 Пристайко заявив про плани провести новий обмін полоненими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2020

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Пристайко заявив про плани провести новий обмін полоненими

До наступної зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" має відбутися масштабний обмін утримуваними особами, заявив глава МЗС України Вадим Пристайко. Він розраховує, що нова зустріч відбудеться у квітні.

Зустріч українців, які повернулися до Києва після обміну з ОРДЛО, 29 грудня 2019 року

Зустріч українців, які повернулися до Києва після обміну з ОРДЛО, 29 грудня 2019 року

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявляє про плани здійснити черговий масштабний обмін утримуваними особами до наступної зустрічі "нормандської четвірки" - лідерів Німеччини, Франції, України та Росії.

"Цього разу (в грудні 2019 року в Парижі. - Ред.) вдалося більш-менш досягти прогресу хіба що в обміні людей. Ми зробили великий обмін, повернули багато українців додому. І ми плануємо до наступної зустрічі провести також великий обмін полоненими", - сказав він у понеділок, 17 лютого, в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Пристайко нагадав, що, згідно з домовленостями у Парижі, зустріч у "нормандському форматі" запланована на квітень. З його слів, на ній обговорюватимуться ті питання, які не були вирішені на попередній зустрічі. Зокрема, президент України Володимир Зеленський має намір наполягати на пріоритетності створення у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі робочої підгрупи з питань кордону.

Також міністр наголосив, що досі не вирішено питання припинення вогню, допуску Міжнародного Комітету Червоного Хреста на непідконтрольні території, обміну полоненими у форматі "всіх на всіх".

У понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що проведення нового саміту "нормандської четвірки" можливе лише після виконання рішень саміту у Парижі. "Поки ми прогресу на жодному з напрямків не спостерігаємо", - зауважив він.

Саміт "нормандської четвірки" у Парижі

Під час переговорів у "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня 2019 року лідери України, Росії, Німеччини та Франції домовилися про повне припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року, а також про обмін утримуваними у форматі "всіх на всіх", починаючи зі "всіх встановлених на всіх встановлених", також до кінця минулого року. Обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО зрештою відбувся 29 грудня.

Серед інших погоджених у Парижі заходів - розведення сил на трьох додаткових ділянках до кінця березня 2020 року, відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, а також підтримка заходів із розмінування. У комюніке також наголошувалося, що моніторингова місія ОБСЄ повинна мати можливість працювати на всій території України для повної імплементації свого мандата. Лідери країн "нормандської четвірки" погодилися провести ще одну зустріч через чотири місяці, щоб обговорити політичні та безпекові умови, зокрема, для організації місцевих виборів у ОРДЛО.

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