 Прогули українських депутатів: чому це норма? (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.10.2018

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Україна

Прогули українських депутатів: чому це норма? (відео)

Прогули - норма для багатьох народних депутатів в Україні. Приміром, у вересні засідання Верховної Ради відвідали менше половини обранців. Однак дієвих важелів впливу на них поки немає.

Чому народні депутати прогулюють засідання Верховної Ради України?

Чому народні депутати прогулюють засідання Верховної Ради України?

Активісти громадського руху ЧЕСНО, який щомісячно оприлюднює список нардепів-прогульників, підрахували: у вересні жодного разу не проголосували 11 депутатів. Причому п’ятеро з них були відсутні на засіданнях з невідомих причин. Серед рекордсменів - Євгеній Мураєв, Костянтин Жеваго та Дмитро Ярош, які за всю каденцію Верховної Ради взяли участь лише у двох відсотках голосувань. Інші шестеро перебувають під слідством, втекли з країни або написали заяву про складення повноважень. За даними Комітету виборців України, найбільше депутатів-прогульників у групі "Воля Народу", фракції "Опозиційного блоку" та групі "Відродження". Чому ж депутати прогулюють засідання і чи передбачено за це якесь покарання?

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Докладно

Чому народні депутати прогулюють засідання Верховної Ради України?

Прогули українських депутатів: чому це норма? (відео)

Прогули - норма для народних депутатів в Україні. Приміром, у вересні засідання ВР відвідали менше половини обранців.  

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