Прихильники Стерненка влаштували безлади під офісом Зеленського

Акція під стінами Офісу президента (ОП) України на підтримку активіста Сергія Стерненка переросла в заворушення. У суботу, 20 березня, учасники акції запалили фаєри, кидали шумові гранати й вимастили червоною фарбою фасад будівлі офісу президента України Володимира Зеленського.

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Протестувальників зібралося близько 1-2 тисяч. Вони розмалювали графіті з образливими написами стіни будівлі офісу, кидали фаєри у вікна, розбили шибки в дверях, написали фарбою на вивісці "Президент України" тюремну абревіатуру "А.С.А.В." і образливі слова, а також спробували її підпалити, однак безуспішно. Поліція практично не намагалася перешкодити мітингарям, передає агенція "Українські новини".

Протестувальники вимагали звільнити Стерненка, обвинуваченого у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка, накласти санкції на колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, відправити у відставку генпрокурора Ірину Венедіктову і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Графіті на стінах ОП

У МВС вбачають у цьому "провокацію"

Тим часом заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що дії протестувальників під будівлею Офісу президента України в суботу ввечері є проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців. Відповідну заяву поширено на Facebook-сторінці МВС України.

"Замовники цієї провокації мріють, щоб вийшла поліція, застосувала силу, пролилася кров. Ми не будемо йти на шляху такої провокації, в нас достатньо сил, щоб захистити громадський порядок. Ті, хто замовляють і проплачують такі акції, хочуть, щоб пролилася кров", - цитує пресслужба МВС заяву Геращенка. Водночас заступник міністра переконаний, що більшість мітингувальників не порушували порядок. "Лише кілька десятків осіб" нестимуть відповідальність за "хуліганські дії", запевнив Геращенко.

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Нагадаємо, Стерненко став відомим після того, як ще студентом юридичного факультету взяв участь у подіях Євромайдану 2013-2014 років, а потім очолив осередок "Правого сектору" в Одесі. Він організував зриви виступів російських митців та політиків, створив рух спротиву політиці місцевого мера Труханова, якого вважають проросійським діячем. Останнім часом Стерненко був відомим блогером і створював сюжети з викриття корупції та організованої злочинності.

23 лютого 2021 року Приморський районний суд Одеси засудив Стерненка до семи років позбавлення волі, визнавши винним у викраденні депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича. Стерненка також підозрюють у навмисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

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27 лютого біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у центрі Києва відбулася акція прихильників Сергія Стерненка. Потім протестувальники провели акцію біля будівлі Офісу генерального прокурора, закидавши будівлю фаєрами та петардами. Вони вимагали звільнити Стерненка протягом семи днів і оновити судову систему.