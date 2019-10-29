Продаж землі в Україні: що думає німецький фермер про скасування мораторію (відео)

Німецький фермер Йоганн Венцль працює в Україні вже 16 років, орендуючи земельні паї селян на Черкащині. Як він ставиться до земельної реформи і скасування мораторію на продаж землі? Репортаж DW.
Німецький фермер Йоганн Венцль вже давно знайшов спільну мову з українськими селянами. 16 років тому баварець заснував на Черкащині своє фермерське господарство - товариство "Дукра Агро". На українських землях німець вирощує пшеницю, кукурудзу, сою, соняшник, ріпак та цукровий буряк. Місцеві пайщики охоче віддають Венцлю в оренду свої землі. А обробляти їх допомагають 40 робітників з навколишніх селищ. Селяни кажуть, що німецький фермер неабияк змінив їхнє життя. Що він думає про земельну реформу і скасування мораторію на продаж землі?
В Україні готуються до зняття мораторію на продаж землі. У Верховній Раді вже зареєстровано урядовий законопроект. В Асоціації фермерів застерігають перед негативними наслідками. (11.10.2019)
Уряд України хоче відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Законопроект викликав хвилю обурення серед фермерів. Чому вони виступають проти земельної реформи команди Зеленського і що вимагають натомість? (01.10.2019)