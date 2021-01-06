 Прихильники Трампа вдерлись до Капітолію - палати Конгресу США перервали дебати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2021

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Прихильники Трампа вдерлись до Капітолію - палати Конгресу США перервали дебати

Після промови Дональда Трампа у Вашингтоні його прихильники прорвалися до Капітолію, стались сутички з поліцією. У Конгресі припинені дебати за підсумками президентських виборів, конгресмени евакуйовані.

Демонстранти прорвалися в Капітолій

Демонстранти прорвалися в Капітолій

Перед Капітолієм - будівлею Конгресу США, - де відбуваються дебати за результатами президентських виборів почалися заворушення. У середу, 6 січня, після промови чинного президента США Дональда Трампа на мітингу у Вашингтоні його прихильники прорвалися до Капітолію через загородження, стались сутички з поліцією. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ.

Згідно з інформацією телеканалу CNN, один з поліцейських вистрелив у одну з прихильниць Трампа, котра брала участь у штурмі. Куля влучила в грудну клітину жінки, вона перебуває в критичному стані.

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Trump-Anhänger stürmen US-Kapitol

Після прориву поліцейських кордонів в Конгресі призупинено обговорення підсумків виборів. Через заворушення у Вашингтоні запроваджена комендантська година.

Читайте також: Затвердження перемоги Джо Байдена у США: палати Конгресу пішли на окремі дебати

Евакуація конгресменів і віцепрезидента

Поруч з двома будівлями Капітолію знайдені підозрілі пакети. За даними американських ЗМІ, конгресмени уже евакуйовані і знаходяться в безпечних місцях. Повідомляється, що в безпеці також перебувають віцепрезидент Майк Пенс, а також майбутня віцепрезидентка Камала Харіс. 

Сили безпеки Капітолію під час евакуації конгресменів

Сили безпеки Капітолію під час евакуації конгресменів

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та влада Вашингтона закликала втрутитись в ситуацію Національну гвардію.

Трамп між тим закликав своїх прихильників підтримати поліцію і діяти мирно.

Конгресменки від Демпартії говорять про "переворот"

Дії прихильників Трампа викликали різку критику з боку конгресменок від Демократичної партії, котрі вбачають у цьому спробу "перевороту".

Так, членкиня Палати представників Карен Басс написала у соціальній мережі Twitter: "Президент Сполучених Штатів підбурює до перевороту. Ми не дамо себе залякати. Не дамо себе настрахати". Інша членкиня Демпарії, Вал Демінгс, котра теж представляє демократів у нижній палаті Конгресу, так само засудила штурм демонстрантами Капітолію як свідчення "перевороту", цитує агенція новин AFP. Схожі висловлювання надходять і від низки інших американських законодавців, зазначає агенція.

Засідання Конгресу з затвердження результатів виборів президента

6 січня обидві палати Конгресу США зібралися для проведення формальної процедури затвердження перемоги Джо Байдена на проведених у листопаді минулого року виборах президента.

Через подані письмові заперечення конгресменів-республіканців Палата представників і Сенат пішли на окремі дебати щодо цього.

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