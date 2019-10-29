 Продаж землі в Україні: що думає німецький фермер про скасування мораторію (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.10.2019

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Економіка

Продаж землі в Україні: що думає німецький фермер про скасування мораторію (відео)

Німецький фермер Йоганн Венцль працює в Україні вже 16 років, орендуючи земельні паї селян на Черкащині. Як він ставиться до земельної реформи і скасування мораторію на продаж землі? Репортаж DW.

Збір урожаю в Україні (Genia Savilov/AFP/Getty Images)

Німецький фермер радить селянам не продавати свої земельні паї, а заробляти на них

Німецький фермер Йоганн Венцль вже давно знайшов спільну мову з українськими селянами. 16 років тому баварець заснував на Черкащині своє фермерське господарство - товариство "Дукра Агро". На українських землях німець вирощує пшеницю, кукурудзу, сою, соняшник, ріпак та цукровий буряк. Місцеві пайщики охоче віддають Венцлю в оренду свої землі. А обробляти їх допомагають 40 робітників з навколишніх селищ. Селяни кажуть, що німецький фермер неабияк змінив їхнє життя. Що він думає про земельну реформу і скасування мораторію на продаж землі? 

 

 

DW.COM

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Докладно

Збір урожаю в Україні (Genia Savilov/AFP/Getty Images)

Продаж землі в Україні з перспективи німця (відео)

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