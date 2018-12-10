 Присуджену Олегу Сенцову премію імені Сахарова вручили його сестрі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2018

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Новини

Присуджену Олегу Сенцову премію імені Сахарова вручили його сестрі

У Страсбурзі відбулася церемонія нагородження премією імені Сахарова "За свободу думки", яку цього року присудили ув'язненому в РФ режисеру Олегу Сенцову. Нагороду отримала сестра українського політв'язня.

Олег Сенцов ув'язнений в російській колонії

Олег Сенцов ув'язнений в російській колонії

В Європарламенті у Страсбурзі у середу, 12 грудня, вручили правозахисну премію Європарламенту імені Сахарова "За свободу думки", яку отримав ув'язнений в Росії український режисер Олег Сенцов.

"Ми віддаємо борг честі Олегу Сенцову - українському режисерові, що перебуває в ув'язненні з політичних причин... Він взяв участь в мирному протесті проти незаконної анексії Криму, свого рідного регіону. Премія присуджена йому за його рішучість, його спрямованість боротися на захист права і гідності, демократії і правової держави ", - сказав глава Європарламенту Антоніо Таяні.

Премію отримала сестра Сенцова Наталя Каплан. Вона розповіла про долю Олега Сенцова та зачитала його звернення. "Сучасність часто не справедлива, історія справедлива завжди - з часом все завжди встає на свої місця і називається своїми іменами. І хтось падає вниз, на купу сміття, під прокляття звільненого народу, разом з уламками пам'ятників самому собі, а хтось, кого раніше переслідували і майже всі зневажали, навпаки, після смерті посідає гідне місце у світовій історії, і його ім'ям починають називати вулиці, кораблі, премії. Наприклад, як ця", - наводить слова Сенцова видання "Громадське".

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У Федеральній службі виконання покарань повідомили, що стан здоров'я Олега Сенцова майже прийшов до норми. Там заявили, що режисер набрав 10 кілограмів ваги, пише кілька книг та підтримує контакти з культурними діячами. (31.10.2018)

Премію Сахарова замість Сенцова до Страсбурга приїхали отримувати його двоюрідна сестра і адвокат. Про здоров'я, психологічний стан і надію на звільнення ув'язненого режисера розповіла DW Наталя Каплан. (11.12.2018)

Олег Сенцов отримав правозахисну премію Європарламенту імені Сахарова 25 жовтня. На її здобуття Сенцова висунула Фракція Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті. Ця премія була заснована Європарламентом у 1988 році і присуджується за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тисяч євро.

Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року. Під час голодування він вимагав звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах.

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Правозахисна премія Європарламенту - Олегу Сенцову (25.10.2018)

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Правозахисна премія Європарламенту - Олегу Сенцову (25.10.2018)  

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