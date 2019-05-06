Принц Гаррі та Меган Маркл назвали сина Арчі

Британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл опилюднили ім'я свого новонародженого сина. Про це подружжя написало у середу, 8 травня, на своїй офіційній сторінці у Instagram.

"Герцог і герцогиня Сассекські раді оголосити, що вони назвали свого первістка Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор", - йдеться в повідомленні. Воно супроводжується фотографією, на якій герцогиня Меган тримає на руках сина та показує його британській королеві Єлизаветі II. Також на фото присутній принц Гаррі, чоловік королеви принц Філіп і мати Меган Доріа Редлан. Фотографія була також опублікована у Twitter-акаунті королівської родини.

За кілька годин до цього британські ЗМІ розповсюдили відеозапис, на якому принц Гаррі з дружиною показують свого сина журналістам.

Герцогиня Сассекська тоді заявила, що материнство - це диво, і тепер у неї є "двоє кращих чоловіків на Землі". Принц Гаррі заявив, що вони з дружиною "неймовірно раді, що у нас тепер є свій клубок щастя".

Арчі - коротка версія британського імені німецького походження Арчибальд, воно означає "хоробрий". Гаррісон означає син Генрі, або ж син Гаррі.

Арчі народився у понеділок, 6 травня. Згідно з повідомленням у Instagram подружжя, його вага при народженні склала 3,25 кілограма. Принц Гаррі, що був присутній на пологах, завив тоді: "Мати та дитина почувають себе добре, і це був найбільш вражаючий досвід, який я колись міг собі уявити".

Дитина принца Гаррі та Меган Маркл матиме подвійне громадянство: Великобританії та Сполучених Штатів Америки і буде сьомою у черзі на престолонаслідування, в якій сам 34-річний Гаррі, що є онуком королеви Єлизавети Другої, посідає шосте місце. Перше ж місце у цій черзі припадає на батька Гаррі, принца Чарльза.

Нагадаємо, що про майбутню дитину принца та Меган Маркл офіційно повідомили 15 жовтня минулого року.

Весілля принца Гаррі та американки Меган Маркл відбулось 19 травня цього року у Віндзорському палаці. Після цього вони отримали титули герцога і герцогині Сассекських.