Пристрасть німців до турпоходів: лайфхаки пішого туризму по-німецьки (відео)

Про пристрасть німців до турпоходів складають легенди. Німецьких туристів можна зустріти в лісах та хащах у повному екіпіруванні: у похідному взутті, з компасом, рюкзаком і рішучістю обійти усі туристичні шляхи світу.
Уявіть: відпустка і ви зібралися погуляти на природі. Без якоїсь особливої підготовки. І кого ж ви обов'язково зустрінете дорогою? Німців, які, звичайно ж, на 100% готові підкорити усі піші туристичні маршрути в ФРН.
За різними підрахунками, в Німеччині близько 200 тисяч кілометрів шляхів для піших прогулянок. От деякі з маршрутів, що нікого не залишать байдужими. (16.10.2018)
Попри те, що Німеччина межує з багатьма країнами Європи, а на ринку - маса привабливих туристичних пропозицій, німці найбільше подорожують саме власною країною. Як влаштований внутрішній туризм у Німеччині - у відео DW. (09.05.2019)
Містичні пейзажі, чарівні озера та замки - Німеччина може цілком називатися казковою країною. Представляємо десять чарівних місць, які справді існують. (10.05.2019)
У Балтійському і Північному морях Німеччині належать близько 80 островів. Представляємо рейтинг популярності, складений сайтом travelbook.de. (14.06.2019)