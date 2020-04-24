 Пробне ЗНО можна буде пройти в режимі онлайн удома - УЦОЯО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2020

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Пробне ЗНО можна буде пройти в режимі онлайн удома - УЦОЯО

Для проходження пробного ЗНО учасникам потрібно буде завантажити тестовий зошит та бланк відповідей, а потім внести свої відповіді до сервісу визначення результатів, попередили в УЦОЯО.

Пробне ЗНО цього року буде проводитися в режимі онлайн

Пробне ЗНО цього року буде проводитися в режимі онлайн

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) 15 і 17 червня можна буде пройти в режимі онлайн удома. Про це в суботу, 13 червня, повідомила прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Центр звернувся з проханням до тих, хто зареєструвався, "15 червня і 17 червня не приходити на пункти проведення пробного ЗНО". Натомість УЦОЯО пропонує учасникам пройти тестування вдома в режимі онлайн.

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Для цього потрібно 15 та 17 червня об 11:00 за київським часом зайти на свою інформаційну сторінку та завантажити тестовий зошит та бланк відповідей з української мови та літератури, а потім виконати завдання тестового зошита й до 19 червня внести свої відповіді до сервісу визначення результатів. Згодом учасники зможуть отримати свій результат за тестування.

"Під час роботи з тестовим зошитом намагайтеся дотримуватися часових рамок і не відволікатися. Сервіс визначення результатів працюватиме з 11:00 17 червня до 18:00 19 червня", - йдеться в повідомленні.

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Експерти УЦОЯО розберуть кожне завдання з чотирьох популярних предметів, нададуть розгорнуті пояснення на всі питання тестів з української мови та літератури, історії України, математики та англійської мови, а також порадять, як успішно скласти ЗНО у 2020 році, запевняють у центрі.

"Ваші тестові зошити лежать на пунктах проведення пробного ЗНО, інформацію про можливість отримання цих зошитів ви зможете отримати у своїх особистих кабінетах учасників", - наголосили в центрі.

Нагадаємо, раніше цього дня стало відомо про рішення уряду України скасувати проведення пробного ЗНО, запланованого на 15 та 17 червня.

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