Проблемне паркування: евакуатори, високі тарифи чи нові паркінги? (відео)

Київська влада посилює боротьбу з водіями, що паркуються з порушенням ПДР. Евакуатори працюють в центрі та спальних районах. Водії скаржаться, що парковок на всіх не вистачає. Проблема лише в нестачі місць?
Карати жорстко і агресивно. Київська влада посилює боротьбу з порушниками правил паркування. До комунальних евакуаторів, які не перший місяць працюють на вулицях столиці, доєдналися ще й приватні. Вони здатні прибрати автівку з проїжджої частини за лічені хвилини. Процес повністю автоматизований. І якщо ще два місяці тому вони звільняли від припаркованих автівок смуги громадського транспорту переважно в центрі Києва, тепер щоденно навідуються і до спальних районів столиці. Тут навіть в обідню пору робочого дня ніде яблуку впасти. Запарковані тротуари, газони, дороги. Автівки кидають просто посеред проїжджої частини. Як вирішити проблему? Дивіться у репортажі DW:
Київ увійшов у топ 15 міст з найінтенсивнішим автомобільним рухом у світі. У чому причини рекордних корків і яких заходів вживають місцева влада й активісти, аби українська столиця припинила стояти в заторах? (19.11.2019)
В Україні почали зважувати фури на дорогах. Розумну систему фіксації порушень розмістили під асфальтом на дорозі, а підвищені штрафи за новим законом водіям вантажівок надсилатимуть автоматично. (10.10.2019)
Щонайменше півтори сотні дітей в Україні загинули цього року в ДТП. Верховна Рада запровадила штрафи для водіїв за перевезення дітей без автокрісел. Та чи готові українські водії та таксисти до такого нововведення? (13.11.2019)