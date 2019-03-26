 Присутність російських військ у Венесуелі порушує конституцію - Гуайдо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2019

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Новини

Присутність російських військ у Венесуелі порушує конституцію - Гуайдо

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо припускає, що Ніколас Мадуро не довіряє своїй армії, тому до країни прибули військові з Росії.

Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо

Присутність російських військових у Венесуелі порушує конституцію цієї країни. Про це у вівторок, 26 березня, заявив тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо.

DW.COM

Із закликом "припинити неконструктивну поведінку" в Венесуелі до Росії звернувся державний секретар США Майк Помпео під час телефонної розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. (25.03.2019)

Російські військовослужбовці прибули в Каракас, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії, заявив високопоставлений венесуельський чиновник. (25.03.2019)

"Здається, (уряд Ніколаса Мадурою - Ред.) не довіряє своїм військам, оскільки імпортує іноземних військових... знову порушуючи конституцію", - заявив Гуайдо, виступаючи в контрольованій опозицією Національній асамблеї. Політик також звинуватив уряд Мадуро в тому, що розвиваючи військове співробітництво з Росією, він не вирішує внутрішні проблеми країни.

Тим часом агентство Reuters з посиланням на американського посадовця повідомило про те, що серед прибулих до Венесуели російських військових можуть бути спеціалісти з кібербезпеки.

Нагадаємо, що ЗМІ Венесуели повідомили, що 23 березня на територію країни двома літаками були доставлені до сотні російських військовослужбовців і близько 35 тонн вантажу. Згодом цю інформацію підтвердили в уряді Мадуро. За даними агентства "Інтерфакс", російські військовослужбовці прибули до Венесуели для "проведення двосторонніх консультацій", їхній візит пов'язаний з реалізацією раніше підписаних контрактів. На чолі делегації - начальник головного штабу Сухопутних військ ЗС РФ Василь Тонкошуров. В адміністрації президента США натомість заявили, що не потерплять присутності іноземних військових на території Венесуели. 

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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