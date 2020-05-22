При падінні літака в Пакистані вижили щонайменше дві людини

При падінні літака в Пакистані у п'ятницю, 22 травня, вижили, за уточненими даними, щонайменше дві людини. Про це повідомила авіакомпанія Pakistan International Airlines (PIA), літак Airbus A320 якої здійснював рейс з Лахора до Карачі. Раніше в управлінні цивільної авіації країни повідомляли про трьох уцілілих.

Пошуково-рятувальні роботи на місці падіння літака неподалік від аеропорту міста Карачі тривають за складних умов. Літак впав на житловий квартал.

Подробиці авіакатастрофи

За даними рятувальної служби, виявлено вже 41 тіло загиблих. За даними PIA, на борту судна перебували 91 пасажир та восьмеро членів екіпажу.

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"Ми можемо зараз підтвердити, що на борту перебували 99 людей", - сказав представник авіакомпанії Сумаір Нізамі за кілька годин після катастрофи, цитує агентство новин dpa. Раніше повідомляли про 99 пасажирів та вісьмох членів екіпажу.

Уламки на вулицях найбільшого містаПакистану

За словами керівника PIA Аршада Маліка, незадовго до падіння пілот повідомив диспетчерам про технічні проблеми літака. Повідомлення вказують на відмову одного з двигунів. Як розповіли очевидці катастрофи місцевим телеканалам, літак, перед тим як впасти на житловий квартал, кружляв над аеропортом.

Уламки літака та розтрощених внаслідок падіння судна будинків заполонили тісні вулиці одного з кварталів Карачі, найбільшого міста країни. З-під завалів витягають травмованих, пожежники гасять вогонь. Є жертви і серед людей, які перебували на землі.

Уряд Пакистану лише тиждень тому вирішив відновити внутрішні авіаперевезення після жорстких карантинних обмежень. Міжнародне авіасполучення в країні закрите до кінця поточного місяця.