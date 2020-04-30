 Пристайко обіцяє виїзд тисяч українців на сезонні роботи за кордон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2020

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Новини

Пристайко обіцяє виїзд тисяч українців на сезонні роботи за кордон

Український віцепрем'єр з питань євроінтерграції Вадим Пристайко прогнозує організований виїзд тисяч українців на сезонні роботи за кордон.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко (фото з архіву)

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко передбачає, що тисячі українців зможуть організовано виїхати на сезонні роботи за кордон.

"Ведуться переговори про тисячі людей для працевлаштування, ми говоримо про декілька сотень рейсів, які доведеться здійснити нашим авіалініям, щоб перевезти таку групу людей. Очікують працевлаштування наших людей  Польща, Німеччина, Чехія і взагалі країни навколо України", - заявив Пристайко в п'ятницю, 1 травня, під час брифінгу.

Він зазначив, що вже також проведено переговори з представниками урядів Австрії та Ізраїлю, на понеділок заплановані переговори з фінськими колегами. "До нас вже звернулося кілька урядів з тим, що очікують організовані групи українців. Я вчора говорив з австрійським міністром закордонних справ, і йдеться про 802 наших робітників, яких очікують 44 фірми", - сказав Пристайко.

Віцепрем'єр вказав, що уряд не буде перешкоджати українцям у виїзді на сезонні роботи в країни Європи."Ми не забороняємо, не можемо і не будемо. Ми не Радянський Союз, ми нікого не тримаємо за "залізною завісою". Ми намагаємося упорядкувати працевлаштування за кордоном на базі тих обмежень, які були введені для всіх громадян України", - сказав Пристайко.

За його словами, уряд прагне надати процесу виїзду максимальну організованість і за можливості очікує централізовані звернення урядів тих країн, які зацікавлені в робітниках."Ми очікуємо також гарантоване працевлаштування не менше, ніж на 3 місяці. Ми очікуємо, що приїзд цих груп буде організований і скоординований, можливо, чартерними рейсами. Обсервація й інші заходи будуть забезпечені як в країні, куди приїжджають наші робітники, так і при поверненні в Україні", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, що 29 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд України готовий до перемовин з європейськими країнами, які висловлять бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи.

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