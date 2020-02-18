Пристайко в ООН закликав Москву втілити домовленості "нормандського" саміту

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко закликав Росію негайно імплементувати домовленості з безпеки, досягнуті лідерами "нормандської четвірки" на зустрічі в Парижі в грудні 2019 року. Виступаючи у четвер, 20 лютого, під час дебатів Генеральної Асамблеї ООН щодо "ситуації на тимчасово окупованих територіях України", він наголосив, що Київ продовжив дію закону про спеціальний порядок самоврядування та погодився на низку кроків у політичній сфері, тоді як Росія продовжує незаконну паспортизацію та інші заходи, спрямовані на приєднання непідконтрольних Києву районів Донбасу до російської політичної та економічної сфери.

Україна готова до діалогу з жителями Донецької та Луганської областей, але до нього повинні бути й залучені ті жителі Донбасу, які залишили непідконтрольні Києву території, додав Пристайко. "Ми готові до діалогу з жителями Донбасу, але не з фейковими маріонетками так званих представників. Цей діалог має включити всіх тимчасово переміщених із Донбасу всередині України. Голос внутрішньо переміщених осіб також має бути почутий у Мінську", - сказав він, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Міністр також підтвердив, що Україна готова до проведення місцевих виборів на всій території країни цієї осені. "Проте без базового безпекового та політичного врегулювання населення Донбасу, включно з тими, хто був змушений залишити свої домівки, не матиме можливості зробити свій демократичний вибір на виборах", - зазначив Пристайко.

За його словами, Київ також продовжує вимагати звільнення українців, яких незаконно утримують в Росії, Криму та на непідконтрольних Києву територіях Донбасу. "Важливим результатом грудневого саміту "нормандської четвірки" було успішне подальше звільнення ув'язнених. Тепер ми важко працюємо над наступним звільненням, і ми сподіваємося, що воно відбудеться незабаром і поверне додому сотні наших громадян", - сказав Пристайко.

Міністр також наголосив, що Росія робить усе можливе для легітимізації своєї незаконної анексії Криму. "Порушення прав людини та основних свобод державою-окупантом не слабшають у Криму. Численні резолюції Генасамблеї ООН засуджують зловживання, заходи і практику дискримінації стосовно жителів тимчасово окупованого Криму - кримських татар, а також українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп", - сказав глава українського МЗС.

На дебатах виступив і постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, який повторив закиди на адресу Києва, що той, мовляв, не бажає "враховувати законні інтереси великої частини населення країни - і йдеться не лише про жителів Донбасу".