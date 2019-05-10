 Природні дива у Німеччині (фотогалерея) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.05.2019

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Європа

Природні дива у Німеччині (фотогалерея)

Німці відомі своїм дбайливим ставленням до культурних надбань та історичних будівель. Але не менш затято тут охороняють і унікальні природні куточки. І не диво, адже вони чарівні. Найчарівніші - у добірці DW.

  • Саксонська Швейцарія

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Саксонська Швейцарія

    Національний парк "Саксонська Швейцарія" розкинувся на території в понад 36 тисяч гектарів у Саксонії поблизу Дрездена. Химерні скелі з піщанику, розколини та каньйони, котрі побачиш тут, вабили й ваблять усіх любителів романтики. Чудове місце для шанувальників природи та альпіністів. Через парк пролягає відомий пішохідний маршрут, котрий щороку стає дедалі популярнішим серед туристів.

  • Люнебурзьке пустище

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Люнебурзьке пустище

    Унікальний природний ландшафт, котрий позначають порослі вересом і ялівцем пагорби, лісочки та болота. Щороку в вересні тисячі туристів милуються тут бузковим морем. Це квітнуть чагарники вересу, якого тут росте сила-силенна. Тепер вересові хащі побачиш далеко не скрізь у Європі.

  • Блаутопф у Блаубойрені

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Блаутопф у Блаубойрені

    З водоймою Блаутопф у землі Баден-Вюртемберг пов'язують багато міфів та легенд. Цей водний резервуар милує око посеред гір, що рясніють карстовими печерами. Перш ніж потрапити до водойми, вода проходить крізь гори з вапняку, тож вона насичена вапном, що й надає цьому ідилічному водоймищу яскравої синьо-зеленої барви.

  • Острів Рюген

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Крейдяні скелі на острові Рюген

    Рюген - не лише найбільший острів Німеччини. Його ще заслужено називають "перлиною Балтійського моря". Частину острівного узбережжя формують крейдяні скелі, що місцями вигинаються над морем на 120 метрів ввишки. Ці скелі вже давно приваблюють багатьох романтиків, художників та митців. Дехто з них вже увіковічив ці запаморочливі краєвиди пензлем чи пером.

  • Скеля Довга Анна на острові Гельголанд

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Скеля "Довга Анна" на острові Гельголанд

    Скеля "Довга Анна" - символ острова Гельголанд. Сам острів розташований у Північному морі в 40 кілометрах від узбережжя ФРН. До 1860 року "Довгу Анну" з'єднував з островом природний скелястий перехід, але він зруйнувався. Щоб захистити скелю від подальшого руйнування під ударами штормових хвиль, навколо неї звели захисну споруду. "Довга Анна" щороку приваблює тисячі туристів.

  • Тріберзький водоспад

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Тріберзький водоспад

    У німецькому регіоні Шварцвальд поблизу міста Тріберг розташований дивовижний Тріберзький водоспад. Це - найвищий водоспад у Німеччині, адже тут вода річки Гутах струмить у прірву з 163-метрової висоти, перетікаючи сімома уступами. Особливо вражаюче видовище тут побачиш весною, коли тануть сніги, або після рясних злив.

  • Ваттове море

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Ваттове море

    Ваттове море - це справжнє природнє диво. Двічі на день води Північного моря внаслідок відпливу відходять від берега, оголюючи на кілька годин великі ділянки морського дна. Ареал став домівкою для понад десяти тисяч видів рослин та тварин. 2009 року цей ландшафт на півночі Німеччини занесено до Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.

  • Холодний гейзер в Андернаху

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Холодний гейзер в Андернаху

    Гейзери зазвичай пов'язують з вулканічною активністю та дуже гарячою водою. Але з гейзером поблизу Андернаха все не так, бо тут з землі б'є фонтаном холодна вода. Приблизно кожні дві години з глибин землі виривається на поверхню 60-метровий струмінь холоднючої води. Утім, без вулканів тут не обійшлося - воду на поверхню виштовхує двоокис вуглецю вулканічного походження.

  • Феенґроти Заарфельда

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Чарівні Феенґроти Заарфельда

    Феенґроти Заарфельда просто випромінюють містичну ауру. Вони постали сотні років тому внаслідок гірничих розробок у Туринзьких сланцевих горах. З плином часом прорубані під землею рудокопні перетворились на сталактитові печери, що 1993 року потрапили до книги рекордів Гіннеса як "найбарвистіші печери в світі".

  • Сааршляйфе

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Сааршляйфе

    Сааршляйфе - мальовнича петля, якою вигинається річка Саар в районі Метлаха в федеральній землі Саар. Тут скута горами річка підковою огинає гірський масив. Такою вражаючою панорамою можна помилувати око, відвідавши оглядовий майданчик Клеф у поселенні Оршольц. Враження просто незабутні.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Валерій Сааков


  • Саксонська Швейцарія

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Саксонська Швейцарія

    Національний парк "Саксонська Швейцарія" розкинувся на території в понад 36 тисяч гектарів у Саксонії поблизу Дрездена. Химерні скелі з піщанику, розколини та каньйони, котрі побачиш тут, вабили й ваблять усіх любителів романтики. Чудове місце для шанувальників природи та альпіністів. Через парк пролягає відомий пішохідний маршрут, котрий щороку стає дедалі популярнішим серед туристів.

  • Люнебурзьке пустище

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Люнебурзьке пустище

    Унікальний природний ландшафт, котрий позначають порослі вересом і ялівцем пагорби, лісочки та болота. Щороку в вересні тисячі туристів милуються тут бузковим морем. Це квітнуть чагарники вересу, якого тут росте сила-силенна. Тепер вересові хащі побачиш далеко не скрізь у Європі.

  • Блаутопф у Блаубойрені

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Блаутопф у Блаубойрені

    З водоймою Блаутопф у землі Баден-Вюртемберг пов'язують багато міфів та легенд. Цей водний резервуар милує око посеред гір, що рясніють карстовими печерами. Перш ніж потрапити до водойми, вода проходить крізь гори з вапняку, тож вона насичена вапном, що й надає цьому ідилічному водоймищу яскравої синьо-зеленої барви.

  • Острів Рюген

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Крейдяні скелі на острові Рюген

    Рюген - не лише найбільший острів Німеччини. Його ще заслужено називають "перлиною Балтійського моря". Частину острівного узбережжя формують крейдяні скелі, що місцями вигинаються над морем на 120 метрів ввишки. Ці скелі вже давно приваблюють багатьох романтиків, художників та митців. Дехто з них вже увіковічив ці запаморочливі краєвиди пензлем чи пером.

  • Скеля Довга Анна на острові Гельголанд

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Скеля "Довга Анна" на острові Гельголанд

    Скеля "Довга Анна" - символ острова Гельголанд. Сам острів розташований у Північному морі в 40 кілометрах від узбережжя ФРН. До 1860 року "Довгу Анну" з'єднував з островом природний скелястий перехід, але він зруйнувався. Щоб захистити скелю від подальшого руйнування під ударами штормових хвиль, навколо неї звели захисну споруду. "Довга Анна" щороку приваблює тисячі туристів.

  • Тріберзький водоспад

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Тріберзький водоспад

    У німецькому регіоні Шварцвальд поблизу міста Тріберг розташований дивовижний Тріберзький водоспад. Це - найвищий водоспад у Німеччині, адже тут вода річки Гутах струмить у прірву з 163-метрової висоти, перетікаючи сімома уступами. Особливо вражаюче видовище тут побачиш весною, коли тануть сніги, або після рясних злив.

  • Ваттове море

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Ваттове море

    Ваттове море - це справжнє природнє диво. Двічі на день води Північного моря внаслідок відпливу відходять від берега, оголюючи на кілька годин великі ділянки морського дна. Ареал став домівкою для понад десяти тисяч видів рослин та тварин. 2009 року цей ландшафт на півночі Німеччини занесено до Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.

  • Холодний гейзер в Андернаху

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Холодний гейзер в Андернаху

    Гейзери зазвичай пов'язують з вулканічною активністю та дуже гарячою водою. Але з гейзером поблизу Андернаха все не так, бо тут з землі б'є фонтаном холодна вода. Приблизно кожні дві години з глибин землі виривається на поверхню 60-метровий струмінь холоднючої води. Утім, без вулканів тут не обійшлося - воду на поверхню виштовхує двоокис вуглецю вулканічного походження.

  • Феенґроти Заарфельда

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Чарівні Феенґроти Заарфельда

    Феенґроти Заарфельда просто випромінюють містичну ауру. Вони постали сотні років тому внаслідок гірничих розробок у Туринзьких сланцевих горах. З плином часом прорубані під землею рудокопні перетворились на сталактитові печери, що 1993 року потрапили до книги рекордів Гіннеса як "найбарвистіші печери в світі".

  • Сааршляйфе

    Природні дива у Німеччині - це треба побачити на власні очі

    Сааршляйфе

    Сааршляйфе - мальовнича петля, якою вигинається річка Саар в районі Метлаха в федеральній землі Саар. Тут скута горами річка підковою огинає гірський масив. Такою вражаючою панорамою можна помилувати око, відвідавши оглядовий майданчик Клеф у поселенні Оршольц. Враження просто незабутні.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Валерій Сааков


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    Події у багатьох казках братів Ґрімм відбуваються в Німеччині. Одна з їхніх найвідоміших історій розповідає про осла, собаку, кота та півня, які прямують до Бремена, щоб стати там міськими музикантами. Самі вони до міста так і не дійшли, але їхня статуя стоїть поряд із будівлею бременської мерії з 1953 року. Хоча, казка значно старша: у 2019 вона відсвяткувала свій 200-річний ювілей.

  • Марбург

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Марбург

    1975 року відкрито особливий туристичний маршрут, в основу якого лягли місця, де жили брати Ґрімм, а також ті місця, які згадуються в їхніх казках. Бремен - одна з багатьох зупинок на 600-кілометровому маршруті. Інша знаходиться у Марбургу (на фото): брати навчалися у цьому казковому середньовічному місті.

  • Ракотцький міст

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Ракотцький міст

    Ракотцький міст, який за його конструкцію називають також чортовим мостом, виглядає настільки шалено і романтично, що неважко прийняти його за перехід до світу казок. Але цей міст цілком реальний і розташовується у парку рододендронів Кромлау, що лежить між Коттбусом та Герліцем. Містична арка мосту щороку притягує тисячі туристів. Хоча реставраційні роботи тут триватимуть до 2020 року.

  • Ельбські пісковикові скелі

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Ельбські пісковикові скелі

    Тут що, живуть ельфи або гноми? Цей казковий пейзаж можна побачити не у Середзем'ї або Вестеросі, а у Саксонії поблизу Дрездена. Ельбські пісковикові гори також відомі як Саксонська Швейцарія. Їхні химерні форми утворилися завдяки морським відкладенням під час Крейдового періоду. Тут знімали "Хроніки Нарнії" та "Гензель і Ґретель".

  • Замок Нойшванштайн

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Замок Нойшванштайн

    Замок Нойшвайнштайн на краю Альп настільки магічний, що Волт Дісней використав його як модель для Замка сплячої красуні в Діснейленді. Нойшвайнштайн був збудований у 1869 році королем Баварії Людвігом ІІ як ідеалізована репрезентація середньовічного лицарського замку. Король, який не дуже любив спілкуватися з іншими, прагнув мати місце, де він міг би втекти у світ казок та міфів.

  • Ротенбург-на-Таубері

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Ротенбург-на-Таубері

    Це невелике містечко у Баварії наче з'явилось із книжки з казками. Ротенбург - це чистий романтизм: фахверкові будинки, виткі алеї, захисні башти та довга фортефікаційна стіна. Щороку більше 2 мільйонів гостей з усього світу відвідують це середньовічне місто на річці Таубер.

  • Блаутопф у Блаубойрені

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Блаутопф у Блаубойрені

    Блаутопф - це назва ідилічного джерела у землі Баден-Вюртемберг, яке згадується в багатьох міфах та легендах. Кам'яна скульптура на березі водоймища з яскравої синьо-зеленою водою нагадує про "історію прекрасної Лау", водяної німфи, яка біля джерела Блаутопф вчилася сміятися. Кажуть, і сьогодні її можна інколи побачити в глибині озера.

  • Замок Ліхтенштайн

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Замок Ліхтенштайн

    Цей магічний замок називають "казковим замком Вюртембергу". Недивно, що тут знімали німецький фільм-казку "Спляча красуня". Цей неоготичний замок було збудовано у середині ХІХ століття на фундаменті, який залишався із середньовічних часів. Замок височіє на велетенській скелі над містечком Хонау у Швабському Альбі. Відвідати його можна тільки в рамках екскурсії.

  • Казкові гроти Заарфельда

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Казкові гроти Заарфельда

    Казкові гроти Заарфельда випромінюють містичну ауру. Вони постали сотні років тому внаслідок гірничих розробок у Туринзьких сланцевих горах. З часом підземні кімнати перетворились на сталактитові печери, які у 1993 році увійшли до книги рекордів Гіннеса як "найкольоровіші печери в світі".

  • Місце шабашу відьом у горах Гарц

    10 казкових місць, які варто відвідати в Німеччині

    Місце шабашу відьом у горах Гарц

    Казки не були би казками, якби в них не було злих персонажів. Їх можна побачити і в реальному житті! Для цього треба відправитись у гори Гарц у ніч з 30 квітня на 1 травня. Тут у Вальпургієву ніч в долині річки Боден (на фото), яка бере свій початок на схилах вершини Брокен, а також і на самій цій вершині відьми та чорт влаштовують свій шабаш.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Мустафа Османов


  • Кведлінбург

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Кведлінбург

    Найбільше фахверкових будинків у Німеччині - більше 1300 - в місті Кведлінбург поблизу гірського масиву Герц. Тут одна за одною шикуються споруди з типовим дерев'яним каркасом, які є свідками міського процвітання минулих років. Кожен будинок має свій колір. 1994 року стара частина Кведлінбурга ввійшла до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

  • Целле

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Целле

    У нижньосаксонському місті Целле фахверкові будинки шикуються вздовж вулиць наче перли, зібрані в намисто. Споруд більше 500, їх ретельно реставрували й охороняють як пам'ятки архітектури. В дуже старих будинках є вихід у двір, де раніше фермери могли зберігати свій врожай. Найрозкішніший фахверковий будинок - це прикрашений міфічними істотами дім Гоппенерів, збудований 1532 року.

  • Фріцлар

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Фріцлар

    Століттями Фріцлар не змінює свій зовнішній вигляд: фахверкові будинки, вузькі вулички, вражаючі деталі. Поміж будинками - маленькі ресторани, кафе та ятки з морозивом. Справжня ідилія. Гордість гессенського міста - історична Площа Ринок, ансамбль автентичних фахверкових будинків.

  • Моншау

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Моншау

    Моншау називають "перлиною гір Айфель" завдяки його великій культурній спадщині. В історичному центрі старого кравецького міста химерні фахверкові будинки стоять поруч з розкішними житловими будинками. Близько 300 будівель є пам'ятками архітектури. Уздовж вузеньких вуличок, вкритих бруківкою, за фахверковими фасадами можна знайти безліч художніх галерей та бутіків.

  • Бернкастель-Кюс

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Бернкастель-Кюс

    Поміж річкою Мозель і пагорбами з виноградниками простягається Бернкастель, який 1905 року об'єднали з Кюсом - поселенням на протилежному боці річки. Вузькі, щільно забудовані вулички ведуть до Площі Ринок, оточеної чудовими фахверковими будинками. Особливо вартими уваги тут є верхівки будівель, адже через брак місця споруди намагалися будувати якомога вищими.

  • Есслінген

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Есслінген

    Поміж пагорбами з виноградниками на річці Некар розташоване місто Есслінген з понад 200-ма фахверковими будинками XІII-XVI століть. Тут, зокрема, знаходиться найстаріша в Німеччині вулиця фахверкових будинків. Типовими також є доглядальні двори, де не доглядали хворих, а зберігали вино.

  • Тюбінген

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Тюбінген

    Середньовічний фахверк з усіма його формами й кольорами, оригінально збережені вулиці й вузькі провулки роблять Тюбінген одним з найулюбленіших туристичних місць біля підніжжя гірського масиву Швабський Альб. Дорога піднімається й спускається від річки Некар до замку Гогентюбінген. На відміну від будівель, мешканці Тюбінгена дуже молоді, адже майже третина з них - студенти.

  • Ротенбург-на-Таубері

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Ротенбург-на-Таубері

    Ротенбург-на-Таубері - символ німецької романтики - це найвідоміше фахверкове місто Німеччини й одне з найулюбленіших туристичних місць Баварії. Щороку два мільйони туристів відвідують Ротенбург. Окрім пам'яток архітектури, вузеньких вуличок і фахверкових будинків, тут також варта уваги міська стіна з 42 вежами.

  • Бамберг

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Бамберг

    В Бамберзі 2400 будівель, визнаних пам'ятками архітектури. Центр міста є найбільшим автентично збереженим середмістям Німеччини й від 1993 входить до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Улюбленим фотомотивом є бамберзька ратуша, побудована на штучному острові на річці Реґніц. За ратушею щільно розташовані маленькі фахверкові будиночки, в яких колись жили й працювали рибалки.

  • Штаде

    Найкрасивіші фахверкові міста Німеччини

    Штаде

    Неподалік Гамбурга розташоване фахверкове місто Штаде. Це одне з понад 100 міст, через які проходить німецька "Фахверкова вулиця". Той, хто захоче "пройтися" нею, має враховувати довжину - 3500 кілометрів від річки Ельби на півночі до Боденського озера на півдні.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Ірина Бойко


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700 "бетховенят" заполонили площу в Бонні

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10 дивних клубів за інтересами, до яких можна долучитися в Німеччині (фотогалерея) 06.05.2019

Шукаєте незвичайне об'єднання, щоб долучитись до нього? У Німеччині до клубної діяльності ставляться серйозно - і мають про запас кілька десятків креативних пропозицій. У добірці DW - 10 найоригінальніших.

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