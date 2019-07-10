Пристрасть німців до турпоходів: лайфхаки пішого туризму по-німецьки (відео)

Пристрасть німців до турпоходів: лайфхаки улюбленого хобі у Німеччині (10.07.2019)

Про пристрасть німців до турпоходів можна складати легенди. Їх можна зустріти в лісах та хащах у повному туристичному екіпіруванні: у похідному взутті, з компасом, рюкзаком і рішучістю обійти усі туристичні шляхи на світі. Ось лайфхаки улюбленого хобі у Німеччині.