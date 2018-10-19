Причина аварії потяга на Тайвані - перевищення швидкості

Головною причиною сходження з рейок потяга на Тайвані стало перевищення швидкості. Про це слідство повідомило у вівторок, 23 жовтня, передає агенція AP. За даними команди слідчих, поїзд увійшов у віраж на швидкості у 140 кілометрів на годину, вдвічі вищу за обмеження на цій ділянці.

Ведеться розслідування і щодо машиніста стосовно можливої службової недбалості. Підозрюють, що він міг вимкнути систему автоматичного захисту потяга, яка б увімкнула гальма. Розглядають і версію механічних проблем. Машиніста наразі звільнили під заставу близько 16 тисяч доларів США та підписку про невиїзд, додає агентство Reuters. Його захисник каже про технічні несправності поїзда.

Швидкісний потяг Puyuma Express із 366 пасажирами прямував до міста Тайдун на південно-східному узбережжі Тайваню. Він зійшов з рейок у районі Ілань, перекинулися п'ять вагонів. Загинули 18 осіб, ще 187 - отримали травми. Наймолодшій жертві було лише 9 років. "Ми з'ясуємо причину якомога швидше", - пообіцяла президентка Тайваню Цай Інвень. Аварія стала найбільшим інцидентом на залізниці в частково визнаній Республіці Китай від 1991 року.