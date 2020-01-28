Проблемне паркування: евакуатори, високі тарифи чи нові паркінги? (відео)

Карати жорстко і агресивно. Київська влада посилює боротьбу з порушниками правил паркування. До комунальних евакуаторів, які не перший місяць працюють на вулицях столиці, доєдналися ще й приватні. Вони здатні прибрати автівку з проїжджої частини за лічені хвилини. Процес повністю автоматизований. І якщо ще два місяці тому вони звільняли від припаркованих автівок смуги громадського транспорту переважно в центрі Києва, тепер щоденно навідуються і до спальних районів столиці. Тут навіть в обідню пору робочого дня ніде яблуку впасти. Запарковані тротуари, газони, дороги. Автівки кидають просто посеред проїжджої частини. Як вирішити проблему? Дивіться у репортажі DW: