Пристайко: Уряд хоче визначитися з "нормандським форматом" до кінця року

Український уряд готовий чекати до кінця цього року для проведення переговорів в "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", яке вийшло у суботу, 12 жовтня, розповів міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Я би залишав невеликий термін, наприклад, до кінця року. Правда, час виходить (...) Зараз з кожним тижнем, днем часу залишається все менше. Але я все одно не бачу більшого терміну, ніж півроку для того, щоб зрозуміти остаточно, що як п'ять років наші попередники намагалися зробити, так більше просто не працює", - сказав він.

За його словами, якщо врегулювати ситуацію таким чином не вдасться, Україна має шукати інші варіанти. "Якщо ні, тоді, як я сказав, треба чесно говорити зі своїм народом, що п'ять років "мінського процесу" не дали результатів. Треба шукати інший процес, якщо на це готові наші партнери західні. Якщо і це не спрацює, тоді наша держава має визначити для себе, який є прийнятний шлях розвитку", - наголосив очільник МЗС.

За його словами, у цьому випадку може бути використаний "кіпрський варіант". "Чи може бути "кіпрський варіант" розвитку, коли держава знає, що окупант "відтяпав" територію, але все одно, не зважаючи на це, знаходить в собі сили розвиватися і рухатися у тому напрямку, який ми, більшість нашого народу обрали для себе", - додав Пристайко.

Щодо участі України в скандалі навколо американського президента Дональда Трампа, Пристайко відкинув підозри в можливому тиску США на український уряд. "Я хочу єдине сказати точно, що та уява про те, що перед нами стояла дилема, що або ми отримуємо військову допомогу, або ми будемо співпрацювати з (адвокатом Трампа. - Ред.) Руді Джуліані - це абсолютна неправда. Цього не було. Я був присутній на всіх зустрічах і розмовах", - зазначив він.