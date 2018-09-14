 ″Прогнути″ закон під себе: як Рада вгодила Порошенку із ЦВК | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

"Прогнути" закон під себе: як Рада вгодила Порошенку із ЦВК

Верховна Рада України оперативно збільшила кількість членів ЦВК з 15 до 17 осіб. Депутати таким чином задовольнили бажання президента, який запропонував до ЦВК більше кандидатів, аніж було вакантних посад. Що далі?

В Україні збільшили чисельний склад ЦВК

В Україні збільшили чисельний склад ЦВК

Після кількамісячних суперечок депутати Верховної Ради України нарешті знайшли розв'язання непростої задачі від президента: працевлаштувати 14 кандидатів на 13 вакантних місць в Центральній виборчій комісії (ЦВК). Ввечері у понеділок, 17 вересня, спікер парламенту Андрій Парубій зареєстрував законопроект про збільшення кількості членів ЦВК з 15 до 17 осіб. А вже у вівторок по обіді, 18 вересня, Верховна Рада ухвалила його за основу і в цілому. Законопроект підтримали 236 народних депутатів. Фракції партій "Опозиційний блок", "Самопоміч" та "Батьківщина" не голосували за нього.

Математика від президента

Зараз у законі України "Про Центральну виборчу комісії" написано, що до складу комісії має входити 15 членів. Верховна Рада призначає на посади та звільняє з посад членів комісії за поданням президента України. У поданні президента мають враховуватись пропозиції депутатських фракцій і груп, утворених у поточному скликанні парламенту. Саме з цим у президента та депутатів виникли непорозуміння. Ще 1 червня 2014 року завершився термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК, а 3 лютого 2017 року - і 13-го члена комісії. В лютому цього року Петро Порошенко подав до Верховної Ради подання на призначення 14 нових членів ЦВК на 13 вакантних посад.

Така невідповідність кількості запропонованих членів комісії не бентежила парламентарів аж до початку липня. Ще тоді Андрій Парубій спробував поставити це питання на розгляд у сесійній залі, але фракція "Народний фронт" раптово обурилася, що у списку президента зайвий кандидат, фракція "Опозиційний блок" згадала, що в поданні немає їхніх кандидатів, а фракція "Радикальної партії Олега Ляшка" заявила про узурпацію влади президентом, адже від пропрезидентської фракції "Блок Петра Порошенка" у списку найбільше кандидатів.

Попри таку критику, президент навідріз відмовився переглядати своє подання. Так ситуація зайшла в глухий кут і експерти припускали, що історія з ЦВК за рік до виборів може спровокувати політичну кризу. Таке напруження у Верховній Раді відчувалося аж до того, як Андрій Парубій не зареєстрував свою ініціативу збільшити кількість членів ЦВК, аби посад вистачило на всіх і президент не втратив своє представництво в ЦВК.

Не втратити свого інтересу

На даний момент у поданні президента 14 кандидатів, з яких п'ятеро подані від фракції "Блок Петра Порошенка", ще двоє опосередковано мають стосунок до президента та його фракції. Зокрема, кандидатка, делегована від фракції "Воля народу", Тетяна Сліпачук, була за квотою президента членом комісії зі створення Державного бюро розслідувань. Ще одного кандидата у члени ЦВК, Олега Конопольського, ніхто з парламентських фракцій не висував, однак він чомусь з'явився в президентському поданні.

Як зауважують оглядачі, якщо врахувати двох діючих членів комісії, на лояльність яких адміністрація президента теж, ймовірно, розраховує, то стає зрозуміло, чому спричинилась політична криза і чому політики шукали будь-якої можливості таки легітимізувати майбутні вибори, змінивши ЦВК, як цього вимагають від України західні партнери, але при цьому залишитися "при своїх інтересах". "Президент хоче залишити за собою контроль над ЦВК, аби керувати комісією в ручному режимі, якщо потрібно буде визнати вибори недійсними тощо, - вважає аналітичного центру "Дім демократії" Анатолій Октисюк. - Це принципи менеджменту президента: намагатись домовлятись і торгуватись. Якщо не вдається "прогнути" людей, то "прогинають" закон".

