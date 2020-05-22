 При падінні літака в Пакистані вижили щонайменше дві людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

При падінні літака в Пакистані вижили щонайменше дві людини

Рятувальники знайшли на місці авіакатастрофи у Пакистані щонайменше двох уцілілих пасажирів. Загалом в літаку перебували 99 людей.

Рятувальникам доводиться працювати на тісних вулицях одного з житлових кварталів Карачі

Рятувальникам доводиться працювати на тісних вулицях одного з житлових кварталів Карачі

При падінні літака в Пакистані у п'ятницю, 22 травня, вижили, за уточненими даними, щонайменше дві людини. Про це повідомила авіакомпанія Pakistan International Airlines (PIA), літак Airbus A320 якої здійснював рейс з Лахора до Карачі. Раніше в управлінні цивільної авіації країни повідомляли про трьох уцілілих.

Пошуково-рятувальні роботи на місці падіння літака неподалік від аеропорту міста Карачі тривають за складних умов. Літак впав на житловий квартал.

Подробиці авіакатастрофи

За даними рятувальної служби, виявлено вже 41 тіло загиблих. За даними PIA, на борту судна перебували 91 пасажир та восьмеро членів екіпажу.

Читайте також: Київ погрожує Тегерану позовом до Міжнародного суду через збитий літак

"Ми можемо зараз підтвердити, що на борту перебували 99 людей", - сказав представник авіакомпанії Сумаір Нізамі за кілька годин після катастрофи, цитує агентство новин dpa. Раніше повідомляли про 99 пасажирів та вісьмох членів екіпажу.

Уламки на вулицях найбільшого містаПакистану

За словами керівника PIA Аршада Маліка, незадовго до падіння пілот повідомив диспетчерам про технічні проблеми літака. Повідомлення вказують на відмову одного з двигунів. Як розповіли очевидці катастрофи місцевим телеканалам, літак, перед тим як впасти на житловий квартал, кружляв над аеропортом.

Уламки літака та розтрощених внаслідок падіння судна будинків заполонили тісні вулиці одного з кварталів Карачі, найбільшого міста країни. З-під завалів витягають травмованих, пожежники гасять вогонь. Є жертви і серед людей, які перебували на землі.

Уряд Пакистану лише тиждень тому вирішив відновити внутрішні авіаперевезення після жорстких карантинних обмежень. Міжнародне авіасполучення в країні закрите до кінця поточного місяця.

  • Плавний злет, різка посадка

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Плавний злет, різка посадка

    Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.

  • Причину інциденту встановлюють

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Причину інциденту встановлюють

    Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.

  • Задимлений літак

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Задимлений літак

    На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.

  • Паніка на борту

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Паніка на борту

    Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".

  • Закритий аеропорт

    Як турецький літак ледь не впав у Чорне море

    Закритий аеропорт

    На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.

    Автор: Ольга Войтович


Також за темою

Pakistan Karatschi | Flugzeugabsturz

У Пакистані розбився пасажирський літак 22.05.2020

На півдні Пакистану розбився пасажирський літак, на борту якого було понад сто осіб. Він впав на житловий район у місті Карачі.

Türkei Flugzeug bricht nach Landung in Istanbul auseinander und gerät in Brand

Аварія літака в Стамбулі: кількість загиблих зросла до трьох 06.02.2020

Згідно з оновленими даними, в результаті авіакатастрофи в аеропорту Стамбула загинуло троє осіб. Ще 179 дістали тілесних ушкоджень. На момент аварії на борту повітряного судна перебувало 183 людини.

Iran | Flugzeugabsturz

Що свідчить на користь версії про збиття літака МАУ ракетою 10.01.2020

Канада, США і Великобританія заявили про те, що мають докази збиття українського літака в Ірані ракетами системи іранської протиповітряної оборони. Які аргументи свідчать на користь цієї версії, а які їй суперечать?

Реклама

Докладно

Зеленський хоче, аби український паспорт було легше і отримати, і лишити

Чи з'явиться в Україні незабаром подвійне громадянство

Володимир Зеленський хоче узаконити отримання українцями ще одного громадянства. Але на шляху - чимало перепон.  

Дефіцит держбюджету України на 2020 рік збільшився до майже 300 мільярдів гривень

Чи вистачить Україні грошей МВФ?

Україна отримає п'ять мільярдів доларів від МВФ на покриття дефіциту держбюджету. Але треба більше.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  