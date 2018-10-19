 Причина аварії потяга на Тайвані - перевищення швидкості | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Причина аварії потяга на Тайвані - перевищення швидкості

Потяг увійшов у віраж на швидкості 140 кілометрів на годину. Машиніста підозрюють у недбалості, той заявляє про технічну несправність поїзда.

Перекинулося кілька вагонів поїзда

Перекинулося кілька вагонів поїзда

Головною причиною сходження з рейок потяга на Тайвані стало перевищення швидкості. Про це слідство повідомило у вівторок, 23 жовтня, передає агенція AP. За даними команди слідчих, поїзд увійшов у віраж на швидкості у 140 кілометрів на годину, вдвічі вищу за обмеження на цій ділянці.

Ведеться розслідування і щодо машиніста стосовно можливої службової недбалості. Підозрюють, що він міг вимкнути систему автоматичного захисту потяга, яка б увімкнула гальма. Розглядають і версію механічних проблем. Машиніста наразі звільнили під заставу близько 16 тисяч доларів США та підписку про невиїзд, додає агентство Reuters. Його захисник каже про технічні несправності поїзда.

Швидкісний потяг Puyuma Express із 366 пасажирами прямував до міста Тайдун на південно-східному узбережжі Тайваню. Він зійшов з рейок у районі Ілань, перекинулися п'ять вагонів. Загинули 18 осіб, ще 187 - отримали травми. Наймолодшій жертві було лише 9 років. "Ми з'ясуємо причину якомога швидше", - пообіцяла президентка Тайваню Цай Інвень. Аварія стала найбільшим інцидентом на залізниці в частково визнаній Республіці Китай від 1991 року.

DW.COM

Аварія потяга на Тайвані: щонайменше 17 загиблих

Швидкісний потяг зійшов з колії на Тайвані, через що загинули щонайменше 17 людей. Ще понад сто пасажирів отримали поранення. (21.10.2018)  

Аварія потяга на Тайвані: машиніст повідомляв про несправні гальма

Технічні служби залізниці отримали інформацію про несправні гальма перед аварією. Деталі інциденту встановлюють. В аварії загинули щонайменше 18 людей, наймолодшій жертві було лише 9 років. (22.10.2018)  

Також за темою

Taiwan Schweres Zugunglück

Аварія потяга на Тайвані: машиніст повідомляв про несправні гальма 22.10.2018

Технічні служби залізниці отримали інформацію про несправні гальма перед аварією. Деталі інциденту встановлюють. В аварії загинули щонайменше 18 людей, наймолодшій жертві було лише 9 років.

Taiwan - Yilan: Zugunglück

Аварія потяга на Тайвані: щонайменше 17 загиблих 21.10.2018

Швидкісний потяг зійшов з колії на Тайвані, через що загинули щонайменше 17 людей. Ще понад сто пасажирів отримали поранення.

Italien Mailand Zugunglück

В Італії пасажирський потяг зійшов з рейок: мінімум троє загиблих 25.01.2018

Внаслідок аварії потяга поблизу італійського Мілана загинули щонайменше троє людей, близько ста осіб зазнали тілесних ушкоджень.

Реклама

Докладно

Цей імпровізований меморіал Небесної сотні активісти готові тимчасово перенести заради слідчого експерименту. Однак бюрократія створює інші завади

Хто блокує завершення слідства щодо розстрілу Небесної Сотні

Слідчий експеримент з розстрілу часників Євромайдану блокується бюрократичною тяганиною 

default

Бюджетний "пиріг" України

Яким він буде у виборчому 2019-му? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  