Октисюк наголошує, що таке одноосібне підлаштовування реальності "під себе" - перший крок до авторитаризму. І ПАРЄ в своїх рекомендаціях неодноразово наголошувала про необхідності пропорційного представництва всіх фракцій українського парламенту в новому складі ЦВК. Не беручи це до уваги, Петро Порошенко лише посилює політичну кризу в Україні, адже посилання на ці рекомендації використовують парламентські фракції, представництво яких обмежене у його поданні, нагадують експерти. Так, фракціям "Батьківщина", "Радикальна партія Олега Ляшка" та "Самопоміч" президент погодився дати лише по одному місцю для їхніх кандидатів, фракції "Народний фронт" - три місця,  фракції "Опозиційний блок" - жодного, хоча це третя за величиною фракція у Верховній Раді.

DW.COM

У Верховній Раді розглядають можливість збільшити кількість членів ЦВК, аби вийти з глухого кута в питанні оновлення складу комісії. Експерти застерігають: авторитаризм починається з підлаштування реальності "під себе". (11.07.2018)

З 15-ти посад у ЦВК України 13 є вакантними. Трохи більше ніж за рік до виборів Петро Порошенко вирішив оновити склад органу, запропонувавши 14 кандидатур. Експерти побоюються, що орган не буде незалежним. (06.02.2018)

Президентське подання на призначення членів ЦВК супроводжується політичними непорозуміннями. Президент ще чекає на пропозиції від "Опозиційного блоку", заявила представниця глави держави у Раді. (05.02.2018)

Збільшення видатків

Але потреби збільшувати кількість членів ЦВК немає, каже експерт з виборчого законодавства Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко. На її переконання, це не покращить роботу комісії інституційно, однак дорожче обійдеться виборцям, адже збільшення кількості членів ЦВК - це збільшення витрат на роботу комісії. У держбюджеті на 2018 рік видатки на фінансування діяльності Центральної виборчої комісії складають 177 мільйонів гривень. Це на майже 21 відсоток більше, ніж торік.

Якщо ж кількість членів комісії буде збільшено, то знову до доведеться збільшувати видатки на ЦВК. У пояснювальній записці до законопроекту Парубія записано, що збільшення кількості членів ЦВК "не призведе до збільшення видатків державного бюджету України" і з цього дивується навіть нинішній заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Андрій Магера. "Схоже, 2 із 17 членів ЦВК мають працювати на громадських засадах і, звісно, стануть найнезалежнішими у своїй діяльності", - написав Магера на своїй сторінці у Facebook.

Голосування за призначення нових членів ЦВК очікується в четвер, 20 вересня.

Дивитись відео 03:15
Now live
03:15 хв

Виборча реформа в Україні: що необхідно змінити? (15.05.2018)

Аудіо й відео до теми

Виборча реформа в Україні: що необхідно змінити? (15.05.2018)  

Також за темою

Symbolbild Wahlen Ukraine

Рада збільшила склад української ЦВК 18.09.2018

Верховна Рада України зробила важливий крок до вирішення дилеми довкола Центрвиборчкому. Склад ЦВК вирішили розширити до 17 осіб.

Ukraine Sicherheitsrat Warenblockade Donbass

Коментар: Як Порошенко в черговий раз розірвав з Росією 18.09.2018

Петро Порошенко має намір денонсувати Договір про дружбу й співробітництво з Росією. Це не більше ніж ефектний жест перед майбутніми в Україні виборами, вважає Сергій Руденко.

Russland Prozession zu Kirchenjubiläum in Kiew

Політичний піар українських політиків - "совок" без креативу? (відео) 07.09.2018

За рік до виборів українські політики намагаються "зблизитися" з народом. Практично всі вдаються до заїжджених "совкових" методів самореклами. Дивіться добірку DW.

Реклама

Докладно

В Україні збільшили чисельний склад ЦВК

"Прогнути" закон під себе: як Рада вгодила Порошенку із ЦВК

Верховна Рада України оперативно збільшила кількість членів ЦВК з 15 до 17 осіб. Що далі? 

Потяг Coradia iLint

Водневий потяг - європейський технологічний прорив

В Німеччині запустили потяг на водневих паливних елементах. Однак це ще не означає революції в транспортній сфері. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  