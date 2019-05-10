Природні дива у Німеччині (фотогалерея)

Німці відомі своїм дбайливим ставленням до культурних надбань та історичних будівель. Але не менш затято тут охороняють і унікальні природні куточки. І не диво, адже вони чарівні. Найчарівніші - у добірці DW.
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