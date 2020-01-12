Припинення вогню в Лівії: сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях

"Лівійська національна армія" (ЛНА) Халіфи Хафтара та визнаний ООН уряд національної єдності Лівії - звинувачують одне одного в порушенняхперемир'я. Вже в ніч на неділю, 12 січня, буквально за кілька хвилин після оголошення режиму припинення вогню було обстріляно передмістя Триполі, повідомили в уряді під керівництвом Фаїза Сараджа.

Так само представник ЛНА заявив, що урядові війська на кількох ділянках фронту застосували проти загонів ЛНА "всі можливі озброєння, в тому числі й артилерію", цитує агенція новин dpa.

Однак згодом ситуація нормалізувалася. Представник уряду зокрема повідомив агенції новин AFP, що ситуація на фронтах "спокійна".

Попри це обидві сторони збройного протистояння в Лівії запевнили, що й надалі дотримуватимуться узгодженого режиму припинення вогню. Уряд національної єдності закликав зокрема ООН посприяти затвердженню перемир'я в рамках спеціальної миротворчої операції ООН (UNSMIL).

Також міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо запропонував відрядити до Лівії італійських військових у рамках миротворчої місії ООН. Про це він розповів у інтерв'ю журналістам. На думку керівника італійського МЗС, конфлікт у Лівії можна було б розв'язати в рамках тристоронньої зустрічі глав держав та урядів Італії, Росії та Туреччини.

Нагадаємо, узгоджене раніше перемир'я набуло чинності 12 січня, о 00:01 за місцевим часом. У ЛНА попереджали, що не вестимуть бойові дії тільки за умови, що сили визнаного ООН уряду країни, котрі протистоять їм в районі столиці Триполі, також не вестимуть бойових дій.

Режим припинення вогню став відповіддю на заклики президентів Туреччини та Росії - Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Путіна, повідомляє агентство новин Reuters. За даними турецьких ЗМІ, оголошення про припинення вогню було зроблено невдовзі після телефонних переговорів Ердогана та Путіна, хоча ще кількома днями раніше сторони відкидали таку ініціативу. Так само очікується, що в неділю в Стамбул на переговори прибуде глава уряду національної єдності Лівії Фаїз Сарадж.

Нагадаємо, ЛНА в останні місяці веде наступ на Триполі, проте взяти місто так і не змогла. Туреччина підтримує визнаний міжнародною спільнотою уряд Сараджа, тоді як Хафтар заручився підтримкою Росії, Єгипту та ОАЕ.

8 січня лідери Росії і Туреччини ініціювали припинення бойових дій у Лівії.