Провідні німецькі футбольні клуби вирішили, як повертати фанів на стадіони

Німецька футбольна ліга (DFL) розробила пакет заходів для повернення глядачів на трибуни стадіонів ще під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. У вівторок, 4 серпня, їх погодили представники 36 професійних клубів Бундесліги та другої Бундесліги.

Пакет заходів включає чотири правила:

- до кінця жовтня на футбольні матчі не будуть продавати квитки на місця для стояння;

- до кінця жовтня на стадіонах не продаватимуть алкогольні напої;

- до кінця цього року клубам заборонено приймати фанатів гостьових команд;

- квитки мають бути лише персоналізованими, щоб у разі інфікування коронавірусом можна було виявити ланцюжок захворювань.

Рішення про повернення глядачів ухвалюватиме німецька влада

"У Німеччині зараз пріоритетом є не повні стадіони, а здоров'я людей. Адже зараз коронавірус все ще грає важливу роль", - наголосив президент DFL Крістіан Зайферт (Christian Seifert), передає агенція SID. Остаточне рішення щодо повернення фанатів на стадіони ухвалюватиме німецька влада. Зокрема це питання наступного тижня обговорять міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини.

"Професійний футбол може повертатися до нормальної роботи лише поетапно. Нам доведеться відновлювати нормальність невеликими кроками", - зазначив Зайферт.

Футбольні фан-клуби обережно сприйняли цю концепцію, адже вони побоюються довгострокових обмежень своїх прав. Член правління фан-клубу "Unsere Kurve" Маркус Зотіріанос (Markus Sotirianos) зазначив, що вболівальники розуміють, що ці обмеження необхідні, але вони вражені забороною на стоячі місця та запрошення гостьових вболівальників.