 Пристайко заявив про зрив розведення сил на Донбасі через обстріли бойовиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2019

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Новини

Пристайко заявив про зрив розведення сил на Донбасі через обстріли бойовиків

Розведення сил у місті Золоте Луганської області та селі Петрівське Донецької області не почалося, бо бойовики обстріляли ці населені пункти, заявив глава МЗС України Вадим Пристайко.

Розведення сил у місті Золоте та селі Петрівське зірвалося через обстріли бойовиків

Розведення сил у місті Золоте та селі Петрівське зірвалося через обстріли бойовиків

Заплановане розведення сил на Донбасі в місті Золоте Луганської області та селі Петрівське Донецької області не почалося, оскільки ці населені пункти були обстріляні бойовиками, заявив у понеділок, 7 жовтня, глава МЗС України Вадим Пристайко.

"Сьогодні мало б початися розведення, і дійсно про це була домовленість в Мінську нашої переговорної команди", - нагадав Пристайко на спільній пресконференції з главою МЗС Латвії Едгарсом Рінкевічсом у Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". "На превеликий жаль, ви самі знаєте, що декілька днів тому були обстріляні Петрівське і Золоте. А наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення полягало в тому, що розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і немає обстрілів", - сказав Пристайко.

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Розведення сил у Золотому та Петрівському заплановано на 7 жовтня, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. Президент Володимир Зеленський пообіцяв місцевим жителям, що розведення військ не вплине на їхню безпеку. (01.10.2019)

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Глава МЗС зазначив, що тепер українська сторона чекатиме семиденного періоду без порушень режиму тиші, який повинен показати серйозні наміри сторін і готовність до подальших кроків щодо розведення військ. "Що стосується безпеки, розведення передбачає відхід живої сили наших Збройних сил, але фортифікаційні споруди залишаються. Якщо ми побачимо, що та сторона не виконує, більш того, не дай Бог, вона планує якісь агресивні дії, наші Збройні сили займуть свої позиції", - наголосив міністр. Пристайко додав, що не рекомендує скористатися розведенням військ, щоб "зайняти якісь позиції, або захопити якийсь населений пункт".

Тим часом у самопроголошеній "ЛНР" стверджують, що умови відведення сил в Петрівському і Золотому, узгоджені 1 жовтня в Мінську, не передбачають "днів тиші", а також закинули Києву спроби затягнути процес розведення сил, повідомляє агентство "Інтерфакс"..

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленості щодо початку розведення військ у Петрівському та Золотому на зустрічі Тристоронньої контактної групи. Початок розведення сил у цих населених пунктах був запланований на 7 жовтня. 

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Крок до миру на Донбасі чи капітуляція? Золоте в очікуванні розведення сил (23.09.2019)

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