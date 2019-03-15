Пристайко відреагував на рішення Apple відображати для росіян Крим "російським"

В міністерстві закордонних справ України відреагували на рішення компанії Apple відображати у своїх додатках Крим і Севастополь на пристроях в РФ як "російські". "Дозвольте мені пояснити ваших термінах, Apple. Ось уявіть, як ви кричите, що ваш дизайн й ідеї, роки роботи і частина вашого серця вкрадені вашим найлютішим ворогом, і водночас когось абсолютно не хвилює ваш біль. Ось які відчуття бувають, коли ви називаєте Крим російською землею", - написав у середу, 27 листопада, у Twitter глава МЗС України Вадим Пристайко. Він також додав, що телефони Apple є відмінними, але глобальна політика не є сильною стороною компанії.

Посольство України в США своєю чергою звернулося до керівництва Apple та Державного департаменту США щодо географічного маркування анексованого Криму.

Раніше цього ж дня голова комітету російської Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов повідомив, що Apple внесла правки у свої продукти. "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта - Крим - і міста федерального значення - Севастополя. Приведено у відповідність до Конституції РФ", - заявив він журналістам, передає агенція "Інтерфакс".

Тепер, за словами Піскарьова, кожен користувач продукції Apple у Росії, заходячи в додаток "карти" і вибираючи на карті півострів Крим або будь-яке з його міст, "побачить приналежність їх до Росії".

Піскарьов зазначив, що переговори на цю тему з представниками Apple тривали з травня. При цьому Держдума заявляла, що позначення Криму як території України, за російським законодавством, є кримінальним злочином. Піскарьов повідомив, що спочатку компанія просто зняла згадку України і не поставила згадку Росії як країни, коли йшлося про Крим. "Ми будемо і далі контролювати, щоб не було повернення назад", - сказав Піскарьов.

У свою чергу голова комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Леонід Левін заявив, що "можна лише вітати рішення Apple привести стан своїх картографічних сервісів у відповідність з вимогами законодавства Російської Федерації".