбали в п'ятницю, 5 жовтня, на аукціоні Sotheby's в Лондоні за 1,04 мільйона фунтів (близько 1,4 мільйона доларів США). Одразу після купівлі в рамі спрацював шредер, який знищив картину, розрізавши її на купу малих фрагментів.

Дівчинка з повітряною кулькою

Дівчинка з повітряною кулькою

Організатори аукціону Sotheby's перед початком торгів оголосили, що товста позолочена рама була вибрана особисто самим Бенксі та є невід'ємною частиною картини. Керівник відділу сучасного європейського мистецтва аукціонного дому Алекс Бранжик заявив, що Sotheby's розбирається з тим, що робити із лотом, а також обговорює подальші кроки із покупцем. "У нас іще не було такої ситуації, щоб картина була раптом порізана (одразу після того, як була продана - Ред.)", - зазначив Бранжик, цитує агентство AP.

Хоча Бенксі вже давно став міжнародно відомим митцем, його особа й досі оповита таємницею. Існують різні версії - навіть така, що за гучним ім'ям криється цілий мистецький колектив. Сам митець у 2010 році навіть потрапив до сотні найвпливовіших людей світу, перелік яких публікує журнал Time. У 2015 році як проект Бенксі у Великобританії було відкрито Dismaland - похмуру пародію на "Діснейленд".

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Бенксі знову вступився за біженців новими графіті (25.06.2018)

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    Жодних рожевих палаців

    Ви б оселилися на місці принцеси в такому палаці? На що це більше схоже: казковий замок чи дім жахів? Бенксі пародіює кліше: замість рожевого блаженства - жорстка реальність. Колесо огляду в цьому парку теж не викликає довіри. Ви б наважилися на такому проїхатися?..

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    Усміхніться, за вами стежать

    На вході до парку гості проходять через шлюз безпеки, наче в аеропорту чи якому-небудь відомстві. Вигляд охоронців викликає і довіру, і острах. Так американський митець Білл Бармінскі викриває державу, яка за всіма стежить, а Бенксі доводить контроль у парку до крайнощів.

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    Пташина атака

    Мистецькі інсталяції в Dismaland дивують на кожному кроці. Ця сцена нагадує трилер Хічкока "Птахи". Не дивно, що Бенксі назвав свій парк непридатним для сімейного відпочинку. Після відвідин Dismaland дітям можуть і кошмари снитися.

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    Жахливий сценарій

    Загроза ядерного знищення теж обігрується в Dismaland. Атомний гриб митця Дітриха Вернера і безліч інших експонатів нагадують про нищівну силу ядерних технологій і беззмістовність війни. Чи може мистецький заклик на щось вплинути?

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    Автобус замість водяних лілій

    У цій інсталяції державне насильство у вигляді північноірландського поліцейського автобуса буквально впало в воду. Навіщо потрібна зелена гірка - це символ виходу з ситуації чи північноірландського конфлікту? Розгадати цю загадку мають відвідувачі.

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    "Big Rig Jig"

    Так називає свої велетенські скульптури з вантажних машин і труб митець Майк Росс із Лос-Анджелеса. Гості парку нерозваг можуть залізти всередину скульптури і визирнути з вікна верхньої машини. Як пояснив сам митець, міць цих машин зачарувала його і надихнула на створення "Big Rig Jig".

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    Перепочинок із застереженням

    Нарешті надибуємо спокійну місцину в Dismaland. Той, хто сяде за стіл, мав би насолоджуватися пляжним краєвидом. Утім, і тут у кутку зачаїлася табличка, що попереджає про небезпеку…

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    Карусель із забійником худоби

    Яскраво розмальована карусель. Але ідилія оманлива: чоловік у білому комбінезоні тримає в руках ніж забійника худоби. Гості парку нерозваг мають бути готові до того, що на кожному кроці може трапитися пастка.

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    Забійник тварин замість Міккі Мауса: парк нерозваг Бенксі

    Шоу дельфінів. У головній ролі - кит

    Захисники тварин критикують популярні шоу дельфінів, вважаючи їх знущанням на тваринами. Бенксі інтерпретував цю тему у власному стилі. Він уже чекає реакцій відвідувачів, адже ця скульптура, за його словами, стане завершеною тільки завдяки людям, які зі спантеличеними обличчями фотографуватимуться на її фоні. Dismaland приймає гостей із кінця серпня до 27 вересня.

    Автор: Сюзанне Кордс, Аніта Грабська


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