 При спробі перетнути Ла-Манш затримали 86 мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2019

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Новини

При спробі перетнути Ла-Манш затримали 86 мігрантів

Чотири човни перехопили під час спроби досягти британського узбережжя з Франції. Ще дві групи мігрантів затримали вже на березі.

Мігранти в Ла-Манші в супроводі британських прикордонників (фото з архіву)

Мігранти в Ла-Манші в супроводі британських прикордонників (фото з архіву)

Міністерство внутрішніх справ Великобританії повідомило про затримання у вівторок, 10 листопада, 86 мігрантів при спробі перетнути Ла-Манш на маленьких човнах з Франції. Як зазначає британське інформаційне агентство Press Association (PA) з посиланням на МВС країни, на борту човнів були чоловіки, жінки і, можливо, неповнолітні. Затримання 86 мігрантів за один день є рекордним показником.

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Рятувальне судно німецької НУО Lifeline підібрало близько сотні мігрантів у Середземному морі. Тепер воно просить дозволу пришвартуватися в одному з європейських портів. (26.08.2019)

Біля узбережжя Лівії затонуло судно з мігрантами. Внаслідок аварії п'ятеро людей загинули, ще від 15 до 40 осіб вважаються такими, що зникли безвісти. (28.08.2019)

Загалом чотири човни були перехоплені, коли вони намагалися досягти британського узбережжя, ще дві групи мігрантів були затримані вже після їхньої висадки на берег. "Ми працюємо на усіх рівнях з французькою владою, аби впоратися з цими небезпечними і нелегальними діями", - заявив речник МВС Великобританії, цитує агентство dpa.

У серпні міністерка внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател і її французький колега Крістоф Кастанер домовилися активізувати спільні заходи зі скороченню кількості перетинів протоки на невеликих човнах. За даними британського МВС, 65 мігрантів, які раніше незаконно прибули до Великобританії на човнах, були з січня по кінець серпня депортовані до інших європейських країн.

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