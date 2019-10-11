Продаж землі в Україні: чому іноземні фермери проти мораторію (відео)

Аграрне підприємство Дітріха Трайса обробляє 3700 гектарів землі, яка здебільшого належить півтори тисячі пайщиків на Київщині. У наступні три роки термін дії близько третини договорів оренди добігає кінця. Для німецьких інвесторів це означатиме непевні часи, адже у жовтні 2020 року може бути скасований мораторій на продаж землі. А в актуальному законопроекті, який перебуває на розгляді у Верховній Раді, не передбачається, що іноземці зможуть купувати українські землі. Які втрати це може мати для української економіки? Дивіться у репортажі DW з Київщини: