Присутність російських військ у Венесуелі порушує конституцію - Гуайдо

Присутність російських військових у Венесуелі порушує конституцію цієї країни. Про це у вівторок, 26 березня, заявив тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо.

"Здається, (уряд Ніколаса Мадурою - Ред.) не довіряє своїм військам, оскільки імпортує іноземних військових... знову порушуючи конституцію", - заявив Гуайдо, виступаючи в контрольованій опозицією Національній асамблеї. Політик також звинуватив уряд Мадуро в тому, що розвиваючи військове співробітництво з Росією, він не вирішує внутрішні проблеми країни.

Тим часом агентство Reuters з посиланням на американського посадовця повідомило про те, що серед прибулих до Венесуели російських військових можуть бути спеціалісти з кібербезпеки.

Нагадаємо, що ЗМІ Венесуели повідомили, що 23 березня на територію країни двома літаками були доставлені до сотні російських військовослужбовців і близько 35 тонн вантажу. Згодом цю інформацію підтвердили в уряді Мадуро. За даними агентства "Інтерфакс", російські військовослужбовці прибули до Венесуели для "проведення двосторонніх консультацій", їхній візит пов'язаний з реалізацією раніше підписаних контрактів. На чолі делегації - начальник головного штабу Сухопутних військ ЗС РФ Василь Тонкошуров. В адміністрації президента США натомість заявили, що не потерплять присутності іноземних військових на території Венесуели.