Прогулянки окремими вулицями в Парижі - тепер лише в масці

У рамках боротьби з пандемією коронавірусу в Парижі з ранку понеділка, 10 серпня, запровадилиобов'язкове носіння захисних масок на багатьох популярних серед туристів вулицях французької столиці. При цьому температура повітря в Парижі зараз сягає 37 градусів.

Нове правило стосується всіх, кому більше 11 років, і діє на набережних Сени, на набережній каналу Сен-Мартен, біля базиліки Сакре-Кер, на деяких торговельних вулицях та на ринках. Точний перелік вулиць, де треба перебувати лише в масці, можна знайти на веб-сайті міста. Порушникам правила загрожує штраф 135 євро.

У середині липня в Парижі знову почала зростати кількість випадків зараження коронавірусом. У столичній агломерації 2,4 відсотка тестів дають позитивний результат, тоді як на загальнонаціональному рівні цей показник становить 1,6 відсотка. Особливо багато заражень фіксують у віковій групі 20-30 років.

У багатьох французьких містах, як-от Лілль чи Марсель, ще раніше запровадили обов'язкове носіння масок на вулицях. Уряд країни дав місцевій владі можливість самостійно визначати, чи повинні жителі та гості міст перебувати в масці просто неба. В усій Франції обов'язково треба носити маски у громадському транспорті та в закритих громадських приміщеннях, як-от ресторани, крамниці чи установи.

Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, внаслідок пандемії COVID-19 у Франції померли понад 30 тисяч осіб, заразилися коронавірусом майже 240 тисяч людей. В останні тижні кількість заражень у країні знову почала зростати.