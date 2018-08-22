Пристайко побачив "певний успіх" під час зустрічі в "нормандському форматі"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів про підсумки проведеної в понеділок, 2 вересня, в Берліні зустрічі в "нормандському форматі" на рівні політичних радників. Згідно зі зробленою в ніч на вівторок, 3 вересня, заявою Пристайка, сторони досягли певних домовленостей, реалізація яких дозволить уже найближчим часом провести саміт глав держав та урядів "нормандської четвірки".

Під час майже 8-годинних консультацій у Берліні глава МЗС України виступав в ролі радника президента. Результати проведеної зустрічі Пристайко оцінив позитивно: "Є певний успіх, на основі результатів якого ми збираємося базувати наступну зустріч лідерів", - цитує агенція новин "Укрінформ".

Серед конкретних цілей, яких потрібно досягти, дипломат назвав розведення сил у Станиці Луганській. Лідери "нормандської четвірки" ще в 2016 році домовилися щодо розведення сил та засобів у цьому населеному пункті. "Саме тому ми збираємося довести до завершення цей процес розведення", - сказав Пристайко.

Український урядовець наголосив, що заради досягнення конкретного прогресу було вирішено поки що зосередити всі зусилля навколо Станиці Луганської та почати відновлювати там міст. Він також зауважив, що процедура нормалізації вже давно прописана, але весь цей час її не дотримувались.

Про обмін полоненими не йшлося

Серед обговорених під час консультацій політичних радників питань, були зокрема миротворча місія на Донбасі, а також "дорожня карта" виконання мінських домовленостей, яку домовилися розробити під час останнього саміту лідерів "нормандської четвірки" восени 2016 року, пояснив керівник зовнішньополітичного відомства України. "На превеликий жаль, ті значні зусилля, які були вкладені в підготовку "дорожньої карти", не виправдалися", - констатував Пристайко.

Натомість на зустрічі в Берліні радники не говорили про обмін заручниками та полоненими, залишивши це питання відповідній підгрупі в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), визнав Пристайко. Міністр також запевнив, що команда президента України Володимира Зеленського має намір "завершити війну якомога швидше".

Раніше на якнайшвидшому проведенні саміту "нормандської четвірки" наполягали канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон.