 Проблеми з літаками Boeing 737 MAX гальмують зростання Ryanair | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Проблеми з літаками Boeing 737 MAX гальмують зростання Ryanair

Лоукостер Ryanair очікує, що отримає на початку наступного року 30 літаків Boeing 737 MAX замість замовлених 58-ми. Це призведе до скорочення пропозицій авіаперевізника у низці аеропортів.

Проблеми з Boeing 737 MAX гальмують розвиток Ryanair

Проблеми з Boeing 737 MAX гальмують розвиток Ryanair

Через проблеми з літаками Boeing 737 MAX найбільший європейський лоукост-перевізник Ryanair змушений підкоригувати свої плани щодо зростання наступного року та тимчасово закрити бази в деяких аеропортах. Про це ірландська авіакомпанія повідомила у вівторок, 16 липня.

У Ryanair очікують, що до травня наступного року отримають лише 30 літаків типу 737 MAX 200 замість замовлених 58-ми. Це призведе до скорочення пропозиції в деяких аеропортах, а окремі бази взимку 2019 року та влітку 2020 доведеться навіть тимчасово закрити, зазначив авіаперевізник. Питання, які саме бази зачепить це рішення, ще обговорюють, повідомляє агентство AFP.

У Ryanair прогнозують, що в діловому році, який триватиме з квітня 2020-го до кінця березня 2021-го, через брак літаків перевезуть 157 мільйонів пасажирів, хоча раніше планували на п'ять мільйонів більше. На даний момент Ryanair використовує близько 450 літаків типу 737-800 - попередника моделі 737 MAX.

DW.COM

Федеральне управління цивільної авіації США виявило нову проблему у літаках Boeing 737 MAX. Від корпорації вимагають знизити виявлений потенційний ризик. (27.06.2019)

Симулятори польотів працювали з помилками, тому не могли відтворити деякі умови, зокрема ті, за яких сталися дві авіакатастрофи Boeing 737 MAX, повідомив авіаконцерн. Дефекти були усунуті, запевнили в компанії. (19.05.2019)

Лоукостери Ryanair та Wizz Air мають сплатити в Італії мільйонні штрафи за обмеження розмірів ручної поклажі і вимогу оплачувати її більші габарити. (22.02.2019)

Проблеми з Boeing 737 MAX

Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні цього року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддис-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines. В обох випадках експерти відзначають порушення траєкторії і швидкості набору висоти з подальшим неконтрольованим падінням лайнерів. В результаті аварій загинули 346 осіб.

Більшість країн світу, включно зі США, заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування. А у червні цього року Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) виявило новий дефект у програмному забезпеченні моделі Boeing 737 MAX. Компанія повинна усунути цей недолік. Заборону на експлуатацію цієї моделі Boeing скасують, коли її буде визнано безпечною, повідомили у FAA. 

Дивитись відео 01:40

Ryanair в Україні: справжня ціна дешевих авіаперевезень (20.11.2018)

Дивитись відео 01:40

Що треба знати про лоукостери, аби не розчаруватися? (17.01.2018)

Аудіо й відео до теми

Ryanair в Україні: справжня ціна дешевих авіаперевезень (20.11.2018)  

Що треба знати про лоукостери, аби не розчаруватися? (17.01.2018)  

Також за темою

Southwest Airline Boeing 737 Max

У США виявили новий дефект у літаках Boeing 737 MAX 27.06.2019

Федеральне управління цивільної авіації США виявило нову проблему у літаках Boeing 737 MAX. Від корпорації вимагають знизити виявлений потенційний ризик.

Äthiopian Airlines

Boeing заплатить 100 мільйонів доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофах 03.07.2019

У Boeing пообіцяли протягом кількох років виплатити 100 мільйонів доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофах його літака 737 Max.

Ukraine Boryspil International airport in Kiew

Аеропорт "Бориспіль": чи готовий він приймати більше лоукостерів? (відео) 02.07.2019

Завдяки безвізу між Україною та ЄС суттєво зріс пасажиропотік. Чи справляються з цим головні повітряні ворота України та як ведеться лоукостерам і пасажирам у "Борисполі" - з’ясовувала DW.

Реклама

Докладно

Вибори до Верховної Ради: очікування з боку ЄС

Вибори до Верховної Ради: очікування з боку ЄС

У Європарламенті очікують від виборів до Верховної Ради оновлення українського політикуму.  

Ігор Коломойський

Суд зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості Коломойського

Печерський райсуд Києва зняв арешт з 415 об'єктів нерухомості компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  