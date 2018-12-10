Присуджену Олегу Сенцову премію імені Сахарова вручили його сестрі

В Європарламенті у Страсбурзі у середу, 12 грудня, вручили правозахисну премію Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки", яку отримав ув'язнений в Росії український режисер Олег Сенцов.

"Ми віддаємо борг честі Олегу Сенцову - українському режисерові, що перебуває в ув'язненні з політичних причин... Він взяв участь в мирному протесті проти незаконної анексії Криму, свого рідного регіону. Премія присуджена йому за його рішучість, його спрямованість боротися на захист права і гідності, демократії і правової держави ", - сказав глава Європарламенту Антоніо Таяні.

Премію отримала сестра Сенцова Наталя Каплан. Вона розповіла про долю Олега Сенцова та зачитала його звернення. "Сучасність часто не справедлива, історія справедлива завжди - з часом все завжди встає на свої місця і називається своїми іменами. І хтось падає вниз, на купу сміття, під прокляття звільненого народу, разом з уламками пам'ятників самому собі, а хтось, кого раніше переслідували і майже всі зневажали, навпаки, після смерті посідає гідне місце у світовій історії, і його ім'ям починають називати вулиці, кораблі, премії. Наприклад, як ця", - наводить слова Сенцова видання "Громадське".

Олег Сенцов отримав правозахисну премію Європарламенту імені Сахарова 25 жовтня. На її здобуття Сенцова висунула Фракція Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті. Ця премія була заснована Європарламентом у 1988 році і присуджується за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тисяч євро.

Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року. Під час голодування він вимагав звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах.