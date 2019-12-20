Пристайко сподівається, що ФРН почне надавати військову підтримку Україні

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив сподівання, що Німеччина змінить свою позицію і почне надавати військову підтримку Києву. "Наше прохання про надання військової допомоги було, на жаль, відхилено (Німеччиною. - Ред.). Я сподіваюся, що Берлін перегляне цю стриману позицію і зважиться на те, щоб посилити оборонний потенціал України", - заявив Пристайко в інтерв'ю виданням редакційної групи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Інтерв'ю опубліковане в п'ятницю, 27 грудня, на сайті редакційної групи.

Пристайко наголосив, що Німеччина та інші країни Євросоюзу зробили для України дуже багато. "Але недостатньо для того, щоб припинити загибель людей. Ми оплакуємо 13 тисяч загиблих, і, на жаль, щодня їхня кількість зростає", - зазначив український міністр. Україна цінує внесок федеральної канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) у те, щоб припинити російську агресію, зауважив Пристайко. Але, за його словами, Київ розраховує на більшу підтримку. "Тому що йдеться про наше виживання як нації", - сказав глава МЗС України.

В інтерв'ю Пристайко також наголосив на важливості збереження санкцій ЄС проти Росії, "щоб росіяни залишалися за столом переговорів", а також закликав німецький бізнес, який шукає альтернативу російському ринку, інвестувати в Україну.

Нагадаємо, з часу російської анексії українського півострова Крим в 2014 році, станом на вересень 2019 року Німеччина підтримала Україну в цілому на суму близько 1,4 мільярда євро: 1,18 мільярда на двосторонньому рівні та ще 200 мільйонів через ЄС. Німеччина надає Україні також широку військову підтримку, але лише в рамках НАТО.