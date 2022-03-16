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Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ПРООН".

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) представляє собою глобальну мережу в сфері розвитку. ПРООН працює в 166 країнах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

90 відсотків українців можуть опинитися за межею бідності через війну - ООН

90 відсотків українців можуть опинитися за межею бідності через війну - ООН 16.03.2022

За прогнозами ПРООН, якщо війна РФ проти України триватиме ще наступного року, 90 відсотків українців можуть стикнутися з крайньою бідністю та економічною вразливістю.

Україна має найбільш громіздку інфраструктуру охорони здоров'я в Європі - дослідження

Україна має найбільш громіздку інфраструктуру охорони здоров'я в Європі - дослідження 11.01.2018

Україна найменше в Європі витрачає на охорону здоров'я, але має громіздку інфраструктуру, а також надає перевагу витратам на госпіталізацію, а не профілактичним заходам, зазначають експерти Світового банку та ПРООН.

Відбудова Донбасу: гроші є, бажаючих немає (25.01.17) 25.01.2017

Майже два з половиною мільярди гривень, виділені з держбюджету на відбудову на Донеччині, освоєні лише на десять відсотків. Чому ніхто не хоче відбудовувати Донбас?

У ПРООН не бачать підстав для запуску системи е-декларування без сертифікації

У ПРООН не бачать підстав для запуску системи е-декларування без сертифікації 16.08.2016

У Програмі розвитку ООН в Україні заявили, що програмне забезпечення для системи е-декларування розроблене відповідно до технічного завдання, тому причин для відмови у сертифікації Держспецзв’язку не було.
Реформування Верховної Ради - лише грошей недостатньо

Реформування Верховної Ради - лише грошей недостатньо 17.06.2016

Захід виділив понад мільйон євро на реформування Верховної Ради. Але реальний успіх реформ залежатиме лише від волі українських депутатів, переконані у Європарламенті.
Міжнародні аналітики: українським споживачам допоможе фінансовий омбудсмен

Міжнародні аналітики: українським споживачам допоможе фінансовий омбудсмен 14.02.2011

Євросоюз рекомендує Україні запровадити службу фінансового омбудсмена, який захищатиме права дрібних споживачів у спорах з великими фінансовими установами. Представники ринку фінансових послуг ідею не дуже схвалюють.
«Гендерні курси в українській освіті – лише на користь демократії»

«Гендерні курси в українській освіті – лише на користь демократії» 18.02.2010

Гендерні курси в освіті в Україні сприятимуть формуванню демократичної культури в суспільстві. Про це «Німецькій хвилі» сказала координатор «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні» ПРООН Лариса Кобелянська.
Місцеві громади Донеччини теж зможуть реалізовувати свої ініціативи за підтримки ЄС

Місцеві громади Донеччини теж зможуть реалізовувати свої ініціативи за підтримки ЄС 10.07.2009

Проект ЄС і ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» реалізовуватиметься по всій Україні. Останнім регіоном, що долучився до ініціативи, стала Донецька область. Відповідну угоду підписали напередодні.
Міжнародні експерти підготували Україні рекомендації щодо здійснення реформ

Міжнародні експерти підготували Україні рекомендації щодо здійснення реформ 16.04.2009

Міжнародні експерти радять українській владі виконати умови МВФ, зміцнити гривню та підтримати банки. Про це йдеться в рекомендаціях, підготованих аналітично-дорадчим центром «Блакитна стрічка» ПРООН.