Проблеми через брудну російську нафту

Першою гілку нафтогону "Дружба" перекрила Польща. 24 квітня було закрито кран на пункті прийняття постачань "Адамово", що припинило постачання нафти через Білорусь. Днем пізнішебула перекрита і друга гілка - через Україну і Словаччину. Причина - різке падіння якості нафти через надто високий вміст хлорорганічних сполук. Вміст цих сполук, як повідомляють нафтотранспортні компанії, перевищував норми у десятки разів. Хлориди додаються в нафту в рамках технологічного процесу видобутку, однак перед транспортуванням нафта зазвичай очищується. Сировина з підвищеним вмістом хлоридів непридатна для нафтопереробних заводів і може вивести з ладу обладнання.

У середу, 24 квітня, також було призупинено відвантаження нафти у російському порту Усть-Луга на Балтійському морі. До призупинення постачань забруднена нафта була завантажена щонайменше у п'ять танкерів великих нафтотрейдерів, таких як Equinor, Vitol, Trafigura, Glencore і Total, що може обернутися для російських постачальників багатомільйонними позовами про відшкодування збитків.

До мільйона барелів на день

Нафтогін "Дружба" може транспортувати до одного мільйона барелів на день або один відсоток від світового попиту на сиру нафту. Цей найдовший нафтогін світу було збудовано у 70-их роках минулого століття для постачань сировини на територію країн "соціалістичного табору", підконтрольного Радянському Союзу.

Сьогодні "Дружба" - основна транспортна артерія для експорту нафти з Росії і Казахстану до країн Європи, зокрема Німеччини. Щодня головною гілкою - через Білорусь - до Польщі і Німеччини постачається близько 700 тисяч барелів нафти.

Ціни можуть зрости

"Це погані новини для європейських споживачів, адже перекриття постачань може різко підняти ціни на бензин і дизельне пальне. Нафтопереробним заводам буде нелегко знайти заміну сировині", - сказав у розмові з DW провідний аналітик ринків PRICE Futures Group Філ Флінн.

"Нафтопереробні компанії, такі як PKN Orlen, Total, Shell, BP і "Роснефть", будуть вимушені конкурувати за нафту в умовах тимчасового дефіциту. Хоча російська сторона і запевняє, що проблему буде розв'язано швидко, але споживачі відчуватимуть наслідки довше", - додає Флінн.

Німеччина поки у безпеці

Німецькі нафтопереробні заводи мають необхідні запаси сировини, аби впоратися з призупиненням постачань нафтогоном "Дружба", запевнив речник промислової групи MWV у четвер, 25 квітня. За його словами, резервуари нафтопереробного заводу у місті Шведт, який переробляє російську нафту, заповнені належним чином і про використання стратегічних нафтових резервів Німеччини наразі не йдеться.

Водночас речник MWV додав, що представники німецької промисловості шукають можливість організувати додаткові постачання через порт Ростока. У Польщі також розглядають варіанти додаткових постачань через Гданськ, якщо ситуація не зміниться найближчим часом. Російський віце-прем'єр Дмитро Козак запевнив, що якісна сировина почне надходити через білоруський кордон вже з понеділка, 29 квітня.

Переломний момент для Білорусі?

"Упродовж минулих років білоруські нафтопереробні заводи неодноразово нарікали на падіння якості російської нафти. Але перевищення припустимих показників у 20 разів - це щось нове", - констатує оглядачка ділового видання belrynok.by Тетяна Маненок. Білоруський державний концерн "Белнефтехим" раніше вже звинувачував Москву у небажанні виконувати обіцянку розв'язати цю проблему.

Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив прискорити модернізацію двох нафтопереробних заводів. "Треба особливу увагу з огляду на обставини, що склалися, приділити якнайшвидшому завершенню модернізації двох нафтопереробних заводів, щоби ми не ходили з протягнутою рукою і нікому не вклонялися. А купували нафту як усі - на світовому ринку", - цитує виступ Лукашенка 19 квітня у щорічному зверненні до народу і парламенту агенція "Інтерфакс".

Резервуари з нафтою на нафтопереробному заводі у білоруському Мозирі

Три мільярди доларів на модернізацію

У модернізацію, яка має збільшити обсяги переробки і підвищити її якість вкладено понад три мільярди доларів. Білорусь планує до кінця року розпочати постачання нафти з балтійських портів або Одеси. Сорти нафти Brent і WTI, які танкерами постачаються по всьому світу, вважаються вищими за якістю, ніж російська нафта марки Urals, яку дотепер переробляють у Білорусі.

Небезпечне падіння якості російської нафти може стати додатковим стимулом диверсифікувати постачання, зауважує оглядачка Тетяна Маненок. Тим більше, що наслідки нинішнього інциденту стали для Білорусі дуже болючими. Через неякісну російську нафту на Мозирському нафтопереробному заводі (НПЗ) вийшло з ладу дороге обладнання, повідомив концерн "Белнефтехим". Завантаження другого НПЗ, що у Новополоцьку на півночі країни, довелося суттєво знизити. "Збитки можуть сягати від десятків до сотень мільйонів доларів", - зазначає Маненок. Через скорочення виробництва пального білоруські НПЗ вже призупинили його експорт до України і Польщі.

Кінець пільг для Білорусі

Крім проблем з якістю нафти між Білоруссю і Росією тривають гострі суперечки щодо умов постачання. Росія відмовляється від експортного мита на нафту і замість цього підвищує податки на видобуток. Для Білорусі це буде болючим ударом. Адже нині країна як член Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) купує нафту без сплати експортного мита. Таким чином, білоруські НПЗ завантажені нафтою, на 25 відсотків дешевшою за світові ціни. Невдовзі цей "бонус" зникне, що призведе до втрати сотень мільйонів доларів щороку. Мінськ вважає це порушенням угод в рамках ЄврАзЕС, а Москва називає мита на корисні копалини своєю внутрішньою справою. Якісь преференції у нафтовому питанні російська сторона готова обговорювати лише в разі ще тіснішої інтеграції двох держав.

Американський аналітик Філ Флінн прогнозує, що попереду у нафтових питаннях між Росією і Білоруссю фаза невизначеності. "Якщо Росія вирішила вкладати свої гроші деінде, то це може призвести до довготермінової проблеми. Як ми знаємо, Росія у минулому мала чимало суперечок зі своїми колишніми державами-сателітами. Тож не виключено, що інциденти такого типу можуть бути використані з політичною метою", - застерігає Флінн.