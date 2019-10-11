Продаж землі в Україні: чому іноземні фермери проти мораторію (відео)

Іноземні фермери, які обробляють в Україні орендовані землі, обурені наміром позбавити їх можливості купувати земельні ділянки після скасування мораторію. Які втрати це може мати для української економіки?
Аграрне підприємство Дітріха Трайса обробляє 3700 гектарів землі, яка здебільшого належить півтори тисячі пайщиків на Київщині. У наступні три роки термін дії близько третини договорів оренди добігає кінця. Для німецьких інвесторів це означатиме непевні часи, адже у жовтні 2020 року може бути скасований мораторій на продаж землі. А в актуальному законопроекті, який перебуває на розгляді у Верховній Раді, не передбачається, що іноземці зможуть купувати українські землі. Які втрати це може мати для української економіки? Дивіться у репортажі DW з Київщини:
Німецький фермер Йоганн Венцль працює в Україні вже 16 років, орендуючи земельні паї селян на Черкащині. Як він ставиться до земельної реформи і скасування мораторію на продаж землі? Репортаж DW. (29.10.2019)
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Уряд України хоче відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Законопроект викликав хвилю обурення серед фермерів. Чому вони виступають проти земельної реформи команди Зеленського і що вимагають натомість? (01.10.2019)