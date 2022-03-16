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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ПРООН".
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) представляє собою глобальну мережу в сфері розвитку. ПРООН працює в 166 країнах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Україна найменше в Європі витрачає на охорону здоров'я, але має громіздку інфраструктуру, а також надає перевагу витратам на госпіталізацію, а не профілактичним заходам, зазначають експерти Світового банку та ПРООН.
Євросоюз рекомендує Україні запровадити службу фінансового омбудсмена, який захищатиме права дрібних споживачів у спорах з великими фінансовими установами. Представники ринку фінансових послуг ідею не дуже схвалюють.
Проект ЄС і ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» реалізовуватиметься по всій Україні. Останнім регіоном, що долучився до ініціативи, стала Донецька область. Відповідну угоду підписали напередодні.