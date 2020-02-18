Пристайко в ООН закликав Москву втілити домовленості "нормандського" саміту

Україна готова до проведення місцевих виборів на Донбасі за умови виконання мінських домовленостей, заявив під час дебатів Генасамблеї ООН очільник українського МЗС.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко закликав Росію негайно імплементувати домовленості з безпеки, досягнуті лідерами "нормандської четвірки" на зустрічі в Парижі в грудні 2019 року. Виступаючи у четвер, 20 лютого, під час дебатів Генеральної Асамблеї ООН щодо "ситуації на тимчасово окупованих територіях України", він наголосив, що Київ продовжив дію закону про спеціальний порядок самоврядування та погодився на низку кроків у політичній сфері, тоді як Росія продовжує незаконну паспортизацію та інші заходи, спрямовані на приєднання непідконтрольних Києву районів Донбасу до російської політичної та економічної сфери.
Україна готова до діалогу з жителями Донецької та Луганської областей, але до нього повинні бути й залучені ті жителі Донбасу, які залишили непідконтрольні Києву території, додав Пристайко. "Ми готові до діалогу з жителями Донбасу, але не з фейковими маріонетками так званих представників. Цей діалог має включити всіх тимчасово переміщених із Донбасу всередині України. Голос внутрішньо переміщених осіб також має бути почутий у Мінську", - сказав він, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".
Міністр також підтвердив, що Україна готова до проведення місцевих виборів на всій території країни цієї осені. "Проте без базового безпекового та політичного врегулювання населення Донбасу, включно з тими, хто був змушений залишити свої домівки, не матиме можливості зробити свій демократичний вибір на виборах", - зазначив Пристайко.
За його словами, Київ також продовжує вимагати звільнення українців, яких незаконно утримують в Росії, Криму та на непідконтрольних Києву територіях Донбасу. "Важливим результатом грудневого саміту "нормандської четвірки" було успішне подальше звільнення ув'язнених. Тепер ми важко працюємо над наступним звільненням, і ми сподіваємося, що воно відбудеться незабаром і поверне додому сотні наших громадян", - сказав Пристайко.
Міністр також наголосив, що Росія робить усе можливе для легітимізації своєї незаконної анексії Криму. "Порушення прав людини та основних свобод державою-окупантом не слабшають у Криму. Численні резолюції Генасамблеї ООН засуджують зловживання, заходи і практику дискримінації стосовно жителів тимчасово окупованого Криму - кримських татар, а також українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп", - сказав глава українського МЗС.
На дебатах виступив і постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, який повторив закиди на адресу Києва, що той, мовляв, не бажає "враховувати законні інтереси великої частини населення країни - і йдеться не лише про жителів Донбасу".