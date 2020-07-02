 Провідні німецькі футбольні клуби вирішили, як повертати фанів на стадіони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Провідні німецькі футбольні клуби вирішили, як повертати фанів на стадіони

Німецька футбольна ліга погодила заходи, які мають дозволити присутність глядачів на стадіонах під час пандемії. Зокрема на футбольні матчі не продаватимуть квитків для фанів гостьових команд.

Заповнені картонними фігурами трибуни на стадіоні Боруссія-Парк

Заповнені картонними фігурами трибуни на стадіоні "Боруссія-Парк"

Німецька футбольна ліга (DFL) розробила пакет заходів для повернення глядачів на трибуни стадіонів ще під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. У вівторок, 4 серпня, їх погодили представники 36 професійних клубів Бундесліги та другої Бундесліги.

Пакет заходів включає чотири правила:

- до кінця жовтня на футбольні матчі не будуть продавати квитки на місця для стояння;

- до кінця жовтня на стадіонах не продаватимуть алкогольні напої;

- до кінця цього року клубам заборонено приймати фанатів гостьових команд;

- квитки мають бути лише персоналізованими, щоб у разі інфікування коронавірусом можна було виявити ланцюжок захворювань.

Рішення про повернення глядачів ухвалюватиме німецька влада

"У Німеччині зараз пріоритетом є не повні стадіони, а здоров'я людей. Адже зараз коронавірус все ще грає важливу роль", - наголосив президент DFL Крістіан Зайферт (Christian Seifert), передає агенція SID. Остаточне рішення щодо повернення фанатів на стадіони ухвалюватиме німецька влада. Зокрема це питання наступного тижня обговорять міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини.

"Професійний футбол може повертатися до нормальної роботи лише поетапно. Нам доведеться відновлювати нормальність невеликими кроками", - зазначив Зайферт.

Футбольні фан-клуби обережно сприйняли цю концепцію, адже вони побоюються довгострокових обмежень своїх прав. Член правління фан-клубу "Unsere Kurve" Маркус Зотіріанос (Markus Sotirianos) зазначив, що вболівальники розуміють, що ці обмеження необхідні, але вони вражені забороною на стоячі місця та запрошення гостьових вболівальників.

Дивитись відео 02:08

Скільки заробляють футбольні ліги Європи?

DW.COM

Боротьба з расизмом: команда NFL з Вашингтона змінює назву

Через протести і на вимогу спонсорів команда з американського футболу з Вашингтона відмовляється від слова "червоношкірі" у назві. Дональд Трамп раніше розкритикував такі наміри клубу.  

Також за темою

Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin | Banner

У вересні на матчі Бундесліги можуть почати пускати глядачів - Bild 02.07.2020

У німецькій Бундеслізі розробили концепт повернення до футбольних ігор з глядачами на трибунах вже з вересня. Передбачається, що при цьому половина місць на стадіонах залишатимуться пустими.

Fussball, Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln

Коронавірус і футбол. Як фанати підтримують свої команди в Німеччині 18.04.2020

Через епідемію COVID-19 масові заходи в Німеччині заборонені до 31 серпня. Футбольні фанати вигадують творчі способи поліпшити настрій на стадіонах, якщо команди таки вирішать грати за порожніх трибун.

Deutschland Bundesliga Hoffenheim gegen Hertha BSC

Після двомісячної перерви у Німеччині відновилися матчі Бундесліги 16.05.2020

Футбольні матчі Бундесліги відбуваються за порожніх трибун і з дотриманнях жорстких санітарно-протиепідемічних норм.

Реклама

Докладно

Нападник на філію банку в Києві вимагав спілкування з журналістами

Як журналісти ризикують стати поплічниками злочинців

Вдруге українці стали свідками утримання заручників зловмисниками, які вимагали уваги ЗМІ. До їхньої ролі є питання.  

Судно-трубоукладач академік Черський

В Берліні закликали уникнути ескалації навколо Nord Stream 2

У США немає причин для санкцій щодо "Північного потоку-2", вважає міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  