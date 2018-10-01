Прогули українських депутатів: чому це норма? (відео)

Активісти громадського руху ЧЕСНО, який щомісячно оприлюднює список нардепів-прогульників, підрахували: у вересні жодного разу не проголосували 11 депутатів. Причому п’ятеро з них були відсутні на засіданнях з невідомих причин. Серед рекордсменів - Євгеній Мураєв, Костянтин Жеваго та Дмитро Ярош, які за всю каденцію Верховної Ради взяли участь лише у двох відсотках голосувань. Інші шестеро перебувають під слідством, втекли з країни або написали заяву про складення повноважень. За даними Комітету виборців України, найбільше депутатів-прогульників у групі "Воля Народу", фракції "Опозиційного блоку" та групі "Відродження". Чому ж депутати прогулюють засідання і чи передбачено за це якесь покарання?