Пристайко анонсував ще більш масштабний обмін наступного тижня

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував уже наступного тижня новий, ще більш масштабний, обмін утримуваними особами між Києвом і Москвою.

"Найближчим часом і це вже буквально, я сподіваюся, наступного тижня ми плануємо ще більш масштабний обмін", - сказав він в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" увечері в четвер, 3 жовтня. Водночас жодних подальших подробиць Пристайко не повідомив.

За словами керівника українського зовнішньополітичного відомства, "план Зеленського" в загальних рисах - це спробувати дотягнутися до народу, який залишився за лінією розмежування, відновити мости і зв'язок, припинити стріляти, розвести війська, почати виплачувати в повному обсязі пенсії, повернути в'язнів, які сидять за ґратами на непідконтрльній Києву території на Донбасі, в Росії і в анексованому Москвою Криму." Всі ці кроки потроху здійснюються", - зазначив Пристайко.

Як повідомлялося, 7 вересня Україна і Росія обмінялися утримуваними особами у форматі "35 на 35".