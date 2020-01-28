 Проблемне паркування: евакуатори, високі тарифи чи нові паркінги? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.01.2020

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Політика й суспільство

Проблемне паркування: евакуатори, високі тарифи чи нові паркінги? (відео)

Київська влада посилює боротьбу з водіями, що паркуються з порушенням ПДР. Евакуатори працюють в центрі та спальних районах. Водії скаржаться, що парковок на всіх не вистачає. Проблема лише в нестачі місць?

Ukraine Kiew - Straßenverkehr (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

Як влада Києва бореться з порушниками правил паркування

Карати жорстко і агресивно. Київська влада посилює боротьбу з порушниками правил паркування. До комунальних евакуаторів, які не перший місяць працюють на вулицях столиці, доєдналися ще й приватні. Вони здатні прибрати автівку з проїжджої частини за лічені хвилини. Процес повністю автоматизований. І якщо ще два місяці тому вони звільняли від припаркованих автівок смуги громадського транспорту переважно в центрі Києва, тепер щоденно навідуються і до спальних районів столиці. Тут навіть в обідню пору робочого дня ніде яблуку впасти. Запарковані тротуари, газони, дороги. Автівки кидають просто посеред проїжджої частини. Як вирішити проблему? Дивіться у репортажі DW:

 

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