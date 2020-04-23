Програма ЄЦБ з купівлі держоблігацій частково суперечить Конституції Німеччини

Програма Європейського центрального банку (ЄЦБ) з купівлі державних облігацій (Public Sector Purchase Programme, PSPP. - Ред.) частково суперечить Основному закону Німеччини. Таке рішення ухвалив у вівторок, 5 травня, Федеральний конституційний суд (ФКС) Німеччини. Судді вважають, що ЄЦБ при ухваленні програми вийшов за межі своїх повноважень, а уряд Німеччини і Бундестаг не вжили заходів проти цього, чим порушили права позивачів, які оскаржили дії ЄЦБ.

Це рішення німецького суду вступає у суперечність із рішенням Суду ЄС, який раніше визнав дії ЄЦБ законними. У Брюсселі вже заявили, що законодавство ЄС, а також рішення Суду ЄС, мають пріоритет.

За рішенням ФКС, німецький уряд тепер повинен домогтися, щоб ЄЦБ перевірив програму щодо її співмірності. Після перехідного періоду тривалістю не більше трьох місяців німецькому центробанку (Бундесбанку) буде заборонено брати участь в програмі PSPP, якщо рада ЄЦБ не доведе її співмірність, зазначає агентство новин AFP.

Водночас суд не встановив, що ця програма порушує заборону на монетарне фінансування державних бюджетів.

Рішення ФКС стосувалося саме програми PSPP, а не нещодавно ухваленого рішення ЄЦБ про купівлю цінних паперів в умовах спричиненої коронавірусом кризи.

ЄЦБ запустив програму PSPP в березні 2015 року як засіб боротьби проти слабкої кон'юнктури і в спробі підвищити рівень інфляції в Єврозоні до рівня близько двох відсотків. До кінця 2018 року в рамках цієї програми ЄЦБ купив цінних паперів на близько 2,6 трильйона євро. Програму неодноразово продовжували.

Раніше ФКС перенаправив відповідний позов до Суду ЄС. У 2018 році Суд ЄС у Люксембурзі сімома голосами проти одного відхилив позов до ЄЦБ, який подали колишній функціонер партії Християнсько-соціальний союз Петер Ґаувайлер (Peter Gauweiler), засновник правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Бернд Люке (Bernd Lucke) і берлінський професор Маркус Кербер (Markus Kerber).

Меркель: Суд вказав на межі ЄЦБ

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) 5 травня заявила, що Федеральний конституційний суд Німеччини чітко вказав на межі ЄЦБ, повідомляє інформагенція dpa. Це рішення також важливе, бо воно суперечить рішенню Суду ЄС, зауважила канцлерка. За словами Меркель, німецький уряд ретельно вивчить та оцінить рішення суду.

Водночас міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що ФКС цим рішенням підтвердив законність програми купівлі облігацій, оскільки вважає, що вона не порушує заборону на монетарне фінансування державних бюджетів.