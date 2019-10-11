 Продаж землі в Україні: чому іноземні фермери проти мораторію (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.01.2020

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Економіка

Продаж землі в Україні: чому іноземні фермери проти мораторію (відео)

Іноземні фермери, які обробляють в Україні орендовані землі, обурені наміром позбавити їх можливості купувати земельні ділянки після скасування мораторію. Які втрати це може мати для української економіки?

Ukraine Landwirtschaft Weizenernte (Menahem Kahana/AFP/Getty Images)

Закон про продаж землі не влаштовує не лише українських фермерів, але й іноземних

Аграрне підприємство Дітріха Трайса обробляє 3700 гектарів землі, яка здебільшого належить півтори тисячі пайщиків на Київщині. У наступні три роки термін дії близько третини договорів оренди добігає кінця. Для німецьких інвесторів це означатиме непевні часи, адже у жовтні 2020 року може бути скасований мораторій на продаж землі. А в актуальному законопроекті, який перебуває на розгляді у Верховній Раді, не передбачається, що іноземці зможуть купувати українські землі. Які втрати це може мати для української економіки? Дивіться у репортажі DW з Київщини:

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Продаж землі в Україні: що думає німецький фермер про скасування мораторію (відео)

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Ukraine Landwirtschaft Weizenernte (Menahem Kahana/AFP/Getty Images)

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