Принца Гаррі та Меган позбавлять титулу "королівська величність"

Британський принц Гаррі та його дружина Меган більше не носитимуть титул "королівська величність" та не отримуватимуть бюджетних коштів, які їм виділяють на виконання королівських обов'язків. Про це в суботу, 18 січня, заявив Букінгемський палац, повідомляє агенція AP.

Також, як зазначається, подружжя висловило бажання повернути 2,4 мільйона фунтів (близько 3,1 мільйона доларів) платників податків, які вони витратили на ремонт свого будинку поблизу Віндзорського палацу.

У суботній заяві королева Великобританії Єлизавета ІІ висловила радість, що вдалося знайти "конструктивний та лояльний шлях уперед" для її онука (Гаррі) та його родини. Гаррі та Меган мають припинити виконання своїх королівських обов'язків, коли нові домовленості набудуть чинності - "навесні 2020 року", зазначили в Букінгемському палаці.

Нині 95 відсотків місячного бюджету пари становлять кошти, що виділяються батьком Гаррі, принцом Уельським Чарльзом, який, своєю чергою, отримує прибуток від герцогства Корнуолл, що належить йому. Решта п'ять відсотків становить частка з бюджетних коштів, які отримує вся королівська сім'я за виконання своїх обов'язків.

Як повідомлялося, 8 січня Гаррі й Меган зробили заяву, що вони планують відмовитися від частини королівських привілеїв. Вони повідомили, що будуть жити на два континенти - у Великобританії і в Північній Америці. Крім того, Гаррі та Меган воліють бути фінансово незалежними від бюджету британської королівської сім'ї, обмежити контакти зі ЗМІ, створити благодійний фонд і надалі підтримувати королеву. Герцог і герцогиня Сассекські пояснили, що будуть членами королівської сім'ї з фінансовою незалежністю і можливістю самостійно заробляти, що раніше їм заборонялося.

13 січня королева Великобританії Єлизавета II після кризової наради членів королівської родини заявила, що підтримала бажання Гаррі та Меган відмовитися від обов'язків членів королівської сім'ї та пов'язаних з цим привілеїв.