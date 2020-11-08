 Прихильники Стерненка влаштували безлади під офісом Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2021

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Новини

Прихильники Стерненка влаштували безлади під офісом Зеленського

Мітингувальники під офісом Зеленського запалювали фаєри і кидали шумові гранати, а також вимастили червоною фарбою фасад будівлі ОП. У МВС цю акцію прихильників Стерненка назвали "провокацією".

Учасники акції за звільнення Стерненка під стінами ОП

Учасники акції за звільнення Стерненка під стінами ОП

Акція під стінами Офісу президента (ОП) України на підтримку активіста Сергія Стерненка переросла в заворушення. У суботу, 20 березня, учасники акції запалили фаєри, кидали шумові гранати й вимастили червоною фарбою фасад будівлі офісу президента України Володимира Зеленського.

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Протестувальників зібралося близько 1-2 тисяч. Вони розмалювали графіті з образливими написами стіни будівлі офісу, кидали фаєри у вікна, розбили шибки в дверях, написали фарбою на вивісці "Президент України" тюремну абревіатуру "А.С.А.В." і образливі слова, а також спробували її підпалити, однак безуспішно. Поліція практично не намагалася перешкодити мітингарям, передає агенція "Українські новини".

Учасники акції за звільнення Стерненка під стінами ОП

Протестувальники вимагали звільнити Стерненка, обвинуваченого у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка, накласти санкції на колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, відправити у відставку генпрокурора Ірину Венедіктову і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Акція за звільнення Стерненка під стінами ОП

Графіті на стінах ОП

У МВС вбачають у цьому "провокацію"

Тим часом заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що дії протестувальників під будівлею Офісу президента України в суботу ввечері є проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців. Відповідну заяву поширено на Facebook-сторінці МВС України.

"Замовники цієї провокації мріють, щоб вийшла поліція, застосувала силу, пролилася кров. Ми не будемо йти на шляху такої провокації, в нас достатньо сил, щоб захистити громадський порядок. Ті, хто замовляють і проплачують такі акції, хочуть, щоб пролилася кров", - цитує пресслужба МВС заяву Геращенка. Водночас заступник міністра переконаний, що більшість мітингувальників не порушували порядок. "Лише кілька десятків осіб" нестимуть відповідальність за "хуліганські дії", запевнив Геращенко.

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Нагадаємо, Стерненко став відомим після того, як ще студентом юридичного факультету взяв участь у подіях Євромайдану 2013-2014 років, а потім очолив осередок "Правого сектору" в Одесі. Він організував зриви виступів російських митців та політиків, створив рух спротиву політиці місцевого мера Труханова, якого вважають проросійським діячем. Останнім часом Стерненко був відомим блогером і створював сюжети з викриття корупції та організованої злочинності.

23 лютого 2021 року Приморський районний суд Одеси засудив Стерненка до семи років позбавлення волі, визнавши винним у викраденні депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича. Стерненка також підозрюють у навмисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

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27 лютого біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у центрі Києва відбулася акція прихильників Сергія Стерненка. Потім протестувальники провели акцію біля будівлі Офісу генерального прокурора, закидавши будівлю фаєрами та петардами. Вони вимагали звільнити Стерненка протягом семи днів і оновити судову систему.

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Вирок Сергію Стерненку викликав хвилю протестів (24.02.2021)

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