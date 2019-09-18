 Пристайко анонсував ще більш масштабний обмін наступного тижня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2019

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Новини

Пристайко анонсував ще більш масштабний обмін наступного тижня

За словами очільника МЗС України Вадима Пристайка, наступного тижня планується новий обмін ув'язнених між Україною та Росією.

Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України анонсував новий обмін ув'язненими особами

Вадим Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував уже наступного тижня новий, ще більш масштабний, обмін утримуваними особами між Києвом і Москвою.

DW.COM

Навіть після повернення в Україну 35 бранців в РФ та анексованому Криму за ґратами залишається щонайменше 86 українців. Ще сотні - ув'язнені у непідконтрольній Києву частині Донбасу. (11.09.2019)

Умовна "формула Зеленського" націлена на припинення війни на Донбасі за термін від пів року до року або перехід до "нових радикальних заходів", пояснив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. (17.09.2019)

"Найближчим часом і це вже буквально, я сподіваюся, наступного тижня ми плануємо ще більш масштабний обмін", - сказав він в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" увечері в четвер, 3 жовтня. Водночас жодних подальших подробиць Пристайко не повідомив.

За словами керівника українського зовнішньополітичного відомства,  "план Зеленського" в загальних рисах - це спробувати дотягнутися до народу, який залишився за лінією розмежування, відновити мости і зв'язок, припинити стріляти, розвести війська, почати виплачувати в повному обсязі пенсії, повернути в'язнів, які сидять за ґратами на непідконтрльній Києву території на Донбасі, в Росії і в анексованому Москвою Криму." Всі ці кроки потроху здійснюються", - зазначив Пристайко.

Як повідомлялося,  7 вересня Україна і Росія обмінялися утримуваними особами  у форматі "35 на 35".

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