Прихильники незалежності Каталонії блокують дороги та залізниці

Активісти, які виступають за незалежність Каталонії від Іспанії, в понеділок, 1 жовтня, заблокували головні автошляхи та лінію швидкісної залізниці в регіоні.

Як повідомляє агентство AFP, сотні протестувальників вийшли на залізничні колії в місті Жирона, а в Барселоні та Лльєйді перекриті центральні вулиці. Також заблокована автомагістраль АР-7, що веде до кордону з Францією. Акцію протесту організував заснований минулого року Комітет захисту Республіки, який допомагав організовувати референдум про незалежність Каталонії.

Нагадаємо, політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо відокремлення від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.