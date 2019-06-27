Проблеми з літаками Boeing 737 MAX гальмують зростання Ryanair

Через проблеми з літаками Boeing 737 MAX найбільший європейський лоукост-перевізник Ryanair змушений підкоригувати свої плани щодо зростання наступного року та тимчасово закрити бази в деяких аеропортах. Про це ірландська авіакомпанія повідомила у вівторок, 16 липня.

У Ryanair очікують, що до травня наступного року отримають лише 30 літаків типу 737 MAX 200 замість замовлених 58-ми. Це призведе до скорочення пропозиції в деяких аеропортах, а окремі бази взимку 2019 року та влітку 2020 доведеться навіть тимчасово закрити, зазначив авіаперевізник. Питання, які саме бази зачепить це рішення, ще обговорюють, повідомляє агентство AFP.

У Ryanair прогнозують, що в діловому році, який триватиме з квітня 2020-го до кінця березня 2021-го, через брак літаків перевезуть 157 мільйонів пасажирів, хоча раніше планували на п'ять мільйонів більше. На даний момент Ryanair використовує близько 450 літаків типу 737-800 - попередника моделі 737 MAX.

Проблеми з Boeing 737 MAX

Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні цього року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддис-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines. В обох випадках експерти відзначають порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. В результаті аварій загинули 346 осіб.

Більшість країн світу, включно зі США, заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування. А у червні цього року Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) виявило новий дефект у програмному забезпеченні моделі Boeing 737 MAX. Компанія повинна усунути цей недолік. Заборону на експлуатацію цієї моделі Boeing скасують, коли її буде визнано безпечною, повідомили у FAA.

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