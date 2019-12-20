 Пристайко сподівається, що ФРН почне надавати військову підтримку Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Пристайко сподівається, що ФРН почне надавати військову підтримку Україні

Глава МЗС України Вадим Пристайко розраховує на те, що Берлін перегляне свою позицію і почне надавати військову допомогу Києву.

Вадим Пристайко (на архівному фото) сподівається на військову допомогу від Німеччини

Вадим Пристайко (на архівному фото) сподівається на військову допомогу від Німеччини

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив сподівання, що Німеччина змінить свою позицію і почне надавати військову підтримку Києву. "Наше прохання про надання військової допомоги було, на жаль, відхилено (Німеччиною. - Ред.). Я сподіваюся, що Берлін перегляне цю стриману позицію і зважиться на те, щоб посилити оборонний потенціал України", - заявив Пристайко в інтерв'ю виданням редакційної групи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Інтерв'ю опубліковане в п'ятницю, 27 грудня, на сайті редакційної групи.

DW.COM

Німеччина не допомагатиме Україні військовим спорядженням для підтримки українських військ у конфлікті на Донбасі. Так заявив офіційний представник німецького МЗС, реагуючи на відповідне прохання Києва. (18.08.2014)

Німеччина не постачає Україні ані військової техніки, ані зброї. Що натомість? Чим допомагає Берлін Києву і як співпрацює у військовій сфері? (17.05.2017)

Пристайко наголосив, що Німеччина та інші країни Євросоюзу зробили для України дуже багато. "Але недостатньо для того, щоб припинити загибель людей. Ми оплакуємо 13 тисяч загиблих, і, на жаль, щодня їхня кількість зростає", - зазначив український міністр. Україна цінує внесок федеральної канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) у те, щоб припинити російську агресію, зауважив Пристайко. Але, за його словами, Київ розраховує на більшу підтримку. "Тому що йдеться про наше виживання як нації", - сказав глава МЗС України. 

В інтерв'ю Пристайко також наголосив на важливості збереження санкцій ЄС проти Росії, "щоб росіяни залишалися за столом переговорів", а також закликав німецький бізнес, який шукає альтернативу російському ринку, інвестувати в Україну.

Нагадаємо, з часу російської анексії українського півострова Крим в 2014 році, станом на вересень 2019 року Німеччина підтримала Україну в цілому на суму близько 1,4 мільярда євро: 1,18 мільярда на двосторонньому рівні та ще 200 мільйонів через ЄС. Німеччина надає Україні також широку військову підтримку, але лише в рамках НАТО.

Дивитись відео 04:35

Фактчек DW: чи дійсно Німеччина і ЄС недостатньо допомагають Україні? (26.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: чи дійсно Німеччина і ЄС недостатньо допомагають Україні? (26.09.2019)  

Також за темою

Heiko Maas; Wadim Pristaiko; Ukraine

"Північний потік-2" і досі породжує розбіжності між Берліном і Києвом 20.12.2019

На переговорах у Берліні глава МЗС України критикував газопровідний проєкт, а його німецький колега - екстериторіальні санкції США проти фірм, що беруть участь у його реалізації.

Ukraine | Maas zu Besuch in Kiew

Мир на Донбасі і транзит газу: Маас очікує кроків з боку Москви 19.11.2019

Під час візиту до Києва глава МЗС Німеччини Гайко Маас зазначив, що Росії час виконувати свою частину домовленостей з врегулювання на Донбасі. Він висловив підтримку Києву і в питанні транзиту газу.

Podcast Chinesisch Presseschau Symbolbild

Західна преса про "нормандську зустріч": Виграшний формат для Путіна 09.12.2019

Оглядачі західних видань не очікують прориву від зустрічі лідерів України, Росії, Франції і Німеччини у Парижі і констатують, що найзручніше становище - у Володимира Путіна.

Реклама

Докладно

Ukraine Bergwerk Tunnel Bahn Symbolbild (picture alliance/dpa/I. Maslov)

Невпинна деградація вугільної галузі

Український уряд готує реформу вугільної галузі: низку державних шахт мають намір закрити, а частину приватизувати.  

default

Нова митниця: реформа Нефьодова та зміни для водіїв (відео)

Що змінилося для українських водіїв на митниці і чи стало менше черг на українсько-польському кордоні - репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  