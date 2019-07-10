 Пристрасть німців до турпоходів: лайфхаки пішого туризму по-німецьки (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.07.2019

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Політика й суспільство

Пристрасть німців до турпоходів: лайфхаки пішого туризму по-німецьки (відео)

Про пристрасть німців до турпоходів складають легенди. Німецьких туристів можна зустріти в лісах та хащах у повному екіпіруванні: у похідному взутті, з компасом, рюкзаком і рішучістю обійти усі туристичні шляхи світу.

Німці обожнюють вибиратися на природу

Німці обожнюють вибиратися на природу

Уявіть: відпустка і ви зібралися погуляти на природі. Без якоїсь особливої ​​підготовки. І кого ж ви обов'язково зустрінете дорогою? Німців, які, звичайно ж, на 100% готові підкорити усі піші туристичні маршрути в ФРН. 

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