 Припинення вогню в Лівії: сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Припинення вогню в Лівії: сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях

"Лівійська національна армія" Халіфи Хафтара та визнаний міжнародною спільнотою уряд Лівії закидають одне одному порушення оголошеного режиму припинення вогню, але запевняють, що виконуватимуть домовленості.

Конфлікт у Лівії

Військовослужбовець визнаного ООН лівійського уряду в боях проти загонів ЛНА поблизу Триполі (архівне фото)

"Лівійська національна армія" (ЛНА) Халіфи Хафтара та визнаний ООН уряд національної єдності Лівії - звинувачують одне одного в порушенняхперемир'я. Вже в ніч на неділю, 12 січня, буквально за кілька хвилин після оголошення режиму припинення вогню було обстріляно передмістя Триполі, повідомили в уряді під керівництвом Фаїза Сараджа.

Так само представник ЛНА заявив, що урядові війська на кількох ділянках фронту застосували проти загонів ЛНА "всі можливі озброєння, в тому числі й артилерію", цитує агенція новин dpa.

DW.COM

Генерал Халіфа Хафтар заявив про наступ своєї "Лівійської національної армії" на центр столиці країни. У Триполі заявили, що готові відбити наступ. (12.12.2019)

За словами Реджепа Таїпа Ердогана, мета турецьких військових - не участь у бойових діях, а підтримка легітимного уряду Лівії та запобігання гуманітарній трагедії. (05.01.2020)

"Лівійська національна армія" Халіфи Хафтара, що веде наступ на Триполі, та міжнародно визнаний уряд Лівії оголосили про припинення вогню. (12.01.2020)

Союзний до Халіфи Хафтара парламент Лівії проголосував проти укладених урядом національної єдності двосторонніх угод з Туреччиною. Раніше Анкара висловила готовність відрядити до Лівії своїх військових. (04.01.2020)

Однак згодом ситуація нормалізувалася. Представник уряду зокрема повідомив агенції новин AFP, що ситуація на фронтах "спокійна".

Попри це обидві сторони збройного протистояння в Лівії запевнили, що й надалі дотримуватимуться узгодженого режиму припинення вогню. Уряд національної єдності закликав зокрема ООН посприяти затвердженню перемир'я в рамках спеціальної миротворчої операції ООН (UNSMIL).

Також міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо запропонував відрядити до Лівії італійських військових у рамках миротворчої місії ООН. Про це він розповів у інтерв'ю журналістам. На думку керівника італійського МЗС, конфлікт у Лівії можна було б розв'язати в рамках тристоронньої зустрічі глав держав та урядів Італії, Росії та Туреччини.

Нагадаємо, узгоджене раніше перемир'я набуло чинності 12 січня, о 00:01 за місцевим часом. У ЛНА попереджали, що не вестимуть бойові дії тільки за умови, що сили визнаного ООН уряду країни, котрі протистоять їм в районі столиці Триполі, також не вестимуть бойових дій.

Режим припинення вогню став відповіддю на заклики президентів Туреччини та Росії - Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Путіна, повідомляє агентство новин Reuters. За даними турецьких ЗМІ, оголошення про припинення вогню було зроблено невдовзі після телефонних переговорів Ердогана та Путіна, хоча ще кількома днями раніше сторони відкидали таку ініціативу. Так само очікується, що в неділю в Стамбул на переговори прибуде глава уряду національної єдності Лівії Фаїз Сарадж.

Нагадаємо, ЛНА в останні місяці веде наступ на Триполі, проте взяти місто так і не змогла. Туреччина підтримує визнаний міжнародною спільнотою уряд Сараджа, тоді як Хафтар заручився підтримкою Росії, Єгипту та ОАЕ.

8 січня лідери Росії і Туреччини ініціювали припинення бойових дій у Лівії.

Також за темою

Libyen Kämpfe | Kämpfer von General Khalifa Haftar

У Лівії сили Хафтара та уряд оголосили про припинення вогню 12.01.2020

"Лівійська національна армія" Халіфи Хафтара, що веде наступ на Триполі, та міжнародно визнаний уряд Лівії оголосили про припинення вогню.

Libyen Parlament

Парламент Лівії проголосував проти військової підтримки з боку Туреччини 04.01.2020

Союзний до Халіфи Хафтара парламент Лівії проголосував проти укладених урядом національної єдності двосторонніх угод з Туреччиною. Раніше Анкара висловила готовність відрядити до Лівії своїх військових.

Libyen Angriff auf Militärschule bei Tripolis

Авіаудар у Триполі: загинуло щонайменше 30 осіб 05.01.2020

У лівійській столиці була обстріляна військова академія, загинули і були поранені її студенти. Уряд національної єдності звинувачує у нападі "Лівійську національну армію" Халіфи Хафтара.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель і Володимир Путін під час зустрічі в Кремлі 11 січня

Меркель і Путін - не друзі, але партнери

Переговори щодо криз на Близькому Сході у Кремлі: Меркель і Путін залежать одне від одного, вважає Юрій Решето.  

Майк Помпео та Стівен Мнучін оголосили про нові санкції щодо Ірану

США заявили про масштабне розширення санкцій проти Ірану

Вашингтон запроваджує низку додаткових персональних та економічних санкцій проти Ірану.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  