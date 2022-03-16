Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН)

Відбудова Донбасу: гроші є, бажаючих немає (25.01.17)

Майже два з половиною мільярди гривень, виділені з держбюджету на відбудову на Донеччині, освоєні лише на десять відсотків. Чому ніхто не хоче відбудовувати Донбас